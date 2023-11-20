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Минобороны Украины сообщило о создании спецструктуры для интеграции F-16 в ВСУ
Минобороны Украины сообщило о создании спецструктуры для интеграции F-16 в ВСУ - 20.11.2023 Украина.ру
Минобороны Украины сообщило о создании спецструктуры для интеграции F-16 в ВСУ
Для интеграции боевых самолётов F-16 общую систему сил обороны Украины в стране создадут специальную структуру. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в ходе конференции в Дании
2023-11-20T20:18
2023-11-20T20:18
2023-11-20T20:18
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По его словам, основными направлениями структуры станут поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов (авиационных баз), всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, отбор и обучение лётного состава и другого авиационного персонала, а также международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции. Павлюк также подчеркнул, что развитие способностей тактической авиации воздушных сил ВСУ, а вместе с этим и перевооружение авиационных бригад - один из ключевых приоритетов работы министерства обороны Украины. На Украине считают, что применение истребителей F-16 снизит риск применения ВС России авиабомб РБК-500. Напомним, 18 августа высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. Как сообщал командующий ВВСУ Николай Олещук, работы по подготовке украинских взлётно-посадочных полос уже ведутся - проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения. Срок предоставления самолётов и их численность остаются неизвестными. Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что F-16 попадут на Украину не раньше весны.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, сво, истребители, военная помощь
Новости, Украина, ВСУ, СВО, истребители, военная помощь
Минобороны Украины сообщило о создании спецструктуры для интеграции F-16 в ВСУ
Для интеграции боевых самолётов F-16 общую систему сил обороны Украины в стране создадут специальную структуру. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в ходе конференции в Дании
"Принял участие в конференции с участием западных партнёров в Копенгагене (Дания), где представил концепцию специально созданной при министерстве обороны Украины структуры, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему сил обороны Украины", - написал Павлюк на странице в соцсетях.
По его словам, основными направлениями структуры станут поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов (авиационных баз), всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, отбор и обучение лётного состава и другого авиационного персонала, а также международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции.
Павлюк также подчеркнул, что развитие способностей тактической авиации воздушных сил ВСУ, а вместе с этим и перевооружение авиационных бригад - один из ключевых приоритетов работы министерства обороны Украины.
На Украине считают, что применение истребителей F-16 снизит риск применения ВС России авиабомб РБК-500.
Напомним, 18 августа высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов.
Как сообщал командующий ВВСУ Николай Олещук, работы по подготовке украинских взлётно-посадочных полос уже ведутся - проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения.
Срок предоставления самолётов и их численность остаются неизвестными. Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что F-16 попадут на Украину не раньше весны.