https://ukraina.ru/20231120/1051180720.html

США передадут Украине одну РСЗО HIMARS

США передадут Украине одну РСЗО HIMARS - 20.11.2023 Украина.ру

США передадут Украине одну РСЗО HIMARS

Одну реактивную систему залпового огня американского производства HIMARS передадут США Украине в рамках нового пакета военной помощи. Об этом говорится в сообщении Пентагона

2023-11-20T23:28

2023-11-20T23:28

2023-11-20T23:28

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Помимо РСЗО, Киев получит необходимые к установке боеприпасы, а также зенитные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Кроме того, на вооружение украинской армии поступят артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров и более трёх миллионов патронов к стрелковому оружию. Новый пакет помощи оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Это вооружение, считают в Пентагоне, поможет ВСУ на фронте зимой. В американском оборонном ведомстве также назвали помощь Киеву "разумной инвестицией в национальную безопасность" США. Сегодня, 20 ноября, на Украину прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, который заверил президента страны Владимира Зеленского в том, что США продолжат спонсировать киевский режим.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, украина, пентагон, сша, военная помощь