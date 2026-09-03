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ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области

ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области - 03.09.2026 Украина.ру

ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области

Российские военные в ночь на четверг ударили по крупному логистическому объекту "Биокон" в Киевской области, который использовался для обеспечения нужд украинской армии, сообщает Минобороны РФ

2026-09-03T09:59

2026-09-03T09:59

2026-09-03T09:59

сво

спецоперация

россия

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украина.ру

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Комплекс располагался в населенном пункте Великая Александровка. По информации российского военного ведомства, этот объект активно задействовался украинской стороной для хранения, сортировки и дальнейшего распределения грузов военного назначения в интересах ВСУ. В министерстве подчеркнули, что Вооруженные Силы РФ продолжают планомерное нанесение групповых ударов по ключевым элементам логистической инфраструктуры Украины, работающим на снабжение войск. Подробнее об ударах российских военных - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, киевская область, украина, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру