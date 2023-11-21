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Майя Санду прибыла в Киев

Майя Санду прибыла в Киев - 21.11.2023 Украина.ру

Майя Санду прибыла в Киев

Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев, сообщили 21 ноября в офисе президента Украины Владимира Зеленского

2023-11-21T12:18

2023-11-21T12:18

2023-11-21T12:18

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В офисе Зеленского напомнили о десятой годовщине евромайдана.Утром 21 ноября в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Минобороны Германии Борис Писториус. Сообщается, что он планирует провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Зеленским.Накануне, 20 ноября, Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Во время визита он объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов, а также уверил в том, что США будут продолжать оказывать помощь Украине.Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС.Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.

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новости, украина, санду, молдавия, киев, владимир зеленский, елена зеленская, визит, майдан