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США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post

США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post - 20.11.2023 Украина.ру

США могут спонсировать ВСУ ещё некоторое время – The Washington Post

Соединенные Штаты Америки ещё в течение некоторого времени смогут отправлять Украине оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы. Об этом говорится в новой статье The Washington Post

2023-11-20T20:47

2023-11-20T20:47

2023-11-20T20:47

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Эти виды вооружения стали "краеугольным камнем военной стратегии Украины" и киевские боевики смогут получать дальнобойные ракеты и артснаряды "по крайней мере в течение некоторого времени". Для того, чтобы выразить непоколебимость поддержки Западом киевского режима в украинскую столицу прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Утверждается, что сегодня партнёры Украины "дозируют" помощь, поскольку запас доступных средств истощается. В свою очередь, Киев также полагается на помощь США в своем государственном бюджете в дополнение к поставкам оружия и другой военной поддержке. Отмечается также, что президент Украины, Владимир Зеленский "не готов" к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Напомним, в понедельник, 20 ноября, с необъявленным визитом в Киев прибыл глава минобороны США. В Пентагоне сообщили, что Остин проведёт переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он планирует обсудить партнерство между странами и военную помощь ВСУ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ллойд остин, пентагон, владимир зеленский, киев, сво, всу, военная помощь