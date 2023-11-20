Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США - 20.11.2023 Украина.ру
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Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США
Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США - 20.11.2023 Украина.ру
Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США
Киев получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. Об этом, по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил министр обороны США Ллойд Остин
2023-11-20T20:58
2023-11-20T20:58
новости
украина
военная помощь
всу
сво
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Так, в состав нового пакета для Украины войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства. Ранее издание The Washington Post сообщало, что США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время. Напомним, в понедельник, 20 ноября, с необъявленным визитом в Киев прибыл глава минобороны США. В Пентагоне сообщили, что Остин проведёт переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он планирует обсудить партнёрство между странами и военную помощь ВСУ.
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Новости
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новости, украина, военная помощь, всу, сво
Новости, Украина, военная помощь, ВСУ, СВО

Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США

20:58 20.11.2023
 
© AP / Michael Probst Ллойд Остин
 Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP / Michael Probst
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Киев получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. Об этом, по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил министр обороны США Ллойд Остин
"Я анонсировал сегодня очередную передачу (военного имущества из наличия Пентагона) на 100 миллионов долларов", – цитирует Остина РИА Новости.
Так, в состав нового пакета для Украины войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время.
Напомним, в понедельник, 20 ноября, с необъявленным визитом в Киев прибыл глава минобороны США. В Пентагоне сообщили, что Остин проведёт переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он планирует обсудить партнёрство между странами и военную помощь ВСУ.
 
НовостиУкраинавоенная помощьВСУСВО
 
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Заголовок открываемого материала
20:58Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США
20:47США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post
20:18Минобороны Украины сообщило о создании спецструктуры для интеграции F-16 в ВСУ
19:46Блокирование польско-украинской границы несёт чрезвычайный вред – минэконом Украины
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