Над Брянской областью сбит украинский беспилотник
22:02 20.11.2023 (обновлено: 22:03 20.11.2023)
В Брянской области около 21:30 (мск) операторы противовоздушной обороны сбили украинский дрон самолётного типа. Об этом вечером, 20 ноября, сообщили в минобороны РФ
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", – сказано в сообщении ведомства.
Тем временем, Воздушные Силы ВСУ сообщили об атаке российскими беспилотниками с юга и угрозе для Запорожской и Днепропетровской областей. Также была объявлена воздушная тревога в Запорожской и Николаевской области. Позже в ведомстве уточнили, боевые дроны движутся с Херсонщины в направлении Николаевской области.
Напомним, российские БПЛА могут неоднократно менять траекторию полёта.