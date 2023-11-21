В Киеве заявили о сокращении на треть поставок снарядов из США - ABC - 21.11.2023 Украина.ру
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В Киеве заявили о сокращении на треть поставок снарядов из США - ABC
В Киеве заявили о сокращении на треть поставок снарядов из США - ABC - 21.11.2023 Украина.ру
В Киеве заявили о сокращении на треть поставок снарядов из США - ABC
Поставки на Украину артиллерийских снарядов из США сократились более чем на 30 процентов после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на украинского чиновника сообщает американский телеканал ABC
2023-11-21T09:27
2023-11-21T09:27
новости
украина
сша
военная помощь
снаряды
всу
палестино-израильский конфликт
сво
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"Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились "более чем на 30 процентов" с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении телеканала.Запасы "жизненно важных" 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, по словам неназываемого киевского чиновника, составляют лишь "около 60-70 процентов от необходимых поставок". Такое сокращения поставок боеприпасов порождает большие проблемы."Они [американцы] говорили нам, что это [помощь Израилю] не повлияет на обязательства [США], но это повлияло", - сказал он.Телеканал отметил, что ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что сокращение поставок боеприпасов на Украину "не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа".Напомним, что официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер в октябре заявлял о способности США одновременно удовлетворять потребности в оружии Израиля и Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, военная помощь, снаряды, всу, палестино-израильский конфликт, сво
Новости, Украина, США, военная помощь, снаряды, ВСУ, Палестино-израильский конфликт, СВО

В Киеве заявили о сокращении на треть поставок снарядов из США - ABC

09:27 21.11.2023
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP / Matt Rourke
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Поставки на Украину артиллерийских снарядов из США сократились более чем на 30 процентов после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на украинского чиновника сообщает американский телеканал ABC
"Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились "более чем на 30 процентов" с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении телеканала.
Запасы "жизненно важных" 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, по словам неназываемого киевского чиновника, составляют лишь "около 60-70 процентов от необходимых поставок". Такое сокращения поставок боеприпасов порождает большие проблемы.
"Они [американцы] говорили нам, что это [помощь Израилю] не повлияет на обязательства [США], но это повлияло", - сказал он.
Телеканал отметил, что ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что сокращение поставок боеприпасов на Украину "не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа".
Напомним, что официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер в октябре заявлял о способности США одновременно удовлетворять потребности в оружии Израиля и Украины.
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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