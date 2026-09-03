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Между Сциллой и Харибдой: Путин оценил макроэкономическую политику Кабмина и Центробанка

Между Сциллой и Харибдой: Путин оценил макроэкономическую политику Кабмина и Центробанка - 03.09.2026 Украина.ру

Между Сциллой и Харибдой: Путин оценил макроэкономическую политику Кабмина и Центробанка

Российскому правительству и Центральному банку в полной мере удается справляться с текущими вызовами. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке

2026-09-03T10:12

2026-09-03T10:12

2026-09-03T10:12

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Глава государства положительно оценил скоординированность действий всего экономического блока страны. По словам президента, и Кабинету министров, и финансовому регулятору в целом пока удается "проходить между Сциллой и Харибдой" при принятии ключевых макроэкономических решений.Финансово-экономический блок России вынужден работать в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада, который по инициативе Киева регулярно пытается изолировать российскую экономику. Несмотря на многочисленные пакеты ограничений, скоординированные действия властей позволили стабилизировать внутренний рынок, перестроить логистику и сохранить устойчивые темпы роста производства.Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В рамках мероприятия ведущие политики, экономисты и эксперты обсуждают ключевые вопросы развития Дальнего Востока и укрепления международных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.Подробнее о таких форумах - в материале Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владивосток, запад, владимир путин, кабмин, кабинет министров