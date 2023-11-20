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МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко

МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко - 20.11.2023 Украина.ру

МВД России объявило в розыск бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко

Бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России

2023-11-20T14:24

2023-11-20T14:24

2023-11-20T14:24

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В августе 2023 года Следственный комитет РФ предъявил Попко заочное обвинение за обстрел ВСУ гражданских населённых пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках с марта 2016 по август 2019 года.В результате его преступной деятельности погибли и получили ранения более 180 мирных жителей, были разрушены или повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры, следует из данных СК России.Сергей Попко стал главой Киевской военной администрации в октябре 2022 года. До этого с 2016 по 2019 годы он был командующим сухопутными войсками ВСУ, а с 2019 по 2020 год был главным инспектором Минобороны Украины.

https://ukraina.ru/20231112/1050956767.html

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новости, россия, украина, всу, днр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, обстрелы, киев, мвд, розыск, уголовный розыск