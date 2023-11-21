Из каких стран ЕС переезжают в Россию и что делать, если власть ФРГ не хочет договариваться - Гердт - 21.11.2023 Украина.ру
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Из каких стран ЕС переезжают в Россию и что делать, если власть ФРГ не хочет договариваться - Гердт
Из каких стран ЕС переезжают в Россию и что делать, если власть ФРГ не хочет договариваться - Гердт - 21.11.2023 Украина.ру
Из каких стран ЕС переезжают в Россию и что делать, если власть ФРГ не хочет договариваться - Гердт
Экс-депутат Бундестага, немецкий политик, глава международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в студии Украина.ру рассказал о своих инициативах по налаживанию связей немцев и россиян, о переезде немецкого бизнеса в Россию и самоубийственной политике германских властей
2023-11-21T15:39
2023-11-21T15:39
видео
германия
вальдемар гердт
россия
зарубежье
бизнес
релоканты
украина
немцы
россияне
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00:34 – о том, зачем приехал в Россию; 03:45 – о том, как проходит релокация немецкого бизнеса в Россию; 07:32 – почему предприятия уезжают из Германии? 12:15 – нет денег своим безработным, но для Украины 8 млрд нашли: о том, почему власти Германии уничтожают собственную страну;19:05 – как меняются отношения Германии и Турции на фоне палестино-израильского конфликта? 24:00 – что принесут Германии новые выборы? 30:50 – десятилетие украинского Майдана: какие итоги можно подвести?
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видео, германия, вальдемар гердт, россия, зарубежье, бизнес, релоканты, украина, немцы, россияне, война, альтернатива для германии (партия), сара вагенкнехт, джордж сорос, экономика, коалиция, кукловоды, майдан, евромайдан, евромайдан, видео
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Из каких стран ЕС переезжают в Россию и что делать, если власть ФРГ не хочет договариваться - Гердт

15:39 21.11.2023
 
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Экс-депутат Бундестага, немецкий политик, глава международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в студии Украина.ру рассказал о своих инициативах по налаживанию связей немцев и россиян, о переезде немецкого бизнеса в Россию и самоубийственной политике германских властей
00:34 – о том, зачем приехал в Россию;
03:45 – о том, как проходит релокация немецкого бизнеса в Россию;
07:32 – почему предприятия уезжают из Германии?
12:15 – нет денег своим безработным, но для Украины 8 млрд нашли: о том, почему власти Германии уничтожают собственную страну;
19:05 – как меняются отношения Германии и Турции на фоне палестино-израильского конфликта?
24:00 – что принесут Германии новые выборы?
30:50 – десятилетие украинского Майдана: какие итоги можно подвести?
 
ВидеоГерманияВальдемар ГердтРоссияЗарубежьебизнесрелокантыУкраинанемцыроссияневойнаАльтернатива для Германии (партия)Сара ВагенкнехтДжордж СоросэкономикакоалициякукловодыМайданЕвромайданевромайдан
 
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