Александр Васильев: Одесса уже 10 лет защищает Россию, но для ее спасения нельзя просто разгромить ВСУ

Во вторник, 21 ноября, ровно десять лет, как на Украине начался так называемый Евромайдан, завершившийся госпереворотом.