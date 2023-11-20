Украинские общественники обвинили ЕС в согласовании условий евроинтеграции с Путиным - 20.11.2023 Украина.ру
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Украинские общественники обвинили ЕС в согласовании условий евроинтеграции с Путиным
Украинские общественники обвинили ЕС в согласовании условий евроинтеграции с Путиным - 20.11.2023 Украина.ру
Украинские общественники обвинили ЕС в согласовании условий евроинтеграции с Путиным
Общественники Украины усмотрели "след Кремля" в требовании Еврокомиссии внести изменения в закон о языке. Обращение их опубликовал народный депутат Верховной Рады Украины от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий
2023-11-20T12:33
2023-11-20T12:33
новости
новости украины
евроинтеграция
украинский язык
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В заявлении говорится, что в условиях евроинтеграции Украины власти должны оставить неизменным закон о государственном языке."Хотим обратить внимание властей на недопустимость любых действий, направленных на пересмотр языкового законодательства и ослабления механизмов по случаю евроинтеграционной защиты государственного языка", – говорится в заявлении.Авторы документа считают, что Украина выполнила все 7 предварительных условий. А требование Еврокомиссии изменить законодательства о нацменьшинствах, госязыке, образовании и СМИ является необоснованным.Активисты считают, что претензии к Украине относительно законодательства о языке связано с правительством Венгрии во главе с Виктором Орбаном и пресс-секретарем венгерских властей, еврокомиссаром по соседству и продлению Оливером Варгейемом. Они уверены, что именно Венгрия способствует стремлениям Москвы и Будапешта помешать интеграции Украины в ЕС."Очевидно, что предвзятые выводы Венецианской комиссии этого года также сыграли деструктивную роль, в которой этот некогда авторитетный орган вышел далеко за рамки темы рассмотрения – закона о национальных меньшинствах – и утвердил откровенно абсурдные рекомендации по изменениям в законах о языке, образовании и СМИ".В связи с этим они считают, что выполнение Украиной любых требований на основе таких инсинуаций – "это путь в никуда, который угрожает подвалам конституционного строя, национального единства и безопасности".Под обращением подписались представители 14 организаций. Княжицкий также заявил, что поддерживает данную инициативу.
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новости, новости украины, евроинтеграция, украинский язык
Новости, Новости Украины, евроинтеграция, украинский язык

Украинские общественники обвинили ЕС в согласовании условий евроинтеграции с Путиным

12:33 20.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Общественники Украины усмотрели "след Кремля" в требовании Еврокомиссии внести изменения в закон о языке. Обращение их опубликовал народный депутат Верховной Рады Украины от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий
В заявлении говорится, что в условиях евроинтеграции Украины власти должны оставить неизменным закон о государственном языке.
"Хотим обратить внимание властей на недопустимость любых действий, направленных на пересмотр языкового законодательства и ослабления механизмов по случаю евроинтеграционной защиты государственного языка", – говорится в заявлении.
Авторы документа считают, что Украина выполнила все 7 предварительных условий. А требование Еврокомиссии изменить законодательства о нацменьшинствах, госязыке, образовании и СМИ является необоснованным.
"Мы видим сдвиг понятий и опасные попытки искусственно противостоять защите украинского языка как государственного права национальных меньшинств создавать повод для давления на Украину и ликвидации заведомо неприемлемых требований. За этими попытками стоят силы, которые согласовывают свои разрушительные действия с преступной силой России – путинским режимом, который является экзистенциальным врагом ЕС и величайшей угрозой всей Европе", – считают инициаторы обращения.
Активисты считают, что претензии к Украине относительно законодательства о языке связано с правительством Венгрии во главе с Виктором Орбаном и пресс-секретарем венгерских властей, еврокомиссаром по соседству и продлению Оливером Варгейемом. Они уверены, что именно Венгрия способствует стремлениям Москвы и Будапешта помешать интеграции Украины в ЕС.
"Очевидно, что предвзятые выводы Венецианской комиссии этого года также сыграли деструктивную роль, в которой этот некогда авторитетный орган вышел далеко за рамки темы рассмотрения – закона о национальных меньшинствах – и утвердил откровенно абсурдные рекомендации по изменениям в законах о языке, образовании и СМИ".
В связи с этим они считают, что выполнение Украиной любых требований на основе таких инсинуаций – "это путь в никуда, который угрожает подвалам конституционного строя, национального единства и безопасности".
Под обращением подписались представители 14 организаций. Княжицкий также заявил, что поддерживает данную инициативу.
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