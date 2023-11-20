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Блокирование польско-украинской границы несёт чрезвычайный вред – минэконом Украины

Блокирование польско-украинской границы несёт чрезвычайный вред – минэконом Украины - 20.11.2023 Украина.ру

Блокирование польско-украинской границы несёт чрезвычайный вред – минэконом Украины

Чрезвычайный экономический вред Украине несёт блокирование польскими перевозчиками государственной границы. О последствиях протестов на трёх КПП сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона

2023-11-20T19:46

2023-11-20T19:46

2023-11-20T19:46

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Он указал, что грузовики, которые заблокированы по польской стороне границы, уменьшают возможности украинского экспорта. По словам министра, сегодня польские власти больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы, в то время как Украина находится в "предкризисной ситуации", связанной с ограничением поставок "жизненно важных товаров".Напомним, 6 ноября, польские перевозчики заблокировали автомобильные все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Более двух недель движение грузовиков на границе затруднено. Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они проезжают по одному в час, из-за чего время ожидания в пробке составило в среднем пять-шесть часов. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, забастовки, протесты, экономика, перевозчики