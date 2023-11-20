Над Брянской областью сбит украинский беспилотник - 20.11.2023 Украина.ру
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Над Брянской областью сбит украинский беспилотник
Над Брянской областью сбит украинский беспилотник - 20.11.2023 Украина.ру
Над Брянской областью сбит украинский беспилотник
В Брянской области около 21:30 (мск) операторы противовоздушной обороны сбили украинский дрон самолётного типа. Об этом вечером, 20 ноября, сообщили в минобороны РФ
2023-11-20T22:02
2023-11-20T22:03
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Тем временем, Воздушные Силы ВСУ сообщили об атаке российскими беспилотниками с юга и угрозе для Запорожской и Днепропетровской областей. Также была объявлена воздушная тревога в Запорожской и Николаевской области. Позже в ведомстве уточнили, боевые дроны движутся с Херсонщины в направлении Николаевской области. Напомним, российские БПЛА могут неоднократно менять траекторию полёта.
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новости, сво, брянская область, бпла, минобороны рф
Новости, СВО, Брянская область, БПЛА, Минобороны РФ

Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

22:02 20.11.2023 (обновлено: 22:03 20.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В Брянской области около 21:30 (мск) операторы противовоздушной обороны сбили украинский дрон самолётного типа. Об этом вечером, 20 ноября, сообщили в минобороны РФ

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", – сказано в сообщении ведомства.

Тем временем, Воздушные Силы ВСУ сообщили об атаке российскими беспилотниками с юга и угрозе для Запорожской и Днепропетровской областей. Также была объявлена воздушная тревога в Запорожской и Николаевской области. Позже в ведомстве уточнили, боевые дроны движутся с Херсонщины в направлении Николаевской области.
Напомним, российские БПЛА могут неоднократно менять траекторию полёта.
 
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Заголовок открываемого материала
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