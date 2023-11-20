Зеленский напомнил Министру обороны США о своем украинском гражданстве - 20.11.2023 Украина.ру
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Зеленский напомнил Министру обороны США о своем украинском гражданстве
Зеленский напомнил Министру обороны США о своем украинском гражданстве - 20.11.2023 Украина.ру
Зеленский напомнил Министру обороны США о своем украинском гражданстве
На встречу президент Украины пришел в толстовке с надписью "I'm ukranian". Фото с встречи опубликованы соцсети "X" Остина
2023-11-20T18:29
2023-11-20T18:30
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Встреча министра обороны США Ллойда Остина с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в Киеве 20 ноября.Лидер Украины на встречу в который раз в толстовке болотного цвета. На этот раз на ней красовалась надпись на родном языке высокопоставленного гостя: "I'm ukranian" – "Я украинец". Теперь Остин точно знает, что Зеленский украинец.Остин рассказал об итогах переговоров:"Для меня было честью встретиться с президентом Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, продолжим поддерживать насущные боевые потребности Украины и долгосрочные оборонные потребности".
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новости, новости украины, украинец, ллойд остин, сша, военная помощь
Новости, Новости Украины, украинец, Ллойд Остин, США, военная помощь

Зеленский напомнил Министру обороны США о своем украинском гражданстве

18:29 20.11.2023 (обновлено: 18:30 20.11.2023)
 
© twitter.com/SecDefВстреча министра обороны США Ллойда Остина с президентом Украины Владимиром Зеленским
Встреча министра обороны США Ллойда Остина с президентом Украины Владимиром Зеленским
© twitter.com/SecDef
Читать в
На встречу президент Украины пришел в толстовке с надписью "I'm ukranian". Фото с встречи опубликованы соцсети "X" Остина
Встреча министра обороны США Ллойда Остина с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в Киеве 20 ноября.
Лидер Украины на встречу в который раз в толстовке болотного цвета. На этот раз на ней красовалась надпись на родном языке высокопоставленного гостя: "I'm ukranian" – "Я украинец". Теперь Остин точно знает, что Зеленский украинец.
Остин рассказал об итогах переговоров:
"Для меня было честью встретиться с президентом Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, продолжим поддерживать насущные боевые потребности Украины и долгосрочные оборонные потребности".
Визит Ллойда Остина в Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
13:00
Визит Остина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 ноябряНа Украину прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Украинские военные продолжают обстреливать регионы России
 
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