"Это не месть Одессе". Военный эксперт раскрыл, зачем ВС РФ уничтожают украинские порты - 01.08.2023 Украина.ру
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"Это не месть Одессе". Военный эксперт раскрыл, зачем ВС РФ уничтожают украинские порты
"Это не месть Одессе". Военный эксперт раскрыл, зачем ВС РФ уничтожают украинские порты - 01.08.2023 Украина.ру
"Это не месть Одессе". Военный эксперт раскрыл, зачем ВС РФ уничтожают украинские порты
Российские ВКС "дальней рукой" работают по тем объектам на Украине, которые представляют конкретную угрозу для российской инфраструктуры. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-08-01T05:15
2023-08-01T05:15
новости
одесса
крымский мост
порты
инфраструктура
вс рф
вооружение
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Разрушение портовой инфраструктуры Одессы и Измаила не являются целью для российских ВС. Нельзя допустить, чтобы через эти порты на Украину шла военная помощь и чтобы они использовались в военных целях, рассказал эксперт."Калибровка" портов Одессы и Николаева была обусловлена тем, что с этих портов были запущены дроны, которые атаковали Крымский мост. Украина бьет туда только потому, что это символ России. На снабжение южной группировки ВС РФ Крымский мост не влияет, добавил историк.Российские войска работают по конкретным объектам. В этом разница между действиями Украины. ВСУ воюют, "чтобы было громко", это западный подход к ведению боевых операций. Россия воюет, чтобы победить не в информационном пространстве, а по факту, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230726/1048278797.html
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новости, одесса, крымский мост, порты, инфраструктура, вс рф, вооружение
Новости, Одесса, Крымский мост, порты, инфраструктура, ВС РФ, вооружение

"Это не месть Одессе". Военный эксперт раскрыл, зачем ВС РФ уничтожают украинские порты

05:15 01.08.2023
 
© AP / David Goldman
- РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP / David Goldman
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Российские ВКС "дальней рукой" работают по тем объектам на Украине, которые представляют конкретную угрозу для российской инфраструктуры. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Разрушение портовой инфраструктуры Одессы и Измаила не являются целью для российских ВС. Нельзя допустить, чтобы через эти порты на Украину шла военная помощь и чтобы они использовались в военных целях, рассказал эксперт.
"Калибровка" портов Одессы и Николаева была обусловлена тем, что с этих портов были запущены дроны, которые атаковали Крымский мост. Украина бьет туда только потому, что это символ России. На снабжение южной группировки ВС РФ Крымский мост не влияет, добавил историк.
"Это не месть Одессе, как это преподносится в украинских СМИ. Наше командование показало, что мы не размениваемся на пропагандистские уколы. Мы не собираемся унижать Украину как государство", - подчеркнул Полищук.
Российские войска работают по конкретным объектам. В этом разница между действиями Украины. ВСУ воюют, "чтобы было громко", это западный подход к ведению боевых операций. Россия воюет, чтобы победить не в информационном пространстве, а по факту, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Кнутов интервью
26 июля, 17:50
Юрий Кнутов: Чтобы взять Одессу, нужно отбить атаки ВСУ под Угледаром и выиграть борьбу за остров ЗмеиныйЗа последние две недели мы освободили гораздо большую территорию от нацистского режима, чем Украина захватила с 4 июня, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиОдессаКрымский мостпортыинфраструктураВС РФвооружение
 
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