ВСУшники планируют уничтожить укрепления в Авдеевке при отходе - 20.11.2023 Украина.ру
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ВСУшники планируют уничтожить укрепления в Авдеевке при отходе
ВСУшники планируют уничтожить укрепления в Авдеевке при отходе - 20.11.2023 Украина.ру
ВСУшники планируют уничтожить укрепления в Авдеевке при отходе
Старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным "Черный" рассказал о плане украинских военных при отходе из Андреевки, передает 20 ноября New York Times
2023-11-20T14:09
2023-11-20T14:09
авдеевка
отступление
всу
новости
военные
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Он признал, что в случае отхода его задача будет заключаться в том, чтобы разрушить украинские укрепления, чтобы российские военные не могли их использовать."Возможно, им удастся немного продвинуться, но это будет очень, очень медленно", — предположил он.Военный также признал что украинцам тяжело держать оборону.На днях телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" со ссылкой на украинских военных аналитиков указал, что подразделения ВСУ столкнулись с тяжелейшей ситуацией в Авдеевке. По их словам, российские войска продолжают продвигаться вперед, тогда как украинские не могут сдержать натиск.По данным украинских аналитиков, подразделения ВС РФ продолжают продвигаться в направлении дачного поселка Ягодка, развивают успех в промзоне севернее дачного поселка Нива, а также на юго-востоке Авдеевки. Они указали, что обстановка на этом участке очень сложная для ВСУ. Кроме того, идут активные боевые действия восточнее Авдеевского коксохимического завода. Все большая часть предприятия переходит в серую зону из-за отступления ВСУ.Ранее военкор Александр Сладков заявил в своем телеграм-канале, что потеря Авдеевки будет болезненным ударом по репутации украинских войск. Он также отметил, что Украине помогают 57 государств, несмотря на это она продолжает терять города.
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авдеевка, отступление, всу, новости, военные
Авдеевка, отступление, ВСУ, Новости, военные

ВСУшники планируют уничтожить укрепления в Авдеевке при отходе

14:09 20.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВид на город Авдеевка
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным "Черный" рассказал о плане украинских военных при отходе из Андреевки, передает 20 ноября New York Times
Он признал, что в случае отхода его задача будет заключаться в том, чтобы разрушить украинские укрепления, чтобы российские военные не могли их использовать.
"Возможно, им удастся немного продвинуться, но это будет очень, очень медленно", — предположил он.
Военный также признал что украинцам тяжело держать оборону.
"Это отстой. Ты чувствуешь себя постоянной мишенью", - сказал он.
На днях телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" со ссылкой на украинских военных аналитиков указал, что подразделения ВСУ столкнулись с тяжелейшей ситуацией в Авдеевке. По их словам, российские войска продолжают продвигаться вперед, тогда как украинские не могут сдержать натиск.
По данным украинских аналитиков, подразделения ВС РФ продолжают продвигаться в направлении дачного поселка Ягодка, развивают успех в промзоне севернее дачного поселка Нива, а также на юго-востоке Авдеевки. Они указали, что обстановка на этом участке очень сложная для ВСУ. Кроме того, идут активные боевые действия восточнее Авдеевского коксохимического завода. Все большая часть предприятия переходит в серую зону из-за отступления ВСУ.
Ранее военкор Александр Сладков заявил в своем телеграм-канале, что потеря Авдеевки будет болезненным ударом по репутации украинских войск. Он также отметил, что Украине помогают 57 государств, несмотря на это она продолжает терять города.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки сломает дух ВСУ и откроет "окно возможностей" для РоссииОсвобождение Авдеевки отодвинет Донецк от зоны артиллерийского поражения и станет серьезным военно-психологическим успехом ВС РФ. Взятие мощного укрепрайона ВСУ и ряда других ключевых городов откроет для России окно возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
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