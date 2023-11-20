https://ukraina.ru/20231120/1051177053.html

Несуществующие русские. Итоги 20 ноября на Украине

Несуществующие русские. Итоги 20 ноября на Украине - 20.11.2023 Украина.ру

Несуществующие русские. Итоги 20 ноября на Украине

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что права русских должны быть ущемлены, а на Украине русских нацменьшинств "нет и быть не может"

2023-11-20T18:20

2023-11-20T18:20

2023-11-20T18:20

эксклюзив

хроники

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Как сообщил Стефанчук в эфире единого телемарафона, принятый в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах не распространяется на русских."Я очень благодарен и Венецианской комиссии, и Европейской комиссии за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть, опять-таки, принцип взаимного уважения. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот – осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть", – отметил он в эфире телемарафона.Также спикер подчеркнул, что русские "не могут иметь никаких привилегий" на Украине.О том, что на Украине не существует русского национального меньшинства ранее заявляла вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина."На Украине нет российского меньшинства. Его не существует. Нет никакого особенного юридически оформленного сообщества, идентифицирующего себя как русское меньшинство. Есть граждане Украины, говорящие на русском языке. Я одесситка: я хочу – говорю на русском языке, хочу – не говорю на русском языке. Мне для этого не нужны ни москали, ни Венецианская комиссия. Поэтому такой вопрос на Украине не стоит и я очень рада, что Европейская комиссия также осознает его чувствительность", - заявила она 9 ноября.Ранее издание Euronews сообщило, что Еврокомиссия не будет учитывать ситуацию с русским языком как критерий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом анонимно заявил Euronews высокопоставленный представитель ЕС."Использование русского языка — это не то, что Комиссия будет рассматривать", — заявил источник.В то же время, по словам источника, Европа ждала от Украины реформы для защиты прав других нацменьшинств - румынского и венгерского в системе среднего образования и СМИ в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.Заявление главы Верховной Рады уже прокомментировали в России."Никаких русских нацменьшинств на Украине нет и не может быть. И я соглашусь. "Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот – осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть", - заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Действительно сложно называть русских нацменьшинствами, если, согласно западным исследованиям, на Украине думают по-русски около 90 процентов человек. Запросы в Google по-русски делают почти 70 процентов населения. 60 процентов правок и 70 процентов просмотров в Википедии - на русском. Какое же это меньшинство. Это уверенное русское большинство, которое последние 30 лет насильно и очень агрессивно националистическое меньшинство пытается сделать украинцами", - отметил российский военкор Александр Коц.Его коллега — военкор Евгений Поддубный — в своём телеграм-канале написал, что украинский спикер лжёт, намекая на то, что борьба со всем русским на Украине началась лишь в 2022 году."Стефанчук лукавит, что борьба со всем русским на Украине началась лишь в 2022 году. Объективно, и 2014-й год - год государственного переворота, тоже нельзя считать отправной точкой уничтожения русского языка на Украине. Всё началось многим раньше. Только кто ж в Киеве это признает", - указал он.На слова Стефанчука обратила внимание и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук: "Никаких русских нацменьшинств на Украине "нет и не может быть", а их права должны быть ущемлены". Забыл добавить "майн фюрер" и зигануть. Нацисты 21 века", - отметила Захарова.Автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" указал, что заявление Стефанчука свидетельствует о том, что нужно успешно завершить спецоперацию."Вот как раз чтобы удовлетворить хотелки стефанчукообразных и надо завершить СВО так, чтобы представители русского народа на Украине не имели никаких привилегий. Нет Украины-нет русских привилегий в новых областных центрах России. У нас все народы равны, а государствообразующим является русский", - написал он.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев, комментируя заявление спикера Верховной Рады Стефанчука заявил, что действительно на Украине нет "русских национальных меньшинств"."На Украине нет русских национальных меньшинств. Есть просто русские. Только они имеют гражданство Украины. Среди этих русских есть те, кто всерьёз считает себя украинцем. Есть те, кто считает себя украинцем политическим, то есть русским, но таким, особым, более правильным и более западным. А есть просто русские люди, которые оказались в определённых обстоятельствах. Но, повторю, всё это русские. Украинец это гражданство, политическая принадлежность, смысловая идентичность (не этническая вовсе). Не более. Именно поэтому, американцы (я про политиков, аналитиков, политтехнологов) воспринимают этот конфликт, как столкновение русских с русскими", - написал он в своём телеграм-канале.По его словам, в день победы России об этом важно будет помнить."В день нашей победы нам будет важно помнить, что победили мы таких же русских, просто обманутых. Людей, которых убедили, что они не русские. Вдвойне важно будет помнить, что это и мы за это ответственность несём, потому что сами много чего не сделали, чтобы так не случилось. А победить надо не только ради нас самих, но и ради тех русских, которых изводит коллективный Стефанчук", - подчеркнул Стефанчук.Примечательно, что в структуре ВСУ есть подразделения, в названии которых есть слово "русский". Таковым является запрещённый в РФ "Русский добровольческий корпус"*. При этом руководство данного подразделения пока никак не прокомментировало заявление Стефанчука. Впрочем, руководство подразделения не раз утверждало, что их интересует смена власти в России. При этом некоторые из бойцов признавались журналистам, что хотели бы продолжить жить на Украине.

https://ukraina.ru/20231120/1051163735.html

https://ukraina.ru/20231120/1051156877.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники