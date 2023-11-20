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Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США
Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США - 20.11.2023 Украина.ру
Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США
Киев получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. Об этом, по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил министр обороны США Ллойд Остин
2023-11-20T20:58
2023-11-20T20:58
2023-11-20T20:58
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военная помощь
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Так, в состав нового пакета для Украины войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства. Ранее издание The Washington Post сообщало, что США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время. Напомним, в понедельник, 20 ноября, с необъявленным визитом в Киев прибыл глава минобороны США. В Пентагоне сообщили, что Остин проведёт переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он планирует обсудить партнёрство между странами и военную помощь ВСУ.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, военная помощь, всу, сво
Новости, Украина, военная помощь, ВСУ, СВО
Военную помощь на $100 млн Киев дополнительно получит от США
Киев получит дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. Об этом, по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил министр обороны США Ллойд Остин
"Я анонсировал сегодня очередную передачу (военного имущества из наличия Пентагона) на 100 миллионов долларов", – цитирует Остина РИА Новости.
Так, в состав нового пакета для Украины войдут боеприпасы для артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время.
Напомним, в понедельник, 20 ноября, с необъявленным визитом в Киев прибыл глава минобороны США. В Пентагоне сообщили, что Остин проведёт переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он планирует обсудить партнёрство между странами и военную помощь ВСУ.