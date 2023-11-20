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ВСУшники планируют уничтожить укрепления в Авдеевке при отходе

ВСУшники планируют уничтожить укрепления в Авдеевке при отходе - 20.11.2023 Украина.ру

ВСУшники планируют уничтожить укрепления в Авдеевке при отходе

Старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным "Черный" рассказал о плане украинских военных при отходе из Андреевки, передает 20 ноября New York Times

2023-11-20T14:09

2023-11-20T14:09

2023-11-20T14:09

авдеевка

отступление

всу

новости

военные

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Он признал, что в случае отхода его задача будет заключаться в том, чтобы разрушить украинские укрепления, чтобы российские военные не могли их использовать."Возможно, им удастся немного продвинуться, но это будет очень, очень медленно", — предположил он.Военный также признал что украинцам тяжело держать оборону.На днях телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" со ссылкой на украинских военных аналитиков указал, что подразделения ВСУ столкнулись с тяжелейшей ситуацией в Авдеевке. По их словам, российские войска продолжают продвигаться вперед, тогда как украинские не могут сдержать натиск.По данным украинских аналитиков, подразделения ВС РФ продолжают продвигаться в направлении дачного поселка Ягодка, развивают успех в промзоне севернее дачного поселка Нива, а также на юго-востоке Авдеевки. Они указали, что обстановка на этом участке очень сложная для ВСУ. Кроме того, идут активные боевые действия восточнее Авдеевского коксохимического завода. Все большая часть предприятия переходит в серую зону из-за отступления ВСУ.Ранее военкор Александр Сладков заявил в своем телеграм-канале, что потеря Авдеевки будет болезненным ударом по репутации украинских войск. Он также отметил, что Украине помогают 57 государств, несмотря на это она продолжает терять города.

https://ukraina.ru/20231118/1051091475.html

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авдеевка, отступление, всу, новости, военные