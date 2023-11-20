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Польские фермеры присоединятся к протесту на границе с Украиной

Польские фермеры присоединятся к протесту на границе с Украиной - 20.11.2023 Украина.ру

Польские фермеры присоединятся к протесту на границе с Украиной

Ситуация на польско-украинской границе накаляется с каждым днём. К протестам дальнобойщиков намерена присоединиться группа польских фермеров, пишет информационное агентство Bloomberg

2023-11-20T23:51

2023-11-20T23:51

2023-11-20T23:51

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По данным источника, около 100 фермеров из ассоциации "Преданное село" планируют провести трёхдневную акцию протеста на пункте пропуска "Шегини – Медика" в четверг, 23 ноября. Тем временем, по словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, очередь из украинских фур на границе с Польшей выросла с 2500 до 2900 машин. Протестующие польские перевозчики блокируют проезд и только паре машин в час удаётся пройти границу. Блокада на польско-украинской границе переросла в битву дальнобойщиков за выживание, пишет издание Rzeczpospolita. По данным СМИ, украинцы закидывают протестующих поляков камнями и бьют стёкла машин. Также стало известно о поджоге прицепа с польскими номерами. По привычке, украинцы начали реализовывать на месте коррупционные схемы. Как сообщает Rzeczpospolita, в ход пошли и махинации с электронной очередью на выезд из Украины. Цена вопроса 500 евро. Напомним, 6 ноября, польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.

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новости, украина, польша, государственная граница, протесты