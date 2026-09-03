США против Канады: Трамп начал новую войну, раскалывающую антироссийский Запад - 03.09.2026 Украина.ру
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США против Канады: Трамп начал новую войну, раскалывающую антироссийский Запад
США против Канады: Трамп начал новую войну, раскалывающую антироссийский Запад - 03.09.2026 Украина.ру
США против Канады: Трамп начал новую войну, раскалывающую антироссийский Запад
Дональд Трамп призвал канадские компании, ведущие бизнес с Соединенными Штатами, переехать в США, чтобы избежать новых пошлин. По словам главы Белого дома, до этого многие канадские компании покинули страну из-за глупости американского руководства
2026-09-03T09:43
2026-09-03T09:43
эксклюзив
сша
канада
запад
дональд трамп
россия
украина
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Трамп на фоне провала переговоров о пересмотре торгового соглашения с Канадой ранее ввёл против неё 50-процентные пошлины, распространяющиеся на широкий ряд товаров, и стал угрожать дополнительными тарифными мерами, если Оттава не пойдет на выгодную Вашингтону экономическую сделку.В ответ премьер Канады Марк Карни объявил о зеркальном ответе на американские пошлины. Неготовность ни одной из сторон идти на уступки привела к быстрой эскалации ситуации и началу полноценной торговой войны, от которой понесут убытки и США, и Канада.Существующие торговые соглашения были выгодны обеим странам. Так, для половины американских штатов Канада является основным экспортным направлением. А свободный доступ на американский рынок критически важен уже для канадской стороны – на США приходится до 68% её экспорта. Кроме этого, сама возможность беспошлинной торговли связывала Канаду с Америкой: Белый дом получал политическую лояльность Оттавы, взамен предоставляя последней доступ на свой рынок. По сути, Америка платила союзнику за подчинение.Теперь складывавшиеся десятилетиями взаимоотношения грозят деградацией и обрушением. Тарифы США, ничем по своей сути не отличающиеся от экономических санкций, отталкивают Канаду от Соединенных Штатов и вынуждают Оттаву сокращать свою зависимость от американского рынка. Враждебные по отношению к Канаде высказывания президента США также не помогают делу: канадцы в массе своей более не видят в Америке союзника. Итоги, на первый взгляд, плачевны. Возникает закономерный вопрос: зачем Трамп дал старт этой кампании?Если отмотать время на несколько лет назад, можно увидеть, как развивалась идея Трампа о возрождении экономической мощи Соединенных Штатов. С его точки зрения, сделать Америку снова великой очень просто – достаточно лишь создать условия, когда промышленное производство на её территории снова станет выгодным; США тогда станут мировой фабрикой, а американская мечта вновь станет реальной.Проблема состоит в том, что любое производство в Соединенных Штатах стоит дороже, чем в Китае или стремительно развивающихся странах Юго-Восточной Азии. Хороший же предприниматель всегда стремится до минимума снизить свои издержки. Обязать промышленность возрождаться президентским указом невозможно, как бы этого ни хотелось. Но команда Трампа нашла оригинальный (хотя и рискованный) выход из ситуации.Соединенные Штаты обладают важнейшим козырем – внутренним рынком невероятных объемов. Все ныне живущие в Америке поколения росли и жили при тотальном господстве общества потребления и привыкли тратить деньги в своё удовольствие. Они не знают настоящей бедности, они не копят на черный день, а идут в торговый центр и прикладывают кредитку к терминалу, чтобы оплатить очередную покупку. Продавать свою продукцию таким людям – мечта любого бизнеса, ради которой можно пойти на многие уступки.Тарифы и пошлины, к которым Трамп неустанно прибегает уже полтора года, напротив, закрывают американский рынок, делают его менее доступным для предприятий, находящихся за пределами Америки. Но выход на него остается желанным. За счёт этого Трамп надеется получить пространство для великой торговой сделки. Канада стала далеко не первой страной, которая попала под раздачу торговых ограничений, и, вероятно, не станет последней. Цель состоит в том, чтобы переформатировать международную торговлю таким образом, чтобы другие страны платили за возрождение американской промышленности, взамен приобретая доступ на богатейший рынок мира для своих предприятий.План Трампа достаточно прост, но он вполне рабочий. Тем не менее главное условие его реализации – готовность удерживать тарифы и пошлины на высоком уровне до момента, пока противоположная сторона не согласится пойти на уступки. Но в Штатах нет единства по поводу поддержки действий своего президента, так как пошлины, пока оппонент не сдался, приносят убытки части американского бизнеса. Большая часть тарифов была признана незаконными Верховным судом. Для сохранения остальных на сколь-нибудь длительный срок нужно получить одобрение Конгресса. Но конгрессмены готовы ответить лишь твердое "нет".Одних только воли и желания Трампа недостаточно, чтобы торговые войны возымели свой эффект и привели к задуманному результату. В других странах видят колебания в рядах американской элиты и недовольство населения подорожанием импортных вещей. В результате в Европе сильна надежда затянуть переговоры о торговой сделке и "пересидеть" Трампа, а в КНР Белому дому дали жесткий отпор, показав, что в тарифной игре принимают участие двое. Другие попавшие под раздачу страны также приняли решение действовать исходя из своих интересов.Какой путь выберет Канада, пока не ясно, но сдаваться на милость Трампа Марк Карни явно не намерен.Тем не менее тарифное наступление является одним из главных политических проектов Трампа эпохи второго срока. Добровольный отказ от его реализации был бы равносилен поражению на выборах, поэтому Белый дом будет использовать все доступные ему возможности для продолжения жесткой торговой политики. Команде Трампа придётся приложить большие усилия как для отстаивания своего плана во внутриполитической борьбе, так и для убеждения других стран в том, что тарифы – это всерьез и надолго. Значит, другие направления политики получат куда меньше внимания, чем могли бы.Сейчас у США два приоритета – достижение победы над Ираном (как способ давления на Китай) и пересмотр своих экономических отношений с остальным миром. Военно-политический конфликт с Россией, который ещё несколько лет назад был в фокусе внимания Вашингтона, теперь сдвигается к периферии американской политики. Бывшие союзники по нему становятся соперниками США по торговым войнам. Западный мир переживает раскол в ключевой для себя момент.Однако это не значит, что Белый дом навсегда забыл про сдерживание России. Вовсе нет. Вашингтон надеется взять передышку в несколько лет, чтобы произвести перегруппировку и вновь консолидировать западный мир на более выгодных для себя условиях. Достигнут ли Штаты в этом успеха или им придется идти на уступки своим союзникам ради восстановления единства после завершения президентского срока Трампа – покажет время. Для России гораздо важнее то, что страны Запада уже сейчас действуют вразнобой.Европа и Канада передышку от войны с Россией решили не брать. Напротив, они стали ещё более рьяно поддерживать Украину, доказывая самим себе и Вашингтону, что могут справиться с этой задачей и без помощи "американского барина".Тем не менее очевидно, что без участия Соединенных Штатов в конфликте количество ресурсов, имеющихся в распоряжении коллективного Запада, заметно снизилось. Тарифные войны Трампа, расколовшие некогда единый антироссийский лагерь, могут позволить РФ воспользоваться моментом и нарастить свое преимущество в конфликте на Украине.
https://ukraina.ru/20260901/tramp-opyat-pobedil-iran-i-snova-sdelal-neft-dorogoy-1082934820.html
https://ukraina.ru/20260128/na-yug-manit-cherez-sever-smp-rossii-poka-vyigryvaet-u-szp-kanady-1074937739.html
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Арсений Ищенко
Арсений Ищенко
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5
4.7
96
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1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, канада, запад, дональд трамп, россия, украина
Эксклюзив, США, Канада, Запад, Дональд Трамп, Россия, Украина

США против Канады: Трамп начал новую войну, раскалывающую антироссийский Запад

09:43 03.09.2026
 
© AP / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© AP / Alex Brandon
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Арсений Ищенко
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Дональд Трамп призвал канадские компании, ведущие бизнес с Соединенными Штатами, переехать в США, чтобы избежать новых пошлин. По словам главы Белого дома, до этого многие канадские компании покинули страну из-за глупости американского руководства
Трамп на фоне провала переговоров о пересмотре торгового соглашения с Канадой ранее ввёл против неё 50-процентные пошлины, распространяющиеся на широкий ряд товаров, и стал угрожать дополнительными тарифными мерами, если Оттава не пойдет на выгодную Вашингтону экономическую сделку.
В ответ премьер Канады Марк Карни объявил о зеркальном ответе на американские пошлины. Неготовность ни одной из сторон идти на уступки привела к быстрой эскалации ситуации и началу полноценной торговой войны, от которой понесут убытки и США, и Канада.
Существующие торговые соглашения были выгодны обеим странам. Так, для половины американских штатов Канада является основным экспортным направлением. А свободный доступ на американский рынок критически важен уже для канадской стороны – на США приходится до 68% её экспорта.
Кроме этого, сама возможность беспошлинной торговли связывала Канаду с Америкой: Белый дом получал политическую лояльность Оттавы, взамен предоставляя последней доступ на свой рынок. По сути, Америка платила союзнику за подчинение.
Теперь складывавшиеся десятилетиями взаимоотношения грозят деградацией и обрушением. Тарифы США, ничем по своей сути не отличающиеся от экономических санкций, отталкивают Канаду от Соединенных Штатов и вынуждают Оттаву сокращать свою зависимость от американского рынка.
Враждебные по отношению к Канаде высказывания президента США также не помогают делу: канадцы в массе своей более не видят в Америке союзника. Итоги, на первый взгляд, плачевны. Возникает закономерный вопрос: зачем Трамп дал старт этой кампании?
Если отмотать время на несколько лет назад, можно увидеть, как развивалась идея Трампа о возрождении экономической мощи Соединенных Штатов. С его точки зрения, сделать Америку снова великой очень просто – достаточно лишь создать условия, когда промышленное производство на её территории снова станет выгодным; США тогда станут мировой фабрикой, а американская мечта вновь станет реальной.
Проблема состоит в том, что любое производство в Соединенных Штатах стоит дороже, чем в Китае или стремительно развивающихся странах Юго-Восточной Азии. Хороший же предприниматель всегда стремится до минимума снизить свои издержки. Обязать промышленность возрождаться президентским указом невозможно, как бы этого ни хотелось. Но команда Трампа нашла оригинальный (хотя и рискованный) выход из ситуации.
Трамп отложил удар по Ирану и анонсировал новые переговоры - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
1 сентября, 10:47
Трамп опять победил Иран. И снова сделал нефть дорогойВ Персидском заливе зафиксировано военное обострение. Американские войска в очередной раз нарушили режим перемирия, атаковав иранский остров Ларак. А войска Ирана немедленно нанесли ответный удар по военным базам США, расположенным в соседних арабских странах.
Соединенные Штаты обладают важнейшим козырем – внутренним рынком невероятных объемов. Все ныне живущие в Америке поколения росли и жили при тотальном господстве общества потребления и привыкли тратить деньги в своё удовольствие. Они не знают настоящей бедности, они не копят на черный день, а идут в торговый центр и прикладывают кредитку к терминалу, чтобы оплатить очередную покупку. Продавать свою продукцию таким людям – мечта любого бизнеса, ради которой можно пойти на многие уступки.
Тарифы и пошлины, к которым Трамп неустанно прибегает уже полтора года, напротив, закрывают американский рынок, делают его менее доступным для предприятий, находящихся за пределами Америки. Но выход на него остается желанным. За счёт этого Трамп надеется получить пространство для великой торговой сделки.
Канада стала далеко не первой страной, которая попала под раздачу торговых ограничений, и, вероятно, не станет последней. Цель состоит в том, чтобы переформатировать международную торговлю таким образом, чтобы другие страны платили за возрождение американской промышленности, взамен приобретая доступ на богатейший рынок мира для своих предприятий.
План Трампа достаточно прост, но он вполне рабочий. Тем не менее главное условие его реализации – готовность удерживать тарифы и пошлины на высоком уровне до момента, пока противоположная сторона не согласится пойти на уступки.
Но в Штатах нет единства по поводу поддержки действий своего президента, так как пошлины, пока оппонент не сдался, приносят убытки части американского бизнеса. Большая часть тарифов была признана незаконными Верховным судом. Для сохранения остальных на сколь-нибудь длительный срок нужно получить одобрение Конгресса. Но конгрессмены готовы ответить лишь твердое "нет".
Одних только воли и желания Трампа недостаточно, чтобы торговые войны возымели свой эффект и привели к задуманному результату. В других странах видят колебания в рядах американской элиты и недовольство населения подорожанием импортных вещей. В результате в Европе сильна надежда затянуть переговоры о торговой сделке и "пересидеть" Трампа, а в КНР Белому дому дали жесткий отпор, показав, что в тарифной игре принимают участие двое. Другие попавшие под раздачу страны также приняли решение действовать исходя из своих интересов.
Какой путь выберет Канада, пока не ясно, но сдаваться на милость Трампа Марк Карни явно не намерен.
- РИА Новости, 1920, 28.01.2026
28 января, 20:57
На Юг манит через Север. СМП России пока выигрывает у СЗП КанадыОдним из парадоксов географии и геополитики для стран Западной Европы, первых признанных хищников этой планеты, является то, что их путь на юг, если хотите, на Глобальный юг, к его богатствам, самим коротким был и остается на севере.
Тем не менее тарифное наступление является одним из главных политических проектов Трампа эпохи второго срока. Добровольный отказ от его реализации был бы равносилен поражению на выборах, поэтому Белый дом будет использовать все доступные ему возможности для продолжения жесткой торговой политики. Команде Трампа придётся приложить большие усилия как для отстаивания своего плана во внутриполитической борьбе, так и для убеждения других стран в том, что тарифы – это всерьез и надолго. Значит, другие направления политики получат куда меньше внимания, чем могли бы.
Сейчас у США два приоритета – достижение победы над Ираном (как способ давления на Китай) и пересмотр своих экономических отношений с остальным миром. Военно-политический конфликт с Россией, который ещё несколько лет назад был в фокусе внимания Вашингтона, теперь сдвигается к периферии американской политики. Бывшие союзники по нему становятся соперниками США по торговым войнам. Западный мир переживает раскол в ключевой для себя момент.
Однако это не значит, что Белый дом навсегда забыл про сдерживание России. Вовсе нет. Вашингтон надеется взять передышку в несколько лет, чтобы произвести перегруппировку и вновь консолидировать западный мир на более выгодных для себя условиях. Достигнут ли Штаты в этом успеха или им придется идти на уступки своим союзникам ради восстановления единства после завершения президентского срока Трампа – покажет время. Для России гораздо важнее то, что страны Запада уже сейчас действуют вразнобой.
Европа и Канада передышку от войны с Россией решили не брать. Напротив, они стали ещё более рьяно поддерживать Украину, доказывая самим себе и Вашингтону, что могут справиться с этой задачей и без помощи "американского барина".
Тем не менее очевидно, что без участия Соединенных Штатов в конфликте количество ресурсов, имеющихся в распоряжении коллективного Запада, заметно снизилось. Тарифные войны Трампа, расколовшие некогда единый антироссийский лагерь, могут позволить РФ воспользоваться моментом и нарастить свое преимущество в конфликте на Украине.
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