СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
Как минимум пара мощных взрывов прогремели в Одессе вечером, 21 ноября. Об этом сообщили украинские телеграм-сообщества
Судя по фото, опубликованным в телеграм-канале "Типичная Одесса", над портом поднимаются клубы дыма. По данным сообщества "Операция Z: Военкоры русской весны", поражена портовая инфраструктура в районе Вилково.
"Цель на Вилково. Попытка атаковать дельту Дуная ракетно-бомбовым вооружением по тактической авиации. Слышно взрывы в области", – информировали ранее украинские СМИ.
До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Ранее военный эксперт сообщил "Украина.ру" зачем ВС РФ уничтожают украинские порты.