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США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post
США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post - 20.11.2023 Украина.ру
США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post
Соединенные Штаты Америки ещё в течение некоторого времени смогут отправлять Украине оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы. Об этом говорится в новой статье The Washington Post
2023-11-20T20:47
2023-11-20T20:47
2023-11-20T20:47
новости
ллойд остин
пентагон
владимир зеленский
киев
сво
всу
военная помощь
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Эти виды вооружения стали "краеугольным камнем военной стратегии Украины" и киевские боевики смогут получать дальнобойные ракеты и артснаряды "по крайней мере в течение некоторого времени". Для того, чтобы выразить непоколебимость поддержки Западом киевского режима в украинскую столицу прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Утверждается, что сегодня партнёры Украины "дозируют" помощь, поскольку запас доступных средств истощается. В свою очередь, Киев также полагается на помощь США в своем государственном бюджете в дополнение к поставкам оружия и другой военной поддержке. Отмечается также, что президент Украины, Владимир Зеленский "не готов" к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Напомним, в понедельник, 20 ноября, с необъявленным визитом в Киев прибыл глава минобороны США. В Пентагоне сообщили, что Остин проведёт переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он планирует обсудить партнерство между странами и военную помощь ВСУ.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ллойд остин, пентагон, владимир зеленский, киев, сво, всу, военная помощь
Новости, Ллойд Остин, Пентагон, Владимир Зеленский, Киев, СВО, ВСУ, военная помощь
США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post
Соединенные Штаты Америки ещё в течение некоторого времени смогут отправлять Украине оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы. Об этом говорится в новой статье The Washington Post
Эти виды вооружения стали "краеугольным камнем военной стратегии Украины" и киевские боевики смогут получать дальнобойные ракеты и артснаряды "по крайней мере в течение некоторого времени".
Для того, чтобы выразить непоколебимость поддержки Западом киевского режима в украинскую столицу прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Утверждается, что сегодня партнёры Украины "дозируют" помощь, поскольку запас доступных средств истощается. В свою очередь, Киев также полагается на помощь США в своем государственном бюджете в дополнение к поставкам оружия и другой военной поддержке.
"Соединенные Штаты являются крупнейшим спонсором Украины в её борьбе с Россией, предоставив более 40 млрд долларов. Поездка Остина также призвана продемонстрировать, что американская поддержка не будет подорвана войной Израиля с боевиками ХАМАС в секторе Газа", – пишет WP.
Отмечается также, что президент Украины, Владимир Зеленский "не готов" к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным.
Напомним, в понедельник, 20 ноября, с необъявленным визитом в Киев прибыл глава минобороны США. В Пентагоне сообщили, что Остин проведёт переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он планирует обсудить партнерство между странами и военную помощь ВСУ.