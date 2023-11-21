https://ukraina.ru/20231121/1051186723.html

В Киеве заявили о сокращении на треть поставок снарядов из США - ABC

В Киеве заявили о сокращении на треть поставок снарядов из США - ABC - 21.11.2023 Украина.ру

В Киеве заявили о сокращении на треть поставок снарядов из США - ABC

Поставки на Украину артиллерийских снарядов из США сократились более чем на 30 процентов после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на украинского чиновника сообщает американский телеканал ABC

2023-11-21T09:27

2023-11-21T09:27

2023-11-21T09:27

новости

украина

сша

военная помощь

снаряды

всу

палестино-израильский конфликт

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050441850_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_ab17d59ee060cd37d29a7bd04bc52bd6.jpg

"Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились "более чем на 30 процентов" с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении телеканала.Запасы "жизненно важных" 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, по словам неназываемого киевского чиновника, составляют лишь "около 60-70 процентов от необходимых поставок". Такое сокращения поставок боеприпасов порождает большие проблемы."Они [американцы] говорили нам, что это [помощь Израилю] не повлияет на обязательства [США], но это повлияло", - сказал он.Телеканал отметил, что ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что сокращение поставок боеприпасов на Украину "не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа".Напомним, что официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер в октябре заявлял о способности США одновременно удовлетворять потребности в оружии Израиля и Украины.

https://ukraina.ru/20231121/1051185754.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, военная помощь, снаряды, всу, палестино-израильский конфликт, сво