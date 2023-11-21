Герой России пожертвовал пять миллионов рублей на протезирование бойцов - 21.11.2023 Украина.ру
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Герой России пожертвовал пять миллионов рублей на протезирование бойцов
Герой России пожертвовал пять миллионов рублей на протезирование бойцов - 21.11.2023 Украина.ру
Герой России пожертвовал пять миллионов рублей на протезирование бойцов
Офицер Северного флота Герой России майор Тимур Дудкин пожертвовал в благотворительный фонд, который занимается протезированием бойцов, полагающуюся ему выплату в пять миллионов рублей от Мурманской области. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 21 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-21T06:59
2023-11-21T07:00
новости
россия
герой россии
сво
офицер
пожертвования
протезы
памятник
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О своём решении помочь бойцам, пострадавшим в боях с киевскими нацистами, офицер заявил на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом."Вашу помощь, которую выделяли на улучшение жилищных условий, мы на семейном совете приняли решение передать эти средства на благотворительный фонд... с определёнными целями. Одной из целей является ортопедическое протезирование одному из военнослужащих, которому оторвало ноги. И устройство памятников... ребятам, погибшим на территории СВО", - сказал Дудкин.Тимур Дудкин выполняет задачи в зоне проведения СВО с мая 2022 года."Во время одного из боёв ему пришлось взять командование батальоном на себя. Благодаря его отважным и решительным действиям противник был повержен. В ходе боя была уничтожена живая сила и техника националистов", - говорится в сообщении.Указом президента России Владимира Путина 17 апреля 2023 года Тимуру Дудкину была вручена медаль "Золотая Звезда" и присвоено звание Героя России. Кроме того, он награждён двумя орденами Мужества и медалью "За отвагу".
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новости, россия, герой россии, сво, офицер, пожертвования, протезы, памятник
Новости, Россия, Герой России, СВО, офицер, пожертвования, протезы, памятник

Герой России пожертвовал пять миллионов рублей на протезирование бойцов

06:59 21.11.2023 (обновлено: 07:00 21.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Офицер Северного флота Герой России майор Тимур Дудкин пожертвовал в благотворительный фонд, который занимается протезированием бойцов, полагающуюся ему выплату в пять миллионов рублей от Мурманской области. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 21 ноября сообщает в своём телеграм-канале
О своём решении помочь бойцам, пострадавшим в боях с киевскими нацистами, офицер заявил на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
"Вашу помощь, которую выделяли на улучшение жилищных условий, мы на семейном совете приняли решение передать эти средства на благотворительный фонд... с определёнными целями. Одной из целей является ортопедическое протезирование одному из военнослужащих, которому оторвало ноги. И устройство памятников... ребятам, погибшим на территории СВО", - сказал Дудкин.
Тимур Дудкин выполняет задачи в зоне проведения СВО с мая 2022 года.
"Во время одного из боёв ему пришлось взять командование батальоном на себя. Благодаря его отважным и решительным действиям противник был повержен. В ходе боя была уничтожена живая сила и техника националистов", - говорится в сообщении.
Указом президента России Владимира Путина 17 апреля 2023 года Тимуру Дудкину была вручена медаль "Золотая Звезда" и присвоено звание Героя России. Кроме того, он награждён двумя орденами Мужества и медалью "За отвагу".
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