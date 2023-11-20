США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post - 20.11.2023 Украина.ру
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США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post
США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post - 20.11.2023 Украина.ру
США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post
Соединенные Штаты Америки ещё в течение некоторого времени смогут отправлять Украине оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы. Об этом говорится в новой статье The Washington Post
2023-11-20T20:47
2023-11-20T20:47
новости
ллойд остин
пентагон
владимир зеленский
киев
сво
всу
военная помощь
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Эти виды вооружения стали "краеугольным камнем военной стратегии Украины" и киевские боевики смогут получать дальнобойные ракеты и артснаряды "по крайней мере в течение некоторого времени". Для того, чтобы выразить непоколебимость поддержки Западом киевского режима в украинскую столицу прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Утверждается, что сегодня партнёры Украины "дозируют" помощь, поскольку запас доступных средств истощается. В свою очередь, Киев также полагается на помощь США в своем государственном бюджете в дополнение к поставкам оружия и другой военной поддержке. Отмечается также, что президент Украины, Владимир Зеленский "не готов" к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Напомним, в понедельник, 20 ноября, с необъявленным визитом в Киев прибыл глава минобороны США. В Пентагоне сообщили, что Остин проведёт переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он планирует обсудить партнерство между странами и военную помощь ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ллойд остин, пентагон, владимир зеленский, киев, сво, всу, военная помощь
Новости, Ллойд Остин, Пентагон, Владимир Зеленский, Киев, СВО, ВСУ, военная помощь

США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post

20:47 20.11.2023
 
© Twitter / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
- РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Twitter / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
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Соединенные Штаты Америки ещё в течение некоторого времени смогут отправлять Украине оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы. Об этом говорится в новой статье The Washington Post
Эти виды вооружения стали "краеугольным камнем военной стратегии Украины" и киевские боевики смогут получать дальнобойные ракеты и артснаряды "по крайней мере в течение некоторого времени".
Для того, чтобы выразить непоколебимость поддержки Западом киевского режима в украинскую столицу прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Утверждается, что сегодня партнёры Украины "дозируют" помощь, поскольку запас доступных средств истощается. В свою очередь, Киев также полагается на помощь США в своем государственном бюджете в дополнение к поставкам оружия и другой военной поддержке.

"Соединенные Штаты являются крупнейшим спонсором Украины в её борьбе с Россией, предоставив более 40 млрд долларов. Поездка Остина также призвана продемонстрировать, что американская поддержка не будет подорвана войной Израиля с боевиками ХАМАС в секторе Газа", – пишет WP.

Отмечается также, что президент Украины, Владимир Зеленский "не готов" к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным.
Напомним, в понедельник, 20 ноября, с необъявленным визитом в Киев прибыл глава минобороны США. В Пентагоне сообщили, что Остин проведёт переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он планирует обсудить партнерство между странами и военную помощь ВСУ.
 
НовостиЛлойд ОстинПентагонВладимир ЗеленскийКиевСВОВСУвоенная помощь
 
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