https://ukraina.ru/20260903/vs-rf-udarili-po-snabzhavshemu-vsu-logisticheskomu-tsentru-v-kievskoy-oblasti--1082983036.html
ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области
ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области - 03.09.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области
Российские военные в ночь на четверг ударили по крупному логистическому объекту "Биокон" в Киевской области, который использовался для обеспечения нужд украинской армии, сообщает Минобороны РФ
2026-09-03T09:59
2026-09-03T09:59
2026-09-03T09:59
сво
спецоперация
россия
киевская область
украина
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_8997c53e5c6c9cc8d4b8204b0ce6ea37.jpg
Комплекс располагался в населенном пункте Великая Александровка. По информации российского военного ведомства, этот объект активно задействовался украинской стороной для хранения, сортировки и дальнейшего распределения грузов военного назначения в интересах ВСУ. В министерстве подчеркнули, что Вооруженные Силы РФ продолжают планомерное нанесение групповых ударов по ключевым элементам логистической инфраструктуры Украины, работающим на снабжение войск. Подробнее об ударах российских военных - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
россия
киевская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_138:0:775:478_1920x0_80_0_0_22d1852ce9da37d1427690ad8eeccfd6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, киевская область, украина, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру
ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области
Российские военные в ночь на четверг ударили по крупному логистическому объекту "Биокон" в Киевской области, который использовался для обеспечения нужд украинской армии, сообщает Минобороны РФ
Комплекс располагался в населенном пункте Великая Александровка.
По информации российского военного ведомства, этот объект активно задействовался украинской стороной для хранения, сортировки и дальнейшего распределения грузов военного назначения в интересах ВСУ.
В министерстве подчеркнули, что Вооруженные Силы РФ продолжают планомерное нанесение групповых ударов по ключевым элементам логистической инфраструктуры Украины, работающим на снабжение войск.