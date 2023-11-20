https://ukraina.ru/20231120/1051165462.html
ВСУшники планируют уничтожить укрепления в Авдеевке при отходе
ВСУшники планируют уничтожить укрепления в Авдеевке при отходе - 20.11.2023 Украина.ру
ВСУшники планируют уничтожить укрепления в Авдеевке при отходе
Старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным "Черный" рассказал о плане украинских военных при отходе из Андреевки, передает 20 ноября New York Times
2023-11-20T14:09
2023-11-20T14:09
2023-11-20T14:09
авдеевка
отступление
всу
новости
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218258_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_e2a85babdabca0079a48b10707479144.jpg.webp
Он признал, что в случае отхода его задача будет заключаться в том, чтобы разрушить украинские укрепления, чтобы российские военные не могли их использовать."Возможно, им удастся немного продвинуться, но это будет очень, очень медленно", — предположил он.Военный также признал что украинцам тяжело держать оборону.На днях телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" со ссылкой на украинских военных аналитиков указал, что подразделения ВСУ столкнулись с тяжелейшей ситуацией в Авдеевке. По их словам, российские войска продолжают продвигаться вперед, тогда как украинские не могут сдержать натиск.По данным украинских аналитиков, подразделения ВС РФ продолжают продвигаться в направлении дачного поселка Ягодка, развивают успех в промзоне севернее дачного поселка Нива, а также на юго-востоке Авдеевки. Они указали, что обстановка на этом участке очень сложная для ВСУ. Кроме того, идут активные боевые действия восточнее Авдеевского коксохимического завода. Все большая часть предприятия переходит в серую зону из-за отступления ВСУ.Ранее военкор Александр Сладков заявил в своем телеграм-канале, что потеря Авдеевки будет болезненным ударом по репутации украинских войск. Он также отметил, что Украине помогают 57 государств, несмотря на это она продолжает терять города.
https://ukraina.ru/20231118/1051091475.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c90990992adc33151fc7a31be17ea061.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
авдеевка, отступление, всу, новости, военные
ВСУшники планируют уничтожить укрепления в Авдеевке при отходе
Старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным "Черный" рассказал о плане украинских военных при отходе из Андреевки, передает 20 ноября New York Times
Он признал, что в случае отхода его задача будет заключаться в том, чтобы разрушить украинские укрепления, чтобы российские военные не могли их использовать.
"Возможно, им удастся немного продвинуться, но это будет очень, очень медленно", — предположил он.
Военный также признал что украинцам тяжело держать оборону.
"Это отстой. Ты чувствуешь себя постоянной мишенью", - сказал он.
На днях телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" со ссылкой на украинских военных аналитиков указал, что подразделения ВСУ столкнулись с тяжелейшей ситуацией в Авдеевке. По их словам, российские войска продолжают продвигаться вперед, тогда как украинские не могут сдержать натиск.
По данным украинских аналитиков, подразделения ВС РФ продолжают продвигаться в направлении дачного поселка Ягодка, развивают успех в промзоне севернее дачного поселка Нива, а также на юго-востоке Авдеевки. Они указали, что обстановка на этом участке очень сложная для ВСУ. Кроме того, идут активные боевые действия восточнее Авдеевского коксохимического завода. Все большая часть предприятия переходит в серую зону из-за отступления ВСУ.
Ранее военкор Александр Сладков заявил в своем телеграм-канале, что потеря Авдеевки будет болезненным ударом по репутации украинских войск. Он также отметил, что Украине помогают 57 государств, несмотря на это она продолжает терять города.