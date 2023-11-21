https://ukraina.ru/20231121/1051182130.html
США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона
США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона - 21.11.2023 Украина.ру
США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона
Соединённые Штаты не имеют для Украины "волшебной палочки", способной разом переломить ситуацию в конфликте с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
2023-11-21T02:59
2023-11-21T02:59
2023-11-21T03:00
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"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой… Это жёсткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", - сказал Остин.По его словам, успехи Украины на поле боя зависят от умения ВСУ синхронизировать применение различных вооружений, предоставляемых западными странами.Остин по итогам встречи с Зеленским также заявил, что Киев получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. В состав нового пакета для ВСУ войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
https://ukraina.ru/20231120/1051173330.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, сша, киев, пентагон, ллойд остин, всу, военная помощь, сво, россия
Новости, Украина, США, Киев, Пентагон, Ллойд Остин, ВСУ, военная помощь, СВО, Россия
США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона
02:59 21.11.2023 (обновлено: 03:00 21.11.2023)
Соединённые Штаты не имеют для Украины "волшебной палочки", способной разом переломить ситуацию в конфликте с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой… Это жёсткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", - сказал Остин.
По его словам, успехи Украины на поле боя зависят от умения ВСУ синхронизировать применение различных вооружений, предоставляемых западными странами.
Остин по итогам встречи с Зеленским также заявил, что Киев получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. В состав нового пакета для ВСУ войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.