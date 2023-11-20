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Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Над Брянской областью сбит украинский беспилотник - 20.11.2023 Украина.ру

Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

В Брянской области около 21:30 (мск) операторы противовоздушной обороны сбили украинский дрон самолётного типа. Об этом вечером, 20 ноября, сообщили в минобороны РФ

2023-11-20T22:02

2023-11-20T22:02

2023-11-20T22:03

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Тем временем, Воздушные Силы ВСУ сообщили об атаке российскими беспилотниками с юга и угрозе для Запорожской и Днепропетровской областей. Также была объявлена воздушная тревога в Запорожской и Николаевской области. Позже в ведомстве уточнили, боевые дроны движутся с Херсонщины в направлении Николаевской области. Напомним, российские БПЛА могут неоднократно менять траекторию полёта.

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2023

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новости, сво, брянская область, бпла, минобороны рф