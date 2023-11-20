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На ремонт санузлов и лестничных пролётов ГБР Украины потратит 27 млн грн
На ремонт санузлов и лестничных пролётов ГБР Украины потратит 27 млн грн - 20.11.2023 Украина.ру
На ремонт санузлов и лестничных пролётов ГБР Украины потратит 27 млн грн
Около 27 миллионов гривен (или 747 тысяч долларов) намерено потратить Николаевское территориальное Государственного бюро расследований (ГБР) на ремонт своего "филиала" в Одессе. Об этом говорится на сайте украинских тендеров SmartTender
2023-11-20T22:44
2023-11-20T22:44
2023-11-20T22:45
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коррупция
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Согласно источнику, первоначально ремонт за 2,9 миллиона гривен планируется провести в санузлах. Также ГБР понадобилось отремонтировать систему отопления в том же здании за 4,3 миллиона гривен. Вдобавок, за 9,8 миллионов гривен будут отремонтированы второй и третий этажи административного здания, а за 9,9 миллионов – сделают ремонт четвертого и пятого этажей и инженерные сети. Примечательно, что договор без конкурентных торгов был заключен с ТОВ "Евроспецмонтаж". Адрес регистрации компании: Мариуполь, улица Бахчиванджи, дом 10/6. Нелишним будет и напоминание, что цели и задачи ГБР заключаются в расследовании уголовных дел, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие чиновники (от министров до начальников государственных управлений).По данным источников Николаевское Госбюро расследований ещё в сентябре оказалось в центре скандала с госзакупками. Тогда СМИ писали, что руководители ведомства "заказывают себе ремонты по завышенным ценам у "избранной" фирмы, пока обычные украинцы и европейцы донатят украинской армии. Ранее сообщалось, что украинское предприятие "Укргаздобыча" объявила тендер на закупку термокружек на сумму почти в полтора миллиона гривен (около 40 миллионов рублей). Скандалы вокруг госзакупок украинских предприятий и ведомств обсуждались неоднократно. Для бомбоубежищ власти намеревались приобрести кожаные барабаны и овощерезки по цене автомобиля, "Укрзализныця" удивила тендером на ремонт туалетов на вокзалах – в списке необходимых товаров нашли золотистые ёршики и биде с функцией массажа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, коррупция, гбр
На ремонт санузлов и лестничных пролётов ГБР Украины потратит 27 млн грн
22:44 20.11.2023 (обновлено: 22:45 20.11.2023)
Около 27 миллионов гривен (или 747 тысяч долларов) намерено потратить Николаевское территориальное Государственного бюро расследований (ГБР) на ремонт своего "филиала" в Одессе. Об этом говорится на сайте украинских тендеров SmartTender
Согласно источнику, первоначально ремонт за 2,9 миллиона гривен планируется провести в санузлах. Также ГБР понадобилось отремонтировать систему отопления в том же здании за 4,3 миллиона гривен.
Вдобавок, за 9,8 миллионов гривен будут отремонтированы второй и третий этажи административного здания, а за 9,9 миллионов – сделают ремонт четвертого и пятого этажей и инженерные сети.
Примечательно, что договор без конкурентных торгов был заключен с ТОВ "Евроспецмонтаж". Адрес регистрации компании: Мариуполь, улица Бахчиванджи, дом 10/6.
Нелишним будет и напоминание, что цели и задачи ГБР заключаются в расследовании уголовных дел, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие чиновники (от министров до начальников государственных управлений).
"Все эти персонажи не прилагают усилий по предотвращению разворовывания бюджета, согласно своим функциональным обязанностям, так еще и сами не прочь присосаться к растаскиванию бюджетных миллионов во время боевых действий", – комментируют в сети новость.
По данным источников
Николаевское Госбюро расследований ещё в сентябре оказалось в центре скандала с госзакупками. Тогда СМИ писали, что руководители ведомства "заказывают себе ремонты по завышенным ценам у "избранной" фирмы, пока обычные украинцы и европейцы донатят украинской армии.
Ранее сообщалось, что украинское предприятие "Укргаздобыча" объявила тендер на закупку термокружек на сумму почти в полтора миллиона гривен (около 40 миллионов рублей).
Скандалы вокруг госзакупок украинских предприятий и ведомств обсуждались неоднократно. Для бомбоубежищ власти намеревались приобрести кожаные барабаны и овощерезки по цене автомобиля, "Укрзализныця" удивила тендером на ремонт туалетов на вокзалах – в списке необходимых товаров нашли золотистые ёршики и биде с функцией массажа.