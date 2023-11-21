Зачастили. Министр обороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев - FAZ
08:49 21.11.2023 (обновлено: 08:50 21.11.2023)
Глава военного ведомства Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом 21 ноября сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
По данным издания, Писториус приехал в Киев утром на поезде. У немецкого министра запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также киевским министром обороны Рустемом Умеровым.
Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин, посетивший Киев 20 ноября, по итогам встречи с Зеленским заявил, что Украина получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. В состав нового пакета для ВСУ войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
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