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Владимир Даль: творец железного канона

Владимир Даль: творец железного канона - 22.11.2023 Украина.ру

Владимир Даль: творец железного канона

Создатель "Толкового словаря живого великорусского словаря" Владимир Иванович Даль, родившийся 22 ноября 1801 года и подписывавшийся "казак луганский", был личностью действительно выдающейся. Казалось бы, что сыну датчанина до русского языка? А нет – ни у кого из альтернативно мыслящих "историков" не повернётся язык назвать Даля "немцем"

2023-11-22T18:07

2023-11-22T18:07

2023-11-22T18:07

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Его отец, заводской лекарь, был натуральный датчанин Йоханн Кристиан Даль, известный в своем отечестве книгочеем и знатоком языков, и оттого приглашённый в Зимний дворец библиотекарем.Волею случая он, врач по образованию, познакомился с британским инженером Чарльзом Гаскойном, которого, кстати, в России тоже "онемечили", называя привычно Карлом. Гаскойн в то время заведовал старой балтийской флотской литейной — Олонецким заводом.В 90-х годах XVIII века он исследовал залежи угля и руд в долине между Луганью и Северским Донцом, и был направлен туда Екатериной Великой ставить литейный завод. Даль-старший потянулся за покровителем — работать на строящемся заводе лекарем.В том далеком 1796 году (который лучше всего считать датой основания Луганска) бескрайняя степь лишь изредка перемежалась крохотными сельцами потомков малороссов Правобережной Украины, станицами донских казаков и сербских, хорватских да молдавских переселенцев. Все эти люди "русского фронтира" с полным основанием могли звать себя казаками.Здесь он вложил детям в голову собственные моральные принципы. "Гордись тем, что ты русский", — писал он сыну Владимиру в одном из писем, когда тот служил мичманом на флоте.Много лет спустя в популярной книжке для народа "Солдатский досуг" Владимир Иванович развил понимание этого мировоззрения."В России более шестидесяти губерний и областей, а иная губерния более целой немецкой либо французской земли. Народу(…) всего более русского; а есть кроме того, много народов других, которые говорят не русским языком и исповедуют иную веру. (…) Все эти губернии, области и народы разноязычные составляют Русскую землю", все они "должны стоять друг за друга, за землю, за родину свою".Русскость была естественным состоянием для него, русского в первом поколении. И подобно Екатерине Великой, которая признавалась, что, будучи немкой по рождению, она чувствует себя более русской нежели некоторые природные русаки, создатель великого русского словаря, писал в самом конце жизни:"Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежностью той или другой народности.(…) Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски".Владимир Иванович Даль прожил несколько "профессиональных" жизней.Сначала он был моряком, потом в Дерпте выучился на хирурга-офтальмолога (там сдружился с великим Пироговым), затем служил чиновником в Министерстве внутренних дел. К каждой своей службе он относился по-немецки педантично, аккуратно исполняя предначертанное.С детских лет, проведенных в Луганске и Николаеве, в Дале жила любовь к степным просторам Новороссии. Его перу принадлежит одно из самых прочувствованных описаний украинской природы — хоть Гоголю авторство отдавай:"Да, благословенная Украйна! Как бы там ни было, а у тебя за пазушкою жить еще можно… Оглобля, брошенная на землю, за ночь зарастает травой; каждый прут, воткнутый мимоходом в тучный чернозём, даёт вскоре тенистое дерево. Как сядешь на одинокий курган, да глянешь до конца света, — так бы и кинулся вплавь по этому волнистому морю трав и цветов — и плыл бы, упиваясь гулом его и пахучим дыханием, до самого края света!"Даль прожил семьдесят один год, из них двадцать на Украине. Эти годы не слишком заметны — они не так явно связаны с главным делом жизни Даля: четырнадцать детских лет, пять лет службы на Черноморском флоте, пребывание на Украине вместе с армией после русско-турецкой войны; позже он бывал там наездами.Но и в старости признавался: "Будучи родом из Новороссийского края и проведя там молодость свою, я с родным чувством читаю и вспоминаю всё, относящееся до Южной Руси и Украины".Ближний круг Даля в Петербурге, Нижнем Новгороде и Оренбурге: Нестор Кукольник, Николай Гоголь, Евгений Гребенка, позже и Тарас Шевченко и даже ссыльные поляки, как, например, герой семеновского "Дипломатического агента" полиглот и востоковед Иван Виткевич.Что это за круг был, легко можно представить из своеобразного посмертного портрета, признанного российского светила математики и механики позапрошлого века, также бывшего в большой дружбе с Далем — академика Михаила Остроградского (по происхождению дворянином Полтавской губернии). Знавший его преотлично, отец русской и мировой аэродинамики Николай Егорович Жуковский писал в воспоминаниях:"Заимствовав в центре ученого мира свои глубокие познания, М.В. остался по характеру тем же хохлом, каким был его отец. Может быть, влияние французских мыслителей сказалось несколько в его внутреннем миросозерцании, но под конец жизни влияние это сгладилось".Владимир Иванович чётко разделял границы трёх русских наречий.Приступив к созданию своего знаменитого толкового словаря, проработав над ним десяток лет, дав ему имя "великорусского", потому что слов, выражения и пословицы для него собирал по большей части в пределах Петербургской, Московской, Нижегородской и Оренбургской губерний, он тем не менее всё ещё думал над тем, чтобы сделать словарь трёхчастным.Замысел "второй части" зрел у Даля во время его большого путешествия по Малороссии, где он обогатил свой и без того немалый южно-русский лексикон, усвоенный с новороссийских лет детства и юности. Ездил по сёлам он с писателем Евгением Гребёнкой, ставшим позже классиком украинской литературы, но по свидетельствам современников, селяне Полтавщины и Киевщины принимали его за своего в большей степени, чем уроженца тамошних мест, коренного малоросса Гребёнку.Но и когда "Толковый словарь" определился как великорусский, Даль продолжал работать над словарем малороссийским. С Максимовичем, известным украинским ученым, Даль обсуждал особенности говоров, "поднаречий малорусских".И к третьей части он тоже мечтал обратиться. В письме его к Максимовичу читаем: "Составлены у меня и мало- и белорусский словари — не знаю, как полны окажутся; все-таки более, чем теперь есть".После того, как полувековой труд Даля над его словарем был завершён, то именно на него ориентировались просвещенный малороссы. О таком труде для своего наречия мечтали. Увы, подобного подвижника Юг России не родил.Конечно, в истории украинского языка были толковый словарь Бориса Гринченка и фразеологический Николая Кулиша, но все это частный случай рядом с системой, если сравнивать их работы с трудом Даля. Да и в России ничего подобного, пожалуй, больше не было, хотя филологи, несомненно, припомнят в этом месте имена и Ушакова, и Ожегова, и Кузнецова.Имя Казака Луганского появилось не вдруг.Начиная свои серьёзные литературные опыты, Даль подписывался "Владимир Луганский", и ещё всяко — вариантов с десяток насчитается. Давая выход своему неординарному литературному дарованию, наш Казак Луганский писал рассказы из народной жизни, мифы и сказки славянских русских народов, бытовые и педагогические произведения.Собирание словаря родного языка у сына датского лекаря не сразу стало делом всей жизни. Но чем дольше он жил, тем явственней видел он масштабы того, что хотел подарить народу своему.Долго примеривалось, но в конце концов оценило подвиг Даля и русское общество: Академия наук присудила "Толковому словарю" Ломоносовскую премию, Русское Географическое общество увенчало словарь Константиновской золотой медалью, Дерптский университет присудил почетную премию за успехи в языкознании бывшему своему питомцу. Общество любителей российской словесности просило Даля "оказать Обществу высокую честь — принять звание почетного его члена".И всё же, не обошлось без ложки дегтя. Известный журналист и писатель, издатель Николай Погодин выразился точно и образно:"Словарь Даля кончен. Теперь русская Академия Наук без Даля немыслима. Но вакантных мест ординарного академика нет. Предлагаю: всем нам, академикам, бросить жребий, кому выйти из Академии вон, и упразднившееся место предоставить Далю".Великий человек получил только почётное звание академика.Осенью 1871 года с Владимиром Ивановичем случился первый лёгкий удар, после чего он пригласил православного священника для приобщения к Русской православной церкви и дарования таинства святого причащения по православному обряду.Таким образом незадолго до кончины Даль перешёл из лютеранства в православие. По этому поводу его почитатель и друг известный русский писатель XIX века Мельников-Печерский восторженно замечал, что Даль был "с юности православен по верованиям". Но исследователи при этом непременно вспоминают, что слова Даля о намерении перед смертью принять православие, чтобы не пришлось "тащить его труп через всю Москву на Введенские горы", где находилось лютеранское кладбище, тогда как жил он возле православного Ваганьковского.Нам кажется, что при всем своем правильном отношении к православию, Владимир Иванович в данном, редком для него случае, проявил как раз датскую — "немецкую" черту своего характера, ответственность и аккуратность.Казак Луганский ушел из жизни 22 сентября 1872 года в возрасте почти семидесяти одного года, и похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы рядом с женой.Эпитафией на его памятнике очень хорошо послужи ли бы слова еще одного русского гения — Ивана Тургенева:"Итак, мой бывший начальник по Министерству внутренних дел Владимир Иванович Даль приказал долго жить. Он оставил за собою след: "Толковый словарь" и мог сказать: "Exegi monumentum". Но на кресте, воздвигнутом на его могиле старославянской вязью написано просто: "Владимир Иванович Даль".

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Олег Измайлов

Олег Измайлов

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