Фарион: за кровавые десять лет после Евромайдана нация прогрессировала только до войны - 21.11.2023 Украина.ру
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Фарион: за кровавые десять лет после Евромайдана нация прогрессировала только до войны
Фарион: за кровавые десять лет после Евромайдана нация прогрессировала только до войны - 21.11.2023 Украина.ру
Фарион: за кровавые десять лет после Евромайдана нация прогрессировала только до войны
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион в своём телеграм-канале опубликовала пост, посвященной десятой годовщине Евромайдана
2023-11-21T13:17
2023-11-21T13:18
новости
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ирина фарион
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евромайдан
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Фарион начала с того, что в термин украинского политика "кровавое десятилетии Революции Достоинства" на самом деле "нежно упакован взрыв национального сознания и протеста ядра общества".Националистка Фарион полагает, что термин "национальная революция" не пошёл бы в массы, учитывая "убожество мышления большинства".Она убеждена, что у власти не стоят националисты, так как они бы "имели за принцип полную милитаризацию и бандеризацию страны на протяжении этих десяти лет. Это и был бы бронежилет нации".Националистка в очередной раз посетовала на отсутствие национального сознания и достоинства.Подытожила свои размышления касательно итогов госпереворота Фарион строчкой их стихотворения поэтессы Леси Украинки. "Contra spem spero" (Без надежды надеюсь – перевод латынь), резюмировала Фарион.Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС.Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.
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новости, украина, ирина фарион, евромайдан, евромайдан, майдан
Новости, Украина, Ирина Фарион, евромайдан, Евромайдан, Майдан

Фарион: за кровавые десять лет после Евромайдана нация прогрессировала только до войны

13:17 21.11.2023 (обновлено: 13:18 21.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина ФаріонФарион
Фарион - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина Фаріон
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Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион в своём телеграм-канале опубликовала пост, посвященной десятой годовщине Евромайдана
Фарион начала с того, что в термин украинского политика "кровавое десятилетии Революции Достоинства" на самом деле "нежно упакован взрыв национального сознания и протеста ядра общества".
Националистка Фарион полагает, что термин "национальная революция" не пошёл бы в массы, учитывая "убожество мышления большинства".
"За те 10 лет нация спрогрессировала только к войне, которая до сих пор не научила ее стать нацией в идеологическом смысле", - пишет Фарион.
Она убеждена, что у власти не стоят националисты, так как они бы "имели за принцип полную милитаризацию и бандеризацию страны на протяжении этих десяти лет. Это и был бы бронежилет нации".
Националистка в очередной раз посетовала на отсутствие национального сознания и достоинства.
Подытожила свои размышления касательно итогов госпереворота Фарион строчкой их стихотворения поэтессы Леси Украинки. "Contra spem spero" (Без надежды надеюсь – перевод латынь), резюмировала Фарион.
Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС.
Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.
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