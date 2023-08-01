https://ukraina.ru/20230801/1048369775.html

"Это не месть Одессе". Военный эксперт раскрыл, зачем ВС РФ уничтожают украинские порты

"Это не месть Одессе". Военный эксперт раскрыл, зачем ВС РФ уничтожают украинские порты - 01.08.2023 Украина.ру

"Это не месть Одессе". Военный эксперт раскрыл, зачем ВС РФ уничтожают украинские порты

Российские ВКС "дальней рукой" работают по тем объектам на Украине, которые представляют конкретную угрозу для российской инфраструктуры. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-08-01T05:15

2023-08-01T05:15

2023-08-01T05:15

новости

одесса

крымский мост

порты

инфраструктура

вс рф

вооружение

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Разрушение портовой инфраструктуры Одессы и Измаила не являются целью для российских ВС. Нельзя допустить, чтобы через эти порты на Украину шла военная помощь и чтобы они использовались в военных целях, рассказал эксперт."Калибровка" портов Одессы и Николаева была обусловлена тем, что с этих портов были запущены дроны, которые атаковали Крымский мост. Украина бьет туда только потому, что это символ России. На снабжение южной группировки ВС РФ Крымский мост не влияет, добавил историк.Российские войска работают по конкретным объектам. В этом разница между действиями Украины. ВСУ воюют, "чтобы было громко", это западный подход к ведению боевых операций. Россия воюет, чтобы победить не в информационном пространстве, а по факту, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230726/1048278797.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, крымский мост, порты, инфраструктура, вс рф, вооружение