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"Будем над этим работать": Путин обозначил главный вызов для страны

"Будем над этим работать": Путин обозначил главный вызов для страны - 03.09.2026 Украина.ру

"Будем над этим работать": Путин обозначил главный вызов для страны

Повышение уровня рождаемости в стране является одним из самых главных вызовов для российских властей, над решением которого будет вестись активная работа, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин

2026-09-03T10:43

2026-09-03T10:43

2026-09-03T10:43

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Отвечая на вопрос модератора, действительно ли демографические проблемы сейчас напрямую затрагивают государственные интересы, глава государства подтвердил, что в Кремле к этому относятся именно как к вопросам национальной безопасности.Президент отметил характерную для современного мира тенденцию, при которой в постиндустриальных обществах фиксируется низкий уровень рождаемости, в то время как в государствах с относительно бедным населением он остается высоким. Путин подчеркнул, что Россия должна двигаться исключительно вперед и делать все возможное для улучшения демографических показателей. По его словам, ключевым фактором в этой работе станет создание необходимых условий и дополнительных стимулов для российских семей и молодых женщин. Президент также добавил, что текущих показателей стране пока недостаточно, однако Дальневосточный регион, где проходит форум, находится далеко не в самом худшем положении.Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В рамках мероприятия ведущие политики, экономисты и эксперты обсуждают ключевые вопросы развития Дальнего Востока и укрепления международных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.Подробнее о таких форумах - в материале Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, украина.ру