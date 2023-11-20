https://ukraina.ru/20231120/1051177434.html

Зеленский напомнил Министру обороны США о своем украинском гражданстве

Зеленский напомнил Министру обороны США о своем украинском гражданстве - 20.11.2023 Украина.ру

Зеленский напомнил Министру обороны США о своем украинском гражданстве

На встречу президент Украины пришел в толстовке с надписью "I'm ukranian". Фото с встречи опубликованы соцсети "X" Остина

2023-11-20T18:29

2023-11-20T18:29

2023-11-20T18:30

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Встреча министра обороны США Ллойда Остина с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в Киеве 20 ноября.Лидер Украины на встречу в который раз в толстовке болотного цвета. На этот раз на ней красовалась надпись на родном языке высокопоставленного гостя: "I'm ukranian" – "Я украинец". Теперь Остин точно знает, что Зеленский украинец.Остин рассказал об итогах переговоров:"Для меня было честью встретиться с президентом Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, продолжим поддерживать насущные боевые потребности Украины и долгосрочные оборонные потребности".

https://ukraina.ru/20231120/1051163735.html

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новости, новости украины, украинец, ллойд остин, сша, военная помощь