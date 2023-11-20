https://ukraina.ru/20231120/1051180720.html
США передадут Украине одну РСЗО HIMARS
США передадут Украине одну РСЗО HIMARS - 20.11.2023 Украина.ру
США передадут Украине одну РСЗО HIMARS
Одну реактивную систему залпового огня американского производства HIMARS передадут США Украине в рамках нового пакета военной помощи. Об этом говорится в сообщении Пентагона
2023-11-20T23:28
2023-11-20T23:28
2023-11-20T23:28
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Помимо РСЗО, Киев получит необходимые к установке боеприпасы, а также зенитные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Кроме того, на вооружение украинской армии поступят артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров и более трёх миллионов патронов к стрелковому оружию. Новый пакет помощи оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Это вооружение, считают в Пентагоне, поможет ВСУ на фронте зимой. В американском оборонном ведомстве также назвали помощь Киеву "разумной инвестицией в национальную безопасность" США. Сегодня, 20 ноября, на Украину прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, который заверил президента страны Владимира Зеленского в том, что США продолжат спонсировать киевский режим.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, украина, пентагон, сша, военная помощь
Новости, СВО, Украина, Пентагон, США, военная помощь
США передадут Украине одну РСЗО HIMARS
Одну реактивную систему залпового огня американского производства HIMARS передадут США Украине в рамках нового пакета военной помощи. Об этом говорится в сообщении Пентагона
Помимо РСЗО, Киев получит необходимые к установке боеприпасы, а также зенитные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Кроме того, на вооружение украинской армии поступят артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров и более трёх миллионов патронов к стрелковому оружию.
Новый пакет помощи оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Это вооружение, считают в Пентагоне, поможет ВСУ на фронте зимой.
В американском оборонном ведомстве также назвали помощь Киеву "разумной инвестицией в национальную безопасность" США.
Сегодня, 20 ноября, на Украину прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, который заверил президента страны Владимира Зеленского в том, что США продолжат спонсировать киевский режим.