https://ukraina.ru/20231121/1051211826.html

ЕС не знает, как выйти из конфликта с Россией на Украине - Пьер де Голль

ЕС не знает, как выйти из конфликта с Россией на Украине - Пьер де Голль - 21.11.2023 Украина.ру

ЕС не знает, как выйти из конфликта с Россией на Украине - Пьер де Голль

НАТО и США не располагают средствами для продолжения конфликта с Россией, а общественное мнение на Западе начинает получать больше информации об истинных причинах конфликта на Украине. Об этом, сообщает 21 ноября, "Звезда" заявил внук первого послевоенного французского президента Шарля де Голля - Пьер де Голль

2023-11-21T18:11

2023-11-21T18:11

2023-11-21T18:11

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"Когда американцы заявляют, что нельзя проводить мирные переговоры до их выборов в ноябре 2024 года, это меня возмущает. Во Франции и вообще в Европе никак не могут понять, как выйти из этой ситуации, потому что ни НАТО, ни США не имеют достаточно средств, чтобы продолжать эту войну. В марте 2022 года было много попыток вести переговоры - в частности израильский вице-президент Бенет занимался этим. Была также инициатива президента Турции. Все эти попытки были прекращены. Французы отдают себе отчет, что если Украина войдет в Европейский союз, то это не будет плюсом для Европы. И для украинцев, кстати, тоже", - заявил Пьер де Голль.По его мнению, нынешнему руководству Украины следует разрешить себе мирные переговоры с Россией, так как продолжение СВО приведёт к экономическому кризису в Европе.Пьер де Голль также отмтеил, что французы начинают осознавать, что власти страны постоянно лгали о причинах украинского конфликта.Тем временем западные эалиты активизировали обсуждение проблемы выхода из конфликта с Россией на украинском поле с сохранением лица. Центр европейских реформ (лондонский аналитический центр) представил глубокую аналитическую записку об усталости Запада от Украины и связанных с нею проблем.

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украина, сво, новости, эксперты, ес, украина-ес, сша, нато, военная помощь, информационная война, переговоры, франция