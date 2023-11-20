https://ukraina.ru/20231120/1051176690.html

Дубинский назвал имена настоящих госизмеников на Украине

Дубинский назвал имена настоящих госизмеников на Украине - 20.11.2023 Украина.ру

Дубинский назвал имена настоящих госизмеников на Украине

Украинский депутат считает, что офис Зеленского сфабриковал уголовные дела против него, для того, чтобы переложить на него ответственность за вмешательство в выборы в США в 2019/2020 году

2023-11-20T17:57

2023-11-20T17:57

2023-11-20T17:57

новости

александр дубинский

владимир зеленский

андрей ермак

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Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, которому суд в Киеве в ночь на 14 ноября определил меру пересечения в виде содержания под стражей на 60 суток, снова вышел на связь с подписчиками своего телеграм-канала."Друзья, рад снова выйти с вами на связь! В ближайшем будущем мы найдем способ делать это чаще, а сегодня в новом выпуске поговорим о том, почему боевые шестерки из ГБР Ермака и Зеленского спустя неделю так и не начали меня допрашивать", - написал Дубинский под видео, которое, по его словам, записано во время выезда в ГБР, на ознакомление с материалами уголовного дела, которое депутат назвал сфабрикованным.Дубинский рассказал, что со своими адвокатами он активно ищет способ возобновить работу телеграм-канала и вернуться в Ютюб."Это будет ноу-хау, но оно будет, и оно вам понравится", - обещал депутат.По словам Дубинского, он в ГБР он и его адвокат ждут следователя, который будет их знакомить с материалами уголовного дела по выезду депутата за границу, вернее в Барселону. "Это надуманная офисом Зеленского история для того, чтобы попытаться меня сломать", - заявил он.Так как этого не случилось, власти сфабриковали новое уголовное дело на основании того, что Дубинский якобы помогал уклонистам выезжать за границу. "Венцом" надуманных обвинений со стороны офиса Зеленского депутат назвал последнее обвинение в госизмене."Хотя настоящими госизмениками в нашей стране являются Ермак и Зеленский, и это доказано многими материалами, журналистскими расследованиями и событиями, которые проходили в нашей стране, начиная с февраля 2022 года", - заявил Дубинский.Дубинский полагает, что это обвинение нужно Владимиру Зеленскому для того, чтобы максимально быстро лишить его статуса народного депутата."Все три уголовных дела, которые за два месяца нарисовали мне Ермак-Зеленский не имеют никакой судебной перспективы, потому что по ним нет никаких доказательств. Но желание офиса президента прекратить мою оппозиционную деятельность с одной стороны, а с другой стороны попытаться скрыть свои уши, которые торчать в деле о вмешательстве в выборы в США в 2019/2020 году, они пытаются переложить всю свою ответственность на Дубинского. Но это не получится", - рассказал Александр Дубинский.Ранее издание Politico в статье, посвященной судебному процессу против Дубинского подчеркнуло, что речь идет о депутате, который в 2019 году помогал адвокату бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в поисках компромата на Джо и Хантера Байденов, связанного с бизнесом Байдена-младшего на Украине.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр дубинский, владимир зеленский, андрей ермак