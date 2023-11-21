https://ukraina.ru/20231121/1051204028.html

Из каких стран ЕС переезжают в Россию и что делать, если власть ФРГ не хочет договариваться - Гердт

Из каких стран ЕС переезжают в Россию и что делать, если власть ФРГ не хочет договариваться - Гердт - 21.11.2023 Украина.ру

Из каких стран ЕС переезжают в Россию и что делать, если власть ФРГ не хочет договариваться - Гердт

Экс-депутат Бундестага, немецкий политик, глава международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в студии Украина.ру рассказал о своих инициативах по налаживанию связей немцев и россиян, о переезде немецкого бизнеса в Россию и самоубийственной политике германских властей

2023-11-21T15:39

2023-11-21T15:39

2023-11-21T15:39

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германия

вальдемар гердт

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00:34 – о том, зачем приехал в Россию; 03:45 – о том, как проходит релокация немецкого бизнеса в Россию; 07:32 – почему предприятия уезжают из Германии? 12:15 – нет денег своим безработным, но для Украины 8 млрд нашли: о том, почему власти Германии уничтожают собственную страну;19:05 – как меняются отношения Германии и Турции на фоне палестино-израильского конфликта? 24:00 – что принесут Германии новые выборы? 30:50 – десятилетие украинского Майдана: какие итоги можно подвести?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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