https://ukraina.ru/20231120/1051165867.html
МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко
МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко - 20.11.2023 Украина.ру
МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко
Бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России
2023-11-20T14:24
2023-11-20T14:24
2023-11-20T14:24
новости
россия
украина
всу
днр
донецкая народная республика
лнр
луганская народная республика
обстрелы
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/18/1040090358_583:253:1291:651_1920x0_80_0_0_1c016858828a32ec16df5eae08d5f195.jpg.webp
В августе 2023 года Следственный комитет РФ предъявил Попко заочное обвинение за обстрел ВСУ гражданских населённых пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках с марта 2016 по август 2019 года.В результате его преступной деятельности погибли и получили ранения более 180 мирных жителей, были разрушены или повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры, следует из данных СК России.Сергей Попко стал главой Киевской военной администрации в октябре 2022 года. До этого с 2016 по 2019 годы он был командующим сухопутными войсками ВСУ, а с 2019 по 2020 год был главным инспектором Минобороны Украины.
https://ukraina.ru/20231112/1050956767.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/18/1040090358_695:254:1235:659_1920x0_80_0_0_7b594fff684728a55205dcbab8f7cf94.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, всу, днр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, обстрелы, киев, мвд, розыск, уголовный розыск
Новости, Россия, Украина, ВСУ, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Луганская Народная Республика, обстрелы, Киев, МВД, розыск, уголовный розыск
МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко
Бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России