США передадут Украине одну РСЗО HIMARS - 20.11.2023 Украина.ру
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США передадут Украине одну РСЗО HIMARS
США передадут Украине одну РСЗО HIMARS - 20.11.2023 Украина.ру
США передадут Украине одну РСЗО HIMARS
Одну реактивную систему залпового огня американского производства HIMARS передадут США Украине в рамках нового пакета военной помощи. Об этом говорится в сообщении Пентагона
2023-11-20T23:28
2023-11-20T23:28
новости
сво
украина
пентагон
сша
военная помощь
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Помимо РСЗО, Киев получит необходимые к установке боеприпасы, а также зенитные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Кроме того, на вооружение украинской армии поступят артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров и более трёх миллионов патронов к стрелковому оружию. Новый пакет помощи оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Это вооружение, считают в Пентагоне, поможет ВСУ на фронте зимой. В американском оборонном ведомстве также назвали помощь Киеву "разумной инвестицией в национальную безопасность" США. Сегодня, 20 ноября, на Украину прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, который заверил президента страны Владимира Зеленского в том, что США продолжат спонсировать киевский режим.
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новости, сво, украина, пентагон, сша, военная помощь
Новости, СВО, Украина, Пентагон, США, военная помощь

США передадут Украине одну РСЗО HIMARS

23:28 20.11.2023
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Одну реактивную систему залпового огня американского производства HIMARS передадут США Украине в рамках нового пакета военной помощи. Об этом говорится в сообщении Пентагона
Помимо РСЗО, Киев получит необходимые к установке боеприпасы, а также зенитные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Кроме того, на вооружение украинской армии поступят артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров и более трёх миллионов патронов к стрелковому оружию.
Новый пакет помощи оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Это вооружение, считают в Пентагоне, поможет ВСУ на фронте зимой.
В американском оборонном ведомстве также назвали помощь Киеву "разумной инвестицией в национальную безопасность" США.
Сегодня, 20 ноября, на Украину прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, который заверил президента страны Владимира Зеленского в том, что США продолжат спонсировать киевский режим.
 
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