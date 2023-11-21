США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона - 21.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231121/1051182130.html
США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона
США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона - 21.11.2023 Украина.ру
США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона
Соединённые Штаты не имеют для Украины "волшебной палочки", способной разом переломить ситуацию в конфликте с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
2023-11-21T02:59
2023-11-21T03:00
новости
украина
сша
киев
пентагон
ллойд остин
всу
военная помощь
сво
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051174864_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4ac107dd6487d714d14e2c32cd2dbd8e.jpg
"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой… Это жёсткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", - сказал Остин.По его словам, успехи Украины на поле боя зависят от умения ВСУ синхронизировать применение различных вооружений, предоставляемых западными странами.Остин по итогам встречи с Зеленским также заявил, что Киев получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. В состав нового пакета для ВСУ войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
https://ukraina.ru/20231120/1051173330.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051174864_38:0:1859:1366_1920x0_80_0_0_99f8fd8ca4cb9ee80af51af01a6e420b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, пентагон, ллойд остин, всу, военная помощь, сво, россия
Новости, Украина, США, Киев, Пентагон, Ллойд Остин, ВСУ, военная помощь, СВО, Россия

США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона

02:59 21.11.2023 (обновлено: 03:00 21.11.2023)
 
© Twitter / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Twitter / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
Читать в
Соединённые Штаты не имеют для Украины "волшебной палочки", способной разом переломить ситуацию в конфликте с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой… Это жёсткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", - сказал Остин.
По его словам, успехи Украины на поле боя зависят от умения ВСУ синхронизировать применение различных вооружений, предоставляемых западными странами.
Остин по итогам встречи с Зеленским также заявил, что Киев получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. В состав нового пакета для ВСУ войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
Виктор Баранец интервью
Вчера, 17:57
Полковник Виктор Баранец: ВСУ вцепились в Россию зубами, но к новому году она щелкнет Зеленского по носу
 
НовостиУкраинаСШАКиевПентагонЛлойд ОстинВСУвоенная помощьСВОРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:59США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона
02:32Киевские каратели за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:16На западе Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и Староконстантинове взрывы
01:46ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью
01:35Своё не пахнет: Захарова указала на противоречивые заявления Байдена
01:09"Натофикация": Умеров назвал приоритеты работы минобороны Украины
00:48Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск
00:31Словакия готова продлить запрет на ввоз украинской агропродукции
00:15Гепатит А добрался до Киевской области
23:51Польские фермеры присоединятся к протесту на границе с Украиной
23:28США передадут Украине одну РСЗО HIMARS
23:14Немецкие фермеры спрогнозировали крах сельхозсистемы ЕС при одном условии
22:44На ремонт санузлов и лестничных пролётов ГБР Украины потратит 27 млн грн
22:02Над Брянской областью сбит украинский беспилотник
21:47Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой – секретарь СНБО
21:24В Офисе Зеленского анонсировали конфискацию компании "Киевстар"
20:58Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США
20:47США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post
20:18Минобороны Украины сообщило о создании спецструктуры для интеграции F-16 в ВСУ
19:46Блокирование польско-украинской границы несёт чрезвычайный вред – минэконом Украины
Лента новостейМолния