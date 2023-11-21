Майя Санду прибыла в Киев - 21.11.2023 Украина.ру
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Майя Санду прибыла в Киев
Майя Санду прибыла в Киев - 21.11.2023 Украина.ру
Майя Санду прибыла в Киев
Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев, сообщили 21 ноября в офисе президента Украины Владимира Зеленского
2023-11-21T12:18
2023-11-21T12:18
новости
украина
санду
молдавия
киев
владимир зеленский
елена зеленская
визит
майдан
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В офисе Зеленского напомнили о десятой годовщине евромайдана.Утром 21 ноября в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Минобороны Германии Борис Писториус. Сообщается, что он планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Зеленским.Накануне, 20 ноября, Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Во время визита он объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов, а также уверил в том, что США будут продолжать оказывать помощь Украине.Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС.Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.
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новости, украина, санду, молдавия, киев, владимир зеленский, елена зеленская, визит, майдан
Новости, Украина, Санду, Молдавия, Киев, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, визит, Майдан

Майя Санду прибыла в Киев

12:18 21.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев, сообщили 21 ноября в офисе президента Украины Владимира Зеленского
В офисе Зеленского напомнили о десятой годовщине евромайдана.
"В мероприятии также приняла участие президент Молдавии Майя Санду. Владимир и Елена Зеленские вместе с Майей Санду установили лампадки к кресту на аллее героев небесной сотни в Киеве", - говорится в сообщении.
Утром 21 ноября в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Минобороны Германии Борис Писториус. Сообщается, что он планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Зеленским.
Накануне, 20 ноября, Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Во время визита он объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов, а также уверил в том, что США будут продолжать оказывать помощь Украине.
Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС.
Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
08:49
Зачастили. Министр обороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев - FAZГлава военного ведомства Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом 21 ноября сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
 
НовостиУкраинаСандуМолдавияКиевВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаявизитМайдан
 
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12:18Майя Санду прибыла в Киев
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