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Украинские общественники обвинили ЕС в согласовании условий евроинтеграции с Путиным

Украинские общественники обвинили ЕС в согласовании условий евроинтеграции с Путиным - 20.11.2023 Украина.ру

Украинские общественники обвинили ЕС в согласовании условий евроинтеграции с Путиным

Общественники Украины усмотрели "след Кремля" в требовании Еврокомиссии внести изменения в закон о языке. Обращение их опубликовал народный депутат Верховной Рады Украины от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий

2023-11-20T12:33

2023-11-20T12:33

2023-11-20T12:33

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В заявлении говорится, что в условиях евроинтеграции Украины власти должны оставить неизменным закон о государственном языке."Хотим обратить внимание властей на недопустимость любых действий, направленных на пересмотр языкового законодательства и ослабления механизмов по случаю евроинтеграционной защиты государственного языка", – говорится в заявлении.Авторы документа считают, что Украина выполнила все 7 предварительных условий. А требование Еврокомиссии изменить законодательства о нацменьшинствах, госязыке, образовании и СМИ является необоснованным.Активисты считают, что претензии к Украине относительно законодательства о языке связано с правительством Венгрии во главе с Виктором Орбаном и пресс-секретарем венгерских властей, еврокомиссаром по соседству и продлению Оливером Варгейемом. Они уверены, что именно Венгрия способствует стремлениям Москвы и Будапешта помешать интеграции Украины в ЕС."Очевидно, что предвзятые выводы Венецианской комиссии этого года также сыграли деструктивную роль, в которой этот некогда авторитетный орган вышел далеко за рамки темы рассмотрения – закона о национальных меньшинствах – и утвердил откровенно абсурдные рекомендации по изменениям в законах о языке, образовании и СМИ".В связи с этим они считают, что выполнение Украиной любых требований на основе таких инсинуаций – "это путь в никуда, который угрожает подвалам конституционного строя, национального единства и безопасности".Под обращением подписались представители 14 организаций. Княжицкий также заявил, что поддерживает данную инициативу.

https://ukraina.ru/20231030/1050614791.html

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