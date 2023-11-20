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Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США

Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США - 20.11.2023 Украина.ру

Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США

Киев получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. Об этом, по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил министр обороны США Ллойд Остин

2023-11-20T20:58

2023-11-20T20:58

2023-11-20T20:58

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Так, в состав нового пакета для Украины войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства. Ранее издание The Washington Post сообщало, что США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время. Напомним, в понедельник, 20 ноября, с необъявленным визитом в Киев прибыл глава минобороны США. В Пентагоне сообщили, что Остин проведёт переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он планирует обсудить партнёрство между странами и военную помощь ВСУ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военная помощь, всу, сво