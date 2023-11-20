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Польские фермеры присоединятся к протесту на границе с Украиной
Польские фермеры присоединятся к протесту на границе с Украиной - 20.11.2023 Украина.ру
Польские фермеры присоединятся к протесту на границе с Украиной
Ситуация на польско-украинской границе накаляется с каждым днём. К протестам дальнобойщиков намерена присоединиться группа польских фермеров, пишет информационное агентство Bloomberg
2023-11-20T23:51
2023-11-20T23:51
2023-11-20T23:51
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украина
польша
государственная граница
протесты
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По данным источника, около 100 фермеров из ассоциации "Преданное село" планируют провести трёхдневную акцию протеста на пункте пропуска "Шегини – Медика" в четверг, 23 ноября. Тем временем, по словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, очередь из украинских фур на границе с Польшей выросла с 2500 до 2900 машин. Протестующие польские перевозчики блокируют проезд и только паре машин в час удаётся пройти границу. Блокада на польско-украинской границе переросла в битву дальнобойщиков за выживание, пишет издание Rzeczpospolita. По данным СМИ, украинцы закидывают протестующих поляков камнями и бьют стёкла машин. Также стало известно о поджоге прицепа с польскими номерами. По привычке, украинцы начали реализовывать на месте коррупционные схемы. Как сообщает Rzeczpospolita, в ход пошли и махинации с электронной очередью на выезд из Украины. Цена вопроса 500 евро. Напомним, 6 ноября, польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, государственная граница, протесты
Польские фермеры присоединятся к протесту на границе с Украиной
Ситуация на польско-украинской границе накаляется с каждым днём. К протестам дальнобойщиков намерена присоединиться группа польских фермеров, пишет информационное агентство Bloomberg
По данным источника, около 100 фермеров из ассоциации "Преданное село" планируют провести трёхдневную акцию протеста на пункте пропуска "Шегини – Медика" в четверг, 23 ноября.
"Фермеры были первой группой, которая пострадала. Теперь пострадали транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим", – заявил журналистам один из организаторов акции Лукаш Мартин.
Тем временем, по словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, очередь из украинских фур на границе с Польшей выросла с 2500 до 2900 машин. Протестующие польские перевозчики блокируют проезд и только паре машин в час удаётся пройти границу.
Блокада на польско-украинской границе переросла в битву дальнобойщиков за выживание, пишет издание Rzeczpospolita. По данным СМИ, украинцы закидывают протестующих поляков камнями и бьют стёкла машин. Также стало известно о поджоге прицепа с польскими номерами.
По привычке, украинцы начали реализовывать на месте коррупционные схемы. Как сообщает Rzeczpospolita, в ход пошли и махинации с электронной очередью на выезд из Украины. Цена вопроса 500 евро.
"Мои водители регулярно получают информацию о продлении даты пересечения границы. В результате мои машины ждут выезда из Украины более десяти дней, даже когда я вёз туда гуманитарную помощь", — заявил один из польских дальнобойщиков.
Напомним, 6 ноября, польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.