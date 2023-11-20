В Горловке при обстреле ВСУ ранена мирная жительница - 20.11.2023 Украина.ру
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В Горловке при обстреле ВСУ ранена мирная жительница
В Горловке при обстреле ВСУ ранена мирная жительница - 20.11.2023 Украина.ру
В Горловке при обстреле ВСУ ранена мирная жительница
Весь вечер, 20 ноября, украинская армия обстреливает Никитовский район Горловки. Мэр города Иван Приходько сообщил о раненой мирной жительнице
2023-11-20T19:24
2023-11-20T19:24
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Ранее Приходько сообщал об обстреле ВСУ посёлка Комарово кассетными боеприпасами. Жители квартиры, в которую угодил снаряд, чудом не пострадали.
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Новости, Донбасс, ДНР, Горловка, ВСУ, СВО

В Горловке при обстреле ВСУ ранена мирная жительница

19:24 20.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Весь вечер, 20 ноября, украинская армия обстреливает Никитовский район Горловки. Мэр города Иван Приходько сообщил о раненой мирной жительнице
"Вследствие обстрела посёлка Комарова (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов ранена мирная горловчанка. Пострадавшей оказывается квалифицированная медицинская помощь", – написал глава города в своём телеграм-канале.
Ранее Приходько сообщал об обстреле ВСУ посёлка Комарово кассетными боеприпасами. Жители квартиры, в которую угодил снаряд, чудом не пострадали.
 
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