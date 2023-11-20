В Офисе Зеленского анонсировали конфискацию компании "Киевстар" - 20.11.2023 Украина.ру
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В Офисе Зеленского анонсировали конфискацию компании "Киевстар"
В Офисе Зеленского анонсировали конфискацию компании "Киевстар" - 20.11.2023 Украина.ру
В Офисе Зеленского анонсировали конфискацию компании "Киевстар"
Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, передаёт "Экономическая правда"
2023-11-20T21:24
2023-11-20T21:24
новости
украина
сотовый оператор
национализация
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Отвечая на вопрос о том, будет ли это решение касаться только долей компании или всего мобильного оператора, Шурма сообщил, что сегодня этим вопросом занимаются юристы. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию. Ранее президент "Киевстара" Александр Комаров в интервью изданию Forbes заявлял, что национализация компании будет приравниваться к международному экономическому преступлению. Напомним, в начале октября Служба безопасности Украины сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. По данным "Экономической правды", суд арестовал все акции "Киевстара", которые контролируются бизнесменами РФ через нидерландскую компанию. О возможной национализации компании мобильного оператора стало известно в сентябре. Тогда издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что украинский минюст готов обратиться в Высший антикоррупционный суд, чтобы взыскать в доход государства актив "Альфа-групп" – компанию "Киевстар". Тогда же отмечалось, что это решение затормозилось на уровне среднего звена Совета безопасности и обороны. Во вторник, 14 ноября, пресс-служба "Киевстара" сообщала, что бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео займёт должность независимого неисполнительного директора Совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины.
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новости, украина, сотовый оператор, национализация
Новости, Украина, сотовый оператор, национализация

В Офисе Зеленского анонсировали конфискацию компании "Киевстар"

21:24 20.11.2023
 
© Украина.ру / Василий ТкачХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Украина.ру / Василий Ткач
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Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, передаёт "Экономическая правда"
Отвечая на вопрос о том, будет ли это решение касаться только долей компании или всего мобильного оператора, Шурма сообщил, что сегодня этим вопросом занимаются юристы.
"Сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что есть высокая вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании", — сказал он.
После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.
Ранее президент "Киевстара" Александр Комаров в интервью изданию Forbes заявлял, что национализация компании будет приравниваться к международному экономическому преступлению.
Напомним, в начале октября Служба безопасности Украины сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. По данным "Экономической правды", суд арестовал все акции "Киевстара", которые контролируются бизнесменами РФ через нидерландскую компанию.
О возможной национализации компании мобильного оператора стало известно в сентябре. Тогда издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что украинский минюст готов обратиться в Высший антикоррупционный суд, чтобы взыскать в доход государства актив "Альфа-групп" – компанию "Киевстар". Тогда же отмечалось, что это решение затормозилось на уровне среднего звена Совета безопасности и обороны.
Во вторник, 14 ноября, пресс-служба "Киевстара" сообщала, что бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео займёт должность независимого неисполнительного директора Совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины.
 
НовостиУкраинасотовый операторнационализация
 
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