Всеобщая мобилизация в РФ пройдёт после президентских выборов – Данилов - 20.11.2023 Украина.ру
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Всеобщая мобилизация в РФ пройдёт после президентских выборов – Данилов
Всеобщая мобилизация в РФ пройдёт после президентских выборов – Данилов - 20.11.2023 Украина.ру
Всеобщая мобилизация в РФ пройдёт после президентских выборов – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в России начнётся всеобщая мобилизация после президентских выборов в марте 2024 года. Об говорится в сообщении пресс-службы СНБО
2023-11-20T19:10
2023-11-20T19:10
новости
мобилизация
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На Украине указывают, что российские президентские выборы 17 марта следующего года станут "знаковой датой" для Кремля. После их проведения наступит "цементирование режима". В контексте этого у Киева и всего мирового сообщества осталось три-четыре месяца "для подготовки". Отмечается также, что Россия готова к длительной военной операции. РФ смогла адаптироваться к ограничительным мерам, введённым западными странами, а также постоянно модернизирует свою оборонную сферу, говорится в тексте. Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация, отметил, что пока в стране активно идёт набор по контракту: по состоянию на сентябрь договор подписали свыше 270 тысяч человек. Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что ежедневно контракт подписывают более 1,6 тысяч человек. По данным на конец октября, всего на военную службу поступили почти 385 тысяч человек, 80 тысяч из них — добровольцы. В 2024 году в ВС РФ планируется сформировать один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию.
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новости, мобилизация, сво, россия, украина, алексей данилов, снбо
Новости, мобилизация, СВО, Россия, Украина, Алексей Данилов, СНБО

Всеобщая мобилизация в РФ пройдёт после президентских выборов – Данилов

19:10 20.11.2023
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в России начнётся всеобщая мобилизация после президентских выборов в марте 2024 года. Об говорится в сообщении пресс-службы СНБО
На Украине указывают, что российские президентские выборы 17 марта следующего года станут "знаковой датой" для Кремля. После их проведения наступит "цементирование режима".
"После очередной интронизации Путина произойдет цементирование режима, по сути руки будут развязаны", - заявил Данилов.
В контексте этого у Киева и всего мирового сообщества осталось три-четыре месяца "для подготовки".
Отмечается также, что Россия готова к длительной военной операции. РФ смогла адаптироваться к ограничительным мерам, введённым западными странами, а также постоянно модернизирует свою оборонную сферу, говорится в тексте.
"Россия оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось. Экономика страны все больше переходит на военные рельсы. Возможна тотальная мобилизация после президентских выборов 2024 года", - указал Данилов.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация, отметил, что пока в стране активно идёт набор по контракту: по состоянию на сентябрь договор подписали свыше 270 тысяч человек.
Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что ежедневно контракт подписывают более 1,6 тысяч человек. По данным на конец октября, всего на военную службу поступили почти 385 тысяч человек, 80 тысяч из них — добровольцы.
В 2024 году в ВС РФ планируется сформировать один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию.
 
НовостимобилизацияСВОРоссияУкраинаАлексей ДаниловСНБО
 
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