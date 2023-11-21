Зачастили. Министр обороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев - FAZ - 21.11.2023 Украина.ру
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Зачастили. Министр обороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев - FAZ
Зачастили. Министр обороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев - FAZ - 21.11.2023 Украина.ру
Зачастили. Министр обороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев - FAZ
Глава военного ведомства Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом 21 ноября сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
2023-11-21T08:49
2023-11-21T08:50
новости
украина
германия
киев
министр обороны
борис писториус
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По данным издания, Писториус приехал в Киев утром на поезде. У немецкого министра запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также киевским министром обороны Рустемом Умеровым.Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин, посетивший Киев 20 ноября, по итогам встречи с Зеленским заявил, что Украина получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. В состав нового пакета для ВСУ войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
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новости, украина, германия, киев, министр обороны, борис писториус
Новости, Украина, Германия, Киев, министр обороны, Борис Писториус

Зачастили. Министр обороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев - FAZ

08:49 21.11.2023 (обновлено: 08:50 21.11.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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Глава военного ведомства Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом 21 ноября сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
По данным издания, Писториус приехал в Киев утром на поезде. У немецкого министра запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также киевским министром обороны Рустемом Умеровым.
Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин, посетивший Киев 20 ноября, по итогам встречи с Зеленским заявил, что Украина получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. В состав нового пакета для ВСУ войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
Ростислав Ищенко интервью
07:56
Ростислав Ищенко: Когда Россия разделается с ВСУ, Польша и США без войны нанесут ей болезненный удар Победа России на Украине – это не победа в войне. Победа на Украине – это победа в сражении. Войну мы ведем с коллективным Западом. Россия пока только собирается сражаться. Но Запад может быстро сломаться, считает политолог Ростислав Ищенко
 
НовостиУкраинаГерманияКиевминистр обороныБорис Писториус
 
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