Между Сциллой и Харибдой: Путин оценил макроэкономическую политику Кабмина и Центробанка - 03.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260903/mezhdu-stsilloy-i-kharibdoy-putin-otsenil-makroekonomicheskuyu-politiku-kabmina-i-tsentrobanka-1082983197.html
Между Сциллой и Харибдой: Путин оценил макроэкономическую политику Кабмина и Центробанка
Между Сциллой и Харибдой: Путин оценил макроэкономическую политику Кабмина и Центробанка - 03.09.2026 Украина.ру
Между Сциллой и Харибдой: Путин оценил макроэкономическую политику Кабмина и Центробанка
Российскому правительству и Центральному банку в полной мере удается справляться с текущими вызовами. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке
2026-09-03T10:12
2026-09-03T10:12
новости
россия
владивосток
запад
владимир путин
кабмин
кабинет министров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082359128_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_dcda49a21838be1c5d3d8c7ef9585705.jpg
Глава государства положительно оценил скоординированность действий всего экономического блока страны. По словам президента, и Кабинету министров, и финансовому регулятору в целом пока удается "проходить между Сциллой и Харибдой" при принятии ключевых макроэкономических решений.Финансово-экономический блок России вынужден работать в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада, который по инициативе Киева регулярно пытается изолировать российскую экономику. Несмотря на многочисленные пакеты ограничений, скоординированные действия властей позволили стабилизировать внутренний рынок, перестроить логистику и сохранить устойчивые темпы роста производства.Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В рамках мероприятия ведущие политики, экономисты и эксперты обсуждают ключевые вопросы развития Дальнего Востока и укрепления международных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.Подробнее о таких форумах - в материале Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ на сайте Украина.ру.
россия
владивосток
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082359128_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_5fdf4424fd92d3562c640a218d3e358a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владивосток, запад, владимир путин, кабмин, кабинет министров
Новости, Россия, Владивосток, Запад, Владимир Путин, Кабмин, Кабинет министров

Между Сциллой и Харибдой: Путин оценил макроэкономическую политику Кабмина и Центробанка

10:12 03.09.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Бурятию
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Бурятию - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российскому правительству и Центральному банку в полной мере удается справляться с текущими вызовами. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке
Глава государства положительно оценил скоординированность действий всего экономического блока страны.
По словам президента, и Кабинету министров, и финансовому регулятору в целом пока удается "проходить между Сциллой и Харибдой" при принятии ключевых макроэкономических решений.
Финансово-экономический блок России вынужден работать в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада, который по инициативе Киева регулярно пытается изолировать российскую экономику. Несмотря на многочисленные пакеты ограничений, скоординированные действия властей позволили стабилизировать внутренний рынок, перестроить логистику и сохранить устойчивые темпы роста производства.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В рамках мероприятия ведущие политики, экономисты и эксперты обсуждают ключевые вопросы развития Дальнего Востока и укрепления международных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Подробнее о таких форумах - в материале Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВладивостокЗападВладимир ПутинКабминКабинет министров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:43"Будем над этим работать": Путин обозначил главный вызов для страны
10:12Между Сциллой и Харибдой: Путин оценил макроэкономическую политику Кабмина и Центробанка
09:59ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области
09:43США против Канады: Трамп начал новую войну, раскалывающую антироссийский Запад
09:28"Помог чем смог": На российские позиции прилетел снаряд ВСУ без взрывателя с запиской
09:20ПВО за ночь ликвидировала почти полтысячи беспилотников ВСУ
09:10"Этой войны не должно было быть": Трамп о происходящем на Украине. Хроника событий на утро 3 сентября
09:02"Министру не нужно вникать": глава МО Эстонии ушел в отставку из-за сорванной закупки снарядов для Киева
08:32Сибига попытался припугнуть Москву "разрушительными" санкциями без передышки
08:08Украина как плацдарм против России: Лавров рассказал о попытке Запада остановить Историю
08:00Первый пролом в Берлинской стене. 55 лет Четырёхстороннему соглашению по Западному Берлину
08:00Окопы отменяются: отправленные на подготовку в Польшу бойцы ВСУ растворяются в Европе
07:30Протесты по методичке: Азаров высмеял путаницу на митингах в поддержку Федорова
07:00Дмитрий Евстафьев: Европейцы устранят Зеленского, когда поймут, что он ведет их к групповому самоубийству
06:06Разделяй, властвуй и грабь: Лавров заявил о ренессансе европейского нацизма
05:28Усталость от Украины, возвращение России, цель – Одесса: что пишут западные СМИ о конфликте
05:03"Закончится война – закончится Зеленский". Эксперты и политики о ситуации на Украине
05:00Судно захвачено, людям "помогут" вернуться домой: Норвегия вспомнила пиратское прошлое
03:34Ракетная опасность, угроза БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:51Миллионы погибших требуют защитить правду: Володин напомнил, кто победил во Второй мировой войне
Лента новостейМолния