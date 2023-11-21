https://ukraina.ru/20231121/1051212256.html

СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы

СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы - 21.11.2023 Украина.ру

СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы

Как минимум пара мощных взрывов прогремели в Одессе вечером, 21 ноября. Об этом сообщили украинские телеграм-сообщества

2023-11-21T18:34

2023-11-21T18:34

2023-11-21T18:34

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Судя по фото, опубликованным в телеграм-канале "Типичная Одесса", над портом поднимаются клубы дыма. По данным сообщества "Операция Z: Военкоры русской весны", поражена портовая инфраструктура в районе Вилково. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Ранее военный эксперт сообщил "Украина.ру" зачем ВС РФ уничтожают украинские порты.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесса, сво, вкс, спецоперация