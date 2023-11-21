СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы - 21.11.2023 Украина.ру
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СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы - 21.11.2023 Украина.ру
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
Как минимум пара мощных взрывов прогремели в Одессе вечером, 21 ноября. Об этом сообщили украинские телеграм-сообщества
2023-11-21T18:34
2023-11-21T18:34
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украина
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сво
вкс
спецоперация
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Судя по фото, опубликованным в телеграм-канале "Типичная Одесса", над портом поднимаются клубы дыма. По данным сообщества "Операция Z: Военкоры русской весны", поражена портовая инфраструктура в районе Вилково. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Ранее военный эксперт сообщил "Украина.ру" зачем ВС РФ уничтожают украинские порты.
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Новости, Украина, Одесса, СВО, ВКС, Спецоперация

СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы

18:34 21.11.2023
 
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
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Как минимум пара мощных взрывов прогремели в Одессе вечером, 21 ноября. Об этом сообщили украинские телеграм-сообщества
Судя по фото, опубликованным в телеграм-канале "Типичная Одесса", над портом поднимаются клубы дыма. По данным сообщества "Операция Z: Военкоры русской весны", поражена портовая инфраструктура в районе Вилково.
"Цель на Вилково. Попытка атаковать дельту Дуная ракетно-бомбовым вооружением по тактической авиации. Слышно взрывы в области", – информировали ранее украинские СМИ.
До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Ранее военный эксперт сообщил "Украина.ру" зачем ВС РФ уничтожают украинские порты.
 
НовостиУкраинаОдессаСВОВКССпецоперация
 
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