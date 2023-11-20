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Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой – секретарь СНБО
Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой – секретарь СНБО - 20.11.2023 Украина.ру
Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой – секретарь СНБО
Некоторые западные страны склоняют Украину к переговорам с Россией, чем Киев обеспокоен. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
2023-11-20T21:47
2023-11-20T21:47
2023-11-20T21:48
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Данилов также считает, что склонение Украины к переговорам – это результат того, что некоторые союзники Киева боятся Россию. По его словам, если сейчас Запад не изменит стратегию по отношению к РФ, через 15-20 лет появится "новая ось", в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран, Россия, а также некоторые европейские страны. Секретарь СНБО отметил, что события на Ближнем Востоке и внутриполитическая ситуация в США и других западных государствах влияют на поддержку Украины. Он подчеркнул, что осознает "различия целей Украины и отдельных западных партнеров по Крыму", назвав пресловутую идею Киева "вернуть" российский регион "лакмусом для Запада и тестом для Украины". В апреле издание The Guardian сообщало, что Запад планирует начать склонять Украину к переговорам с Россией осенью нынешнего года. Украина, утверждается в публикации, утратит часть территорий. В ноябре The Wall Street Journal писал, что высокопоставленные официальные лица США начали подталкивать украинские власти к тому, чтобы задуматься о мирных переговорах с Россией. Хотя представители администрации американского президента Джо Байдена продолжают публично заявлять, что Вашингтон не будет давить в вопросе о мирных переговорах, Украине был передан сигнал о том, что Киев должен как минимум оказаться открытым для завершения боевых действий таким путём. Тем временем, на Украине еженедельно спикеры Банковой по очереди заявляют о невозможности переговоров с Россией. В Кремле, напротив, периодически напоминаю о готовности завершить конфликт мирными договорённостями. На Украине действует закон о недопустимости переговоров с РФ, пока её президентом является Владимир Путин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, всу, сво, спецоперация, переговоры, алексей данилов
Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой – секретарь СНБО
21:47 20.11.2023 (обновлено: 21:48 20.11.2023)
Некоторые западные страны склоняют Украину к переговорам с Россией, чем Киев обеспокоен. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
"Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнёров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны на Украине, прекращению огня и так далее", – цитирует его слова пресс-служба СНБО.
Данилов также считает, что склонение Украины к переговорам – это результат того, что некоторые союзники Киева боятся Россию. По его словам, если сейчас Запад не изменит стратегию по отношению к РФ, через 15-20 лет появится "новая ось", в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран, Россия, а также некоторые европейские страны.
Секретарь СНБО отметил, что события на Ближнем Востоке и внутриполитическая ситуация в США и других западных государствах влияют на поддержку Украины. Он подчеркнул, что осознает "различия целей Украины и отдельных западных партнеров по Крыму", назвав пресловутую идею Киева "вернуть" российский регион "лакмусом для Запада и тестом для Украины".
В апреле издание The Guardian сообщало, что Запад планирует начать склонять Украину к переговорам с Россией осенью нынешнего года. Украина, утверждается в публикации, утратит часть территорий.
В ноябре The Wall Street Journal писал, что высокопоставленные официальные лица США начали подталкивать украинские власти к тому, чтобы задуматься о мирных переговорах с Россией. Хотя представители администрации американского президента Джо Байдена продолжают публично заявлять, что Вашингтон не будет давить в вопросе о мирных переговорах, Украине был передан сигнал о том, что Киев должен как минимум оказаться открытым для завершения боевых действий таким путём.
Тем временем, на Украине еженедельно спикеры Банковой по очереди заявляют о невозможности переговоров с Россией. В Кремле, напротив, периодически напоминаю о готовности завершить конфликт мирными договорённостями. На Украине действует закон о недопустимости переговоров с РФ, пока её президентом является Владимир Путин.