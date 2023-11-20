Блокирование польско-украинской границы несёт чрезвычайный вред – минэконом Украины - 20.11.2023 Украина.ру
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Блокирование польско-украинской границы несёт чрезвычайный вред – минэконом Украины
Блокирование польско-украинской границы несёт чрезвычайный вред – минэконом Украины - 20.11.2023 Украина.ру
Блокирование польско-украинской границы несёт чрезвычайный вред – минэконом Украины
Чрезвычайный экономический вред Украине несёт блокирование польскими перевозчиками государственной границы. О последствиях протестов на трёх КПП сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона
2023-11-20T19:46
2023-11-20T19:46
новости
украина
польша
забастовки
протесты
экономика
перевозчики
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Он указал, что грузовики, которые заблокированы по польской стороне границы, уменьшают возможности украинского экспорта. По словам министра, сегодня польские власти больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы, в то время как Украина находится в "предкризисной ситуации", связанной с ограничением поставок "жизненно важных товаров".Напомним, 6 ноября, польские перевозчики заблокировали автомобильные все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Более двух недель движение грузовиков на границе затруднено. Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они проезжают по одному в час, из-за чего время ожидания в пробке составило в среднем пять-шесть часов. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны.
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новости, украина, польша, забастовки, протесты, экономика, перевозчики
Новости, Украина, Польша, Забастовки, протесты, экономика, перевозчики

Блокирование польско-украинской границы несёт чрезвычайный вред – минэконом Украины

19:46 20.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Дуда
Зеленский и Дуда
© Пресс-служба президента Украины
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Чрезвычайный экономический вред Украине несёт блокирование польскими перевозчиками государственной границы. О последствиях протестов на трёх КПП сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона
Он указал, что грузовики, которые заблокированы по польской стороне границы, уменьшают возможности украинского экспорта.
"В динамике это чрезвычайный вред экономике Украины (...)Если даже сегодня забастовка прекратится, будет ещё большой шлейф, пока рынок стабилизируется. Много наших экспортеров из-за этого страдают, особенно те, кто поставляют пищевую продукцию или продукцию на большие промышленные предприятия. И это будет большим ударом по экспортерам, украинской экономике", - отметил Качка.
По словам министра, сегодня польские власти больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы, в то время как Украина находится в "предкризисной ситуации", связанной с ограничением поставок "жизненно важных товаров".
"Нам нужна западная граница не только для экспорта, но и для поставок жизненно важных товаров, в частности, энергетических... Речь не только о прямом импорте из Польши, но и о транспортировании со всей Балтии. Это основной источник получения топлива. Если дискуссию по автотранспорту можно вести долго, то в вопросе энергетики это предкризисная ситуация, не кризисная... Но которая позволяет с Еврокомиссией применить механизмы предупреждения кризиса", – добавил Качка.
Напомним, 6 ноября, польские перевозчики заблокировали автомобильные все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Более двух недель движение грузовиков на границе затруднено. Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они проезжают по одному в час, из-за чего время ожидания в пробке составило в среднем пять-шесть часов.
Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны.
 
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