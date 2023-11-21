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Более миллиона человек подписали петицию о прекращении огня в Газе
Более миллиона человек подписали петицию о прекращении огня в Газе - 21.11.2023 Украина.ру
Более миллиона человек подписали петицию о прекращении огня в Газе
Петиция международной организации Amnesty International о прекращении насилия в израильско-палестинском конфликте собрала более миллиона подписей граждан более полутора сотен стран
2023-11-21T13:55
2023-11-21T13:55
2023-11-21T13:55
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палестина
сектор газа
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международные отношения
военные преступления
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Текст петиции опубликован на официальном сайте организации. В ней содержится требование к мировым лидерам немедленно прекратить насилие в Газе.Авторы петиции констатировали "ужасающие темпы" роста численности погибших среди мирного населения Газы в условиях "непрекращающихся израильских бомбардировок, ставших ответом на чудовищные нападения ХАМАС и других вооруженных группировок на Израиль, в результате которых погибли 1400 человек и были похищены мирные жители".Они также отметили, что в опасности остаются не менее 200 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС и другими вооружёнными формированиями в Газе. При этом продолжаются неизбирательные ракетные обстрелы территории Израиля, представляющие опасность для мирных израильтян.В результате ужесточения Израилем блокады прекратилось поступление в сектор Газа грузов, в том числе воды, продовольствия и топлива. "Более двух миллионов жителей сектора вынуждены бороться за выживание. Если огонь не будет немедленно прекращён, гуманитарная катастрофа, ставшая следствием 16-летней незаконной блокады Израилем оккупированного сектора Газа, лишь усугубится", - обратили внимание в Amnesty International.Там также отметили, что прекращение огня помогло бы остановить кровопролитие и позволило бы гуманитарным организациям доставить палестинцам жизненно необходимую помощь, воду и медикаменты, облегчив тем самым тяжелейшее положение населения. Больницы смогли бы получить жизненно необходимые лекарства, топливо и оборудование, в которых они отчаянно нуждаются, а также отремонтировать повреждённые палаты.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, палестино-израильский конфликт, палестина, сектор газа, израиль, война, оон, международные отношения, военные преступления, хамас, ближний восток, гуманитарная катастрофа, гуманитарная помощь, мирные жители, amnesty international, петиция, электронная петиция, петиции
Новости, Палестино-израильский конфликт, Палестина, сектор Газа, Израиль, война, ООН, международные отношения, Военные преступления, ХАМАС, Ближний Восток, гуманитарная катастрофа, гуманитарная помощь, мирные жители, Amnesty International, петиция, электронная петиция, петиции
Более миллиона человек подписали петицию о прекращении огня в Газе
Петиция международной организации Amnesty International о прекращении насилия в израильско-палестинском конфликте собрала более миллиона подписей граждан более полутора сотен стран
Текст петиции опубликован
на официальном сайте организации. В ней содержится требование к мировым лидерам немедленно прекратить насилие в Газе.
"Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС, а также другими вооружёнными формированиями повлекла за собой ужасающие последствия для мирного населения. Количество жертв достигло беспрецедентного уровня. Бесчисленное множество жизней разрушены, поломаны и оборваны. Гуманитарная катастрофа в Газе усугубляется день ото дня и уносит все новые жизни", - сказано в петиции.
Авторы петиции констатировали "ужасающие темпы" роста численности погибших среди мирного населения Газы в условиях "непрекращающихся израильских бомбардировок, ставших ответом на чудовищные нападения ХАМАС и других вооруженных группировок на Израиль, в результате которых погибли 1400 человек и были похищены мирные жители".
"Более 6500 человек, в основном мирных жителей, были убиты в Газе, в том числе в результате неизбирательных и других незаконных атак. Более трети погибших в Газе составляют дети, бесчисленное множество тел до сих пор находится под завалами. Миллионам жителей сектора Газа грозит дальнейшее перемещение, потеря собственности и страдания", - заявили авторы петиции.
Они также отметили, что в опасности остаются не менее 200 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС и другими вооружёнными формированиями в Газе. При этом продолжаются неизбирательные ракетные обстрелы территории Израиля, представляющие опасность для мирных израильтян.
В результате ужесточения Израилем блокады прекратилось поступление в сектор Газа грузов, в том числе воды, продовольствия и топлива. "Более двух миллионов жителей сектора вынуждены бороться за выживание. Если огонь не будет немедленно прекращён, гуманитарная катастрофа, ставшая следствием 16-летней незаконной блокады Израилем оккупированного сектора Газа, лишь усугубится", - обратили внимание в Amnesty International.
Там также отметили, что прекращение огня помогло бы остановить кровопролитие и позволило бы гуманитарным организациям доставить палестинцам жизненно необходимую помощь, воду и медикаменты, облегчив тем самым тяжелейшее положение населения. Больницы смогли бы получить жизненно необходимые лекарства, топливо и оборудование, в которых они отчаянно нуждаются, а также отремонтировать повреждённые палаты.
"Кроме того, прекращение огня позволило бы начать переговоры об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, а также провести независимые международные расследования совершенных всеми сторонами военных преступлений, чтобы положить конец долгосрочной безнаказанности, которая будет и дальше порождать новые злодеяния. Как никогда остро стоит вопрос об устранении израильской системы апартеида в отношении палестинцев, поскольку именно в ней кроется корень нынешнего конфликта", - заявили в Amnesty International.