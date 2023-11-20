https://ukraina.ru/20231120/1051169313.html

Аргентинское поле экспериментов. Президентом будет Милей – популист с бензопилой

Аргентинское поле экспериментов. Президентом будет Милей – популист с бензопилой - 20.11.2023 Украина.ру

Аргентинское поле экспериментов. Президентом будет Милей – популист с бензопилой

На президентских выборах в Аргентине победил ультраправый кандидат-либертарианец Хавьер Милей. Сверхпопулист с прической в стиле Элвиса Пресли, который превосходит своей эпатажностью даже профессионального актера Владимира Зеленского, набрал по результатам второго тура 56% голосов

2023-11-20T16:11

2023-11-20T16:11

2023-11-20T16:11

эксклюзив

украина

аргентина

сша

популизм

правые

латинская америка

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И теперь внимание мира приковано к латиноамериканской стране, которая обещает превратиться в поле весьма опасных социальных экспериментов.Милей родился в Буэнос-Айресе, в семье с итальянскими корнями. В юности он неудачно попробовал себя на позиции футбольного голкипера, без особого успеха играл в рок-группе.А затем получил образование экономиста и много лет консультировал международные финансовые организации, которые активно грабили Аргентину – сотрудничая с такими структурами, как Всемирный экономический форум в Давосе.Политическая карьера Хавьера началась с телевизионных шоу и комичных роликов, записанных для "Тик-тока". Будущий президент рассказывал зрителям, что советуется по экономическим вопросам со своими любимыми собаками и говорил о легализации торговли человеческими органами.В то же время, этот сторонник неограниченной свободы выступил за полный запрет абортов – даже в резонансном случае, когда речь шла о прерывании беременности изнасилованной десятилетней девочки. Причем, во время дискуссий Милей сравнивал аборт с кражей чужой собственности.Выступления такого специфического политика, который галопом скакал по сцене, размахивая руками и выкрикивая лозунги, представляли собой сюрреалистическую картину. Они напоминали предвыборную кампанию украинского президента, который бросался на колени во время дебатов с Петром Порошенко. Тем более, Зеленский тоже любил позиционировать себя в качестве либертарианца.Тем не менее, в 2021 году Милей успешно избрался в депутаты Национального конгресса Аргентины от правой коалиции "Свобода наступает", и сразу привлек к себе внимание ультрарадикальными заявлениями, подкрепляя их скандальными выходками на публике.Милей выходил на предвыборные митинги с бензопилой, обещая разобраться с чиновниками, которые мешают процветанию Аргентины. В рамках борьбы с инфляцией он пообещал "взорвать динамитом" Центральный банк, а также намерен отказаться от национальной валюты – аргентинского песо – в пользу североамериканского доллара.Будущий аргентинский лидер обещает упразднить практически все существующие налоги. Одновременно с этим он выдвинул инициативу тотального сокращения пенсий и зарплат, а также планирует массовые увольнения в государственном секторе, вместе с шоковыми приватизационными мерами, вроде полной приватизации тюремной системы. Внешнеполитическая позиция Милея отличается иррациональной ненавистью к Кубе, которую он подозревает в продвижении всемирного коммунистического заговора. В то же время, в прошлом году он принес в аргентинский парламент флаг Украины, чтобы продемонстрировать поддержку официальному Киеву.Ультраправый либертарианец враждебно относится к руководству соседних латиноамериканских стран и признается в ненависти к Китаю, обещая разорвать достаточно тесные взаимовыгодные связи, сложившиеся между Аргентиной и КНР. А взамен обещает наладить дружбу с США, Израилем и "всеми странами свободного мира", – как выразился сегодня после победы сам кандидат."Милей предлагал шоковую терапию для Аргентины – приватизацию экономики, урезание всех госрасходов. После победы Милея аргентинский песо стремительно обвалился на сером рынке. Если официальный курс к доллару составляет 350 песо, то в реальности его можно купить за 950-1000 песо. Разница почти трёхкратная.Во внешней политике Милей поддерживал отказ от кооперации с Китаем, Россией и Бразилией – в пользу США. Хотя Бразилия – главный торговый партнёр Аргентины, а Китай – ключевой инвестор. Американские хэдж-фонды могут стать главными бенефициарами его победы, задёшево скупив аргентинскую собственность. Членство Аргентины в БРИКС теперь тоже под вопросом.Но для проведения всех реформ Милею нужно как-то идти на уступки другим силам в парламенте. Его партия имеет лишь 8 мест из 72 в Сенате Аргентины, и меньше 40 из 257 в нижней палате. Очевидные союзники для Милея – правоцентристы, но они не спешат поддерживать все его радикальные начинания.Так что вполне может оказаться, что амбициозный план Милея по построению анархо-капитализма в одной отдельно взятой стране в итоге закончится ничем", – пишет эксперт Малек Дудаков.Сам факт, что такой человек мог одержать победу на выборах президента, может вызвать у внешних наблюдателей логичное удивление.Однако это вполне отвечает местной политической традиции. Еще со времен Хуана Доминго Перона, который возглавлял страну в 1946-1955 год и 1973-1974 годах, аргентинцы отличаются склонностью поддерживать популистских лидеров, обещающих обществу чудесное избавление от давно наболевших проблем.Генерал Перон и его знаменитые супруги – харизматичная Эва и менее одаренная, но более успешная Исабель, которая стала первой в мире женщиной-президентом – являются в Аргентине объектом почти что религиозного преклонения. Популистская идеология перонизма подразумевала тесную эмоциональную связь между лидером и массами. Однако, при этом, перонистская концепция в основном имела социальную направленность и противостояла рыночному либерализму.В 1976 году Исабель свергли в результате проамериканского переворота, и страна прошла через годы кровавой военной диктатуры, когда ультраправые убивали всех, кто был заподозрен в симпатиях к коммунистам.Именно военная хунта запустила неолиберальные экономические реформы под диктовку западных советников, которые заложили основу для многолетнего кризиса, от которого никак не может оправиться Аргентина.После падения диктатуры страну окончательно добил президент-популист Карлос Менем, взявший курс на тотальную приватизацию госактивов. Причем, Хавьер Милей считает осужденного за коррупционные сделки Менема своим кумиром, подражая ему даже в прическе.Конечно, аргентинцы проголосовали за своего нового президента не от хорошей жизни. Это был акт отчаяния в условиях катастрофической ситуации. За первое полугодие инфляция песо превысила 50% и достигла 115%. А почти 40% населения Аргентины – около 18,5 миллионов человек – живут сейчас за чертой бедности.Разочаровавшиеся в традиционных политических партиях избиратели охотно поддержали размахивающего бензопилой шоумена – вероятно посчитав, что хуже уже не будет. Но этот выбор способен усугубить хронический кризис, превратив его в настоящую катастрофу.Такой сценарий вполне возможен, если новые власти Аргентины действительно уничтожат систему социальной защиты бедных, и разорвут связи с основными торгово-промышленными партнерами – Бразилией и Китаем, за счет которых пока что выживает местная экономика.США и Европа простят Милею любые неолиберальные эксперименты – при условии, если он окажет военную поддержку Киеву, от которой наотрез отказались буквально все латиноамериканские страны.Однако обманутый в своих ожиданиях народ Аргентины может отреагировать на такие действия совсем по-другому – как это уже не раз бывало в истории Латинской Америки.

https://ukraina.ru/20230712/1047948292.html

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https://ukraina.ru/20231120/1051166306.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, аргентина, сша, популизм, правые, латинская америка