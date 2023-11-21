https://ukraina.ru/20231121/1051194209.html
Майя Санду прибыла в Киев
Майя Санду прибыла в Киев - 21.11.2023 Украина.ру
Майя Санду прибыла в Киев
Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев, сообщили 21 ноября в офисе президента Украины Владимира Зеленского
2023-11-21T12:18
2023-11-21T12:18
2023-11-21T12:18
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санду
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визит
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В офисе Зеленского напомнили о десятой годовщине евромайдана.Утром 21 ноября в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Минобороны Германии Борис Писториус. Сообщается, что он планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Зеленским.Накануне, 20 ноября, Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Во время визита он объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов, а также уверил в том, что США будут продолжать оказывать помощь Украине.Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС.Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.
https://ukraina.ru/20231121/1051185644.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, санду, молдавия, киев, владимир зеленский, елена зеленская, визит, майдан
Новости, Украина, Санду, Молдавия, Киев, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, визит, Майдан
Майя Санду прибыла в Киев
Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев, сообщили 21 ноября в офисе президента Украины Владимира Зеленского
В офисе Зеленского напомнили о десятой годовщине евромайдана.
"В мероприятии также приняла участие президент Молдавии Майя Санду. Владимир и Елена Зеленские вместе с Майей Санду установили лампадки к кресту на аллее героев небесной сотни в Киеве", - говорится в сообщении.
Утром 21 ноября в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Минобороны Германии Борис Писториус. Сообщается, что он планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Зеленским.
Накануне, 20 ноября, Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Во время визита он объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов, а также уверил в том, что США будут продолжать оказывать помощь Украине.
Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС.
Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.