https://ukraina.ru/20231121/1051211826.html
ЕС не знает, как выйти из конфликта с Россией на Украине - Пьер де Голль
ЕС не знает, как выйти из конфликта с Россией на Украине - Пьер де Голль - 21.11.2023 Украина.ру
ЕС не знает, как выйти из конфликта с Россией на Украине - Пьер де Голль
НАТО и США не располагают средствами для продолжения конфликта с Россией, а общественное мнение на Западе начинает получать больше информации об истинных причинах конфликта на Украине. Об этом, сообщает 21 ноября, "Звезда" заявил внук первого послевоенного французского президента Шарля де Голля - Пьер де Голль
2023-11-21T18:11
2023-11-21T18:11
2023-11-21T18:11
украина
сво
новости
эксперты
ес
украина-ес
сша
нато
военная помощь
информационная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/04/1042377991_0:0:541:305_1920x0_80_0_0_198541a2b052f7eda032ea1ad242b076.jpg
"Когда американцы заявляют, что нельзя проводить мирные переговоры до их выборов в ноябре 2024 года, это меня возмущает. Во Франции и вообще в Европе никак не могут понять, как выйти из этой ситуации, потому что ни НАТО, ни США не имеют достаточно средств, чтобы продолжать эту войну. В марте 2022 года было много попыток вести переговоры - в частности израильский вице-президент Бенет занимался этим. Была также инициатива президента Турции. Все эти попытки были прекращены. Французы отдают себе отчет, что если Украина войдет в Европейский союз, то это не будет плюсом для Европы. И для украинцев, кстати, тоже", - заявил Пьер де Голль.По его мнению, нынешнему руководству Украины следует разрешить себе мирные переговоры с Россией, так как продолжение СВО приведёт к экономическому кризису в Европе.Пьер де Голль также отмтеил, что французы начинают осознавать, что власти страны постоянно лгали о причинах украинского конфликта.Тем временем западные эалиты активизировали обсуждение проблемы выхода из конфликта с Россией на украинском поле с сохранением лица. Центр европейских реформ (лондонский аналитический центр) представил глубокую аналитическую записку об усталости Запада от Украины и связанных с нею проблем.
https://ukraina.ru/20231121/1051205108.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/04/1042377991_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_3b6e556cf3bb04cddb5888bfb3c4b47e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сво, новости, эксперты, ес, украина-ес, сша, нато, военная помощь, информационная война, переговоры, франция
Украина, СВО, Новости, эксперты, ЕС, Украина-ЕС, США, НАТО, военная помощь, информационная война, переговоры, Франция
ЕС не знает, как выйти из конфликта с Россией на Украине - Пьер де Голль
НАТО и США не располагают средствами для продолжения конфликта с Россией, а общественное мнение на Западе начинает получать больше информации об истинных причинах конфликта на Украине. Об этом, сообщает 21 ноября, "Звезда" заявил внук первого послевоенного французского президента Шарля де Голля - Пьер де Голль