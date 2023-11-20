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Всеобщая мобилизация в РФ пройдёт после президентских выборов – Данилов

Всеобщая мобилизация в РФ пройдёт после президентских выборов – Данилов - 20.11.2023 Украина.ру

Всеобщая мобилизация в РФ пройдёт после президентских выборов – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в России начнётся всеобщая мобилизация после президентских выборов в марте 2024 года. Об говорится в сообщении пресс-службы СНБО

2023-11-20T19:10

2023-11-20T19:10

2023-11-20T19:10

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На Украине указывают, что российские президентские выборы 17 марта следующего года станут "знаковой датой" для Кремля. После их проведения наступит "цементирование режима". В контексте этого у Киева и всего мирового сообщества осталось три-четыре месяца "для подготовки". Отмечается также, что Россия готова к длительной военной операции. РФ смогла адаптироваться к ограничительным мерам, введённым западными странами, а также постоянно модернизирует свою оборонную сферу, говорится в тексте. Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация, отметил, что пока в стране активно идёт набор по контракту: по состоянию на сентябрь договор подписали свыше 270 тысяч человек. Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что ежедневно контракт подписывают более 1,6 тысяч человек. По данным на конец октября, всего на военную службу поступили почти 385 тысяч человек, 80 тысяч из них — добровольцы. В 2024 году в ВС РФ планируется сформировать один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мобилизация, сво, россия, украина, алексей данилов, снбо