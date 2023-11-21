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Более миллиона человек подписали петицию о прекращении огня в Газе

Более миллиона человек подписали петицию о прекращении огня в Газе - 21.11.2023 Украина.ру

Более миллиона человек подписали петицию о прекращении огня в Газе

Петиция международной организации Amnesty International о прекращении насилия в израильско-палестинском конфликте собрала более миллиона подписей граждан более полутора сотен стран

2023-11-21T13:55

2023-11-21T13:55

2023-11-21T13:55

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Текст петиции опубликован на официальном сайте организации. В ней содержится требование к мировым лидерам немедленно прекратить насилие в Газе.Авторы петиции констатировали "ужасающие темпы" роста численности погибших среди мирного населения Газы в условиях "непрекращающихся израильских бомбардировок, ставших ответом на чудовищные нападения ХАМАС и других вооруженных группировок на Израиль, в результате которых погибли 1400 человек и были похищены мирные жители".Они также отметили, что в опасности остаются не менее 200 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС и другими вооружёнными формированиями в Газе. При этом продолжаются неизбирательные ракетные обстрелы территории Израиля, представляющие опасность для мирных израильтян.В результате ужесточения Израилем блокады прекратилось поступление в сектор Газа грузов, в том числе воды, продовольствия и топлива. "Более двух миллионов жителей сектора вынуждены бороться за выживание. Если огонь не будет немедленно прекращён, гуманитарная катастрофа, ставшая следствием 16-летней незаконной блокады Израилем оккупированного сектора Газа, лишь усугубится", - обратили внимание в Amnesty International.Там также отметили, что прекращение огня помогло бы остановить кровопролитие и позволило бы гуманитарным организациям доставить палестинцам жизненно необходимую помощь, воду и медикаменты, облегчив тем самым тяжелейшее положение населения. Больницы смогли бы получить жизненно необходимые лекарства, топливо и оборудование, в которых они отчаянно нуждаются, а также отремонтировать повреждённые палаты.

https://ukraina.ru/20231118/1051137937.html

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