https://ukraina.ru/20231121/1051189717.html
Киевские каратели с начала суток выпустили по Горловке и Донецку 27 снарядов
Киевские каратели с начала суток выпустили по Горловке и Донецку 27 снарядов - 21.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели с начала суток выпустили по Горловке и Донецку 27 снарядов
Формирования киевского режима после полуночи на 21 ноября выпустили по Горловке и Донецку 27 снарядов калибра 122, 152 и 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-21T10:42
2023-11-21T10:42
2023-11-21T10:43
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По направлению Горловки со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] было зафиксировано три обстрела."00:10 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 08:20 мск - Щербиновка - Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный); 08:50 мск - Дзержинск - Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении СЦКК.По направлению Донецка со стороны ВФУ было зафиксировано шесть обстрелов."03:20 мск - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 06:55 мск - Карловка - Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 08:30 мск - Галициновка - Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 09:25 мск - Галициновка - Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 09:55 мск - Галициновка - Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 10:20 мск - Галициновка - Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 32 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) было выпущено 114 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, артиллерия, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, артиллерия, Военные преступления, СВО
Киевские каратели с начала суток выпустили по Горловке и Донецку 27 снарядов
10:42 21.11.2023 (обновлено: 10:43 21.11.2023)
Формирования киевского режима после полуночи на 21 ноября выпустили по Горловке и Донецку 27 снарядов калибра 122, 152 и 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
По направлению Горловки со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] было зафиксировано три обстрела.
"00:10 мск - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 08:20 мск - Щербиновка - Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный); 08:50 мск - Дзержинск - Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
По направлению Донецка со стороны ВФУ было зафиксировано шесть обстрелов.
"03:20 мск - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 06:55 мск - Карловка - Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 08:30 мск - Галициновка - Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 09:25 мск - Галициновка - Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 09:55 мск - Галициновка - Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 10:20 мск - Галициновка - Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 32 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) было выпущено 114 единиц различных боеприпасов.