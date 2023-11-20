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Минобороны Украины сообщило о создании спецструктуры для интеграции F-16 в ВСУ

Минобороны Украины сообщило о создании спецструктуры для интеграции F-16 в ВСУ - 20.11.2023 Украина.ру

Минобороны Украины сообщило о создании спецструктуры для интеграции F-16 в ВСУ

Для интеграции боевых самолётов F-16 общую систему сил обороны Украины в стране создадут специальную структуру. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в ходе конференции в Дании

2023-11-20T20:18

2023-11-20T20:18

2023-11-20T20:18

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По его словам, основными направлениями структуры станут поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов (авиационных баз), всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, отбор и обучение лётного состава и другого авиационного персонала, а также международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции. Павлюк также подчеркнул, что развитие способностей тактической авиации воздушных сил ВСУ, а вместе с этим и перевооружение авиационных бригад - один из ключевых приоритетов работы министерства обороны Украины. На Украине считают, что применение истребителей F-16 снизит риск применения ВС России авиабомб РБК-500. Напомним, 18 августа высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. Как сообщал командующий ВВСУ Николай Олещук, работы по подготовке украинских взлётно-посадочных полос уже ведутся - проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения. Срок предоставления самолётов и их численность остаются неизвестными. Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что F-16 попадут на Украину не раньше весны.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, сво, истребители, военная помощь