МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко - 20.11.2023 Украина.ру
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МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко
МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко - 20.11.2023 Украина.ру
МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко
Бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России
2023-11-20T14:24
2023-11-20T14:24
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В августе 2023 года Следственный комитет РФ предъявил Попко заочное обвинение за обстрел ВСУ гражданских населённых пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках с марта 2016 по август 2019 года.В результате его преступной деятельности погибли и получили ранения более 180 мирных жителей, были разрушены или повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры, следует из данных СК России.Сергей Попко стал главой Киевской военной администрации в октябре 2022 года. До этого с 2016 по 2019 годы он был командующим сухопутными войсками ВСУ, а с 2019 по 2020 год был главным инспектором Минобороны Украины.
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новости, россия, украина, всу, днр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, обстрелы, киев, мвд, розыск, уголовный розыск
Новости, Россия, Украина, ВСУ, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Луганская Народная Республика, обстрелы, Киев, МВД, розыск, уголовный розыск

МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко

14:24 20.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / spoilt.exile
- РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© commons.wikimedia.org / spoilt.exile
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Бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России
"Сергей Попко, 13.2.1961. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении.
В августе 2023 года Следственный комитет РФ предъявил Попко заочное обвинение за обстрел ВСУ гражданских населённых пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках с марта 2016 по август 2019 года.
В результате его преступной деятельности погибли и получили ранения более 180 мирных жителей, были разрушены или повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры, следует из данных СК России.
Сергей Попко стал главой Киевской военной администрации в октябре 2022 года. До этого с 2016 по 2019 годы он был командующим сухопутными войсками ВСУ, а с 2019 по 2020 год был главным инспектором Минобороны Украины.
- РИА Новости, 1920, 12.11.2023
12 ноября, 11:09
Объявить Зеленского врагом нации, прокурорам - приготовиться. Украинские эксперты о ситуации в странеНа Украине давно смирились с тем, что судьба страны решается и будет решена где-то и кем-то. Сейчас с тревогой ждут встречи мировых лидеров в Сан-Франциско, которая должна состояться 15 ноября в рамках саммита АТЭС.
 
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14:24МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко
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