ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области - 03.09.2026 Украина.ру
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ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области
ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области - 03.09.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области
Российские военные в ночь на четверг ударили по крупному логистическому объекту "Биокон" в Киевской области, который использовался для обеспечения нужд украинской армии, сообщает Минобороны РФ
2026-09-03T09:59
2026-09-03T09:59
сво
спецоперация
россия
киевская область
украина
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
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Комплекс располагался в населенном пункте Великая Александровка. По информации российского военного ведомства, этот объект активно задействовался украинской стороной для хранения, сортировки и дальнейшего распределения грузов военного назначения в интересах ВСУ. В министерстве подчеркнули, что Вооруженные Силы РФ продолжают планомерное нанесение групповых ударов по ключевым элементам логистической инфраструктуры Украины, работающим на снабжение войск. Подробнее об ударах российских военных - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, киевская область, украина, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру

ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области

09:59 03.09.2026
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Российские военные в ночь на четверг ударили по крупному логистическому объекту "Биокон" в Киевской области, который использовался для обеспечения нужд украинской армии, сообщает Минобороны РФ
Комплекс располагался в населенном пункте Великая Александровка.
По информации российского военного ведомства, этот объект активно задействовался украинской стороной для хранения, сортировки и дальнейшего распределения грузов военного назначения в интересах ВСУ.
В министерстве подчеркнули, что Вооруженные Силы РФ продолжают планомерное нанесение групповых ударов по ключевым элементам логистической инфраструктуры Украины, работающим на снабжение войск.
Подробнее об ударах российских военных - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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