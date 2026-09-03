"Будем над этим работать": Путин обозначил главный вызов для страны - 03.09.2026 Украина.ру
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"Будем над этим работать": Путин обозначил главный вызов для страны
"Будем над этим работать": Путин обозначил главный вызов для страны - 03.09.2026 Украина.ру
"Будем над этим работать": Путин обозначил главный вызов для страны
Повышение уровня рождаемости в стране является одним из самых главных вызовов для российских властей, над решением которого будет вестись активная работа, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин
2026-09-03T10:43
2026-09-03T10:43
новости
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
украина.ру
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Отвечая на вопрос модератора, действительно ли демографические проблемы сейчас напрямую затрагивают государственные интересы, глава государства подтвердил, что в Кремле к этому относятся именно как к вопросам национальной безопасности.Президент отметил характерную для современного мира тенденцию, при которой в постиндустриальных обществах фиксируется низкий уровень рождаемости, в то время как в государствах с относительно бедным населением он остается высоким. Путин подчеркнул, что Россия должна двигаться исключительно вперед и делать все возможное для улучшения демографических показателей. По его словам, ключевым фактором в этой работе станет создание необходимых условий и дополнительных стимулов для российских семей и молодых женщин. Президент также добавил, что текущих показателей стране пока недостаточно, однако Дальневосточный регион, где проходит форум, находится далеко не в самом худшем положении.Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В рамках мероприятия ведущие политики, экономисты и эксперты обсуждают ключевые вопросы развития Дальнего Востока и укрепления международных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.Подробнее о таких форумах - в материале Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, украина.ру
Новости, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Украина.ру

"Будем над этим работать": Путин обозначил главный вызов для страны

10:43 03.09.2026
 
© РИА Новости . POOLПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств - членов ШОС
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . POOL
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Повышение уровня рождаемости в стране является одним из самых главных вызовов для российских властей, над решением которого будет вестись активная работа, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин
Отвечая на вопрос модератора, действительно ли демографические проблемы сейчас напрямую затрагивают государственные интересы, глава государства подтвердил, что в Кремле к этому относятся именно как к вопросам национальной безопасности.
Президент отметил характерную для современного мира тенденцию, при которой в постиндустриальных обществах фиксируется низкий уровень рождаемости, в то время как в государствах с относительно бедным населением он остается высоким.
Путин подчеркнул, что Россия должна двигаться исключительно вперед и делать все возможное для улучшения демографических показателей.
По его словам, ключевым фактором в этой работе станет создание необходимых условий и дополнительных стимулов для российских семей и молодых женщин.
Президент также добавил, что текущих показателей стране пока недостаточно, однако Дальневосточный регион, где проходит форум, находится далеко не в самом худшем положении.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В рамках мероприятия ведущие политики, экономисты и эксперты обсуждают ключевые вопросы развития Дальнего Востока и укрепления международных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Подробнее о таких форумах - в материале Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ на сайте Украина.ру.
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10:43"Будем над этим работать": Путин обозначил главный вызов для страны
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