https://ukraina.ru/20231121/1051196663.html

"Майдан-3" и другие приключения Зеленского

"Майдан-3" и другие приключения Зеленского - 21.11.2023 Украина.ру

"Майдан-3" и другие приключения Зеленского

Владимир Александрович дал очередное интервью. На этот раз – корреспонденту The Sun Джерому Старки (опубликовано 20 ноября). Интервью вроде бы проходное, но… Зеленский вновь обозначил свою позицию по ряду принципиально важных вопросов

2023-11-21T13:07

2023-11-21T13:07

2023-11-21T13:08

эксклюзив

владимир зеленский

майдан

выборы

переговоры

сша

террор

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Как правило информация об этом интервью The Sun озаглавливается сообщениями о подготовке "Майдана-3" и о 5 или 6 покушениях, которые якобы пережил Зеленский. Это всё конечно интересно, но ключевые моменты касаются вовсе не детективных фантазий украинского президента, а более существенных вопросов.Хотя нет – кое-что относительно детективных фантазий сказать нужно.Старки вежливо поинтересовался, занимается ли Украина терроризмом, но на что Зеленский исчерпывающе "отказался ответить": "я не могу обсуждать с вами какие-либо специальные операции украинской разведки, или секретной службы, или каких-то спецназовцев. (…) Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем. Не только внутри России, есть вещи, которые мы не обсуждаем на наших временно оккупированных территориях".Ну с формальной точки зрения он ведь действительно не ответил, правда? Это особенно интересно если вспомнить, что СБУ уже брала на себя ответственность за совершение терактов на территории России, но Страки и Зеленский старательно делают вид, что ничего такого не было. Не обсуждаем. Просто иногда всем СМИ сообщаем, а так – нет, не обсуждаем.Ещё интересный момент изложения интервью в издании: "на вопрос, воспользуется ли Украина шансом убить деспота Путина, если представится такая возможность, Зеленский сказал: "Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю". Опять же, с формальной точки зрения Зеленский не ответил, так – тонко намекнул на толстые обстоятельства…С этой же точки зрения он говорит и о возможном мире с Россией: "Мы не верим, что ни Путину, ни России, мы не верим, что они хотят закончить войну. Они хотят нас убить. И мы хотим справедливости. Поэтому мы не говорим о мире любой ценой. Мы говорим о справедливом мире". Справедливый мир – никаких переговоров с "агрессором".Интересно, читал ли Зеленский книги Семёновой и Валентинова, в которых Волкодав говорит, что нельзя разговаривать с человеком, которого собираешься убить? Если читал, то многое становится ясным.А вообще, по мнению Зеленского, Россия будет воевать до тех пор, пока США и Китай совместно не призовут её вывести войска с территории, которую Зеленский считает украинской. Судя по всему, у Зеленского ещё оставались какие-то фантазии относительно итогов встречи Байдена и Си Цзиньпина даже после того, как первый опять назвал второго "диктатором".Зеленский также переживает относительно того, что война в Израиле отвлекла внимание от Украины и для усугубления этого эффекта Россия спровоцирует конфликт на Балканах.Тут же – маниловские мечтания относительно того, что большинство украинцев вернутся из-за границы, если защитить 7-8 крупнейших городов системами ПВО. Они будут платить налоги и тогда Украине не понадобится такая большая финансовая помощь от партнёров как сейчас.Самые интересные заявления Зеленского касаются выборов – если ещё недавно он ставил задачи на проведение выборов, то сейчас опять отрицает их возможность.Очевидно, переговоры с Западом по поводу выборов зашли в тупик.С одной стороны, Зеленский не получил финансирования на проведение выборов. Скорее всего его претензии были сочтены завышенными с точки зрения запрашиваемых объёмов.Зеленский требовал $ 5 млрд. Между тем, украинский ЦИК требовал на выборы президента 2019 года 2,355 млрд гривен, а парламентариев – 1,95 млрд. При курсе на 1 августа 2018 года 26,9 гривен за доллар получается $ 160 млн. Кажется, просить денег, декларируя намерение примерно 97% от суммы украсть – это некоторый перебор... Или нам только так кажется, а вообще всё в передах нормы?Впрочем, бюджетный кризис в США совершенно не обязательно связан с желанием указать место Зеленскому – там внутриполитическим проблем достаточно. Более того, не похоже, чтобы Зеленский имел возможность влиять на рассмотрение этого вопроса в Конгрессе, что не типично.С другой стороны, Зеленский, очевидно, запрашивал чёткое разъяснение относительно того, какой объём фальсификаций будет приемлем для того, чтобы выборы не были признаны сфальсифицированными. Тут, судя по всему, тоже консенсуса нет.В этом свете заявления Зеленского "Майдане – 3" в конце этого года видятся в совсем другом свете – США, вполне вероятно, будут подталкивать Зеленского к проведению выборов при помощи акций протеста. Ну и тут, конечно, заявлений о том, что Майдан подготовила Россия будет мало…

https://ukraina.ru/20231120/1051174184.html

https://ukraina.ru/20231121/1051182971.html

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эксклюзив, владимир зеленский, майдан, выборы, переговоры, сша, террор