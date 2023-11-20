https://ukraina.ru/20231120/1051157139.html

Азаров усомнился, что Трамп прекратит украинский конфликт

Азаров усомнился, что Трамп прекратит украинский конфликт - 20.11.2023 Украина.ру

Азаров усомнился, что Трамп прекратит украинский конфликт

США продолжат конфликт на Украине в случае прихода к власти Дональда Трампа по итогам выборов в 2024 году. Таким мнением поделился 20 ноября в соцсетях бывший украинский премьер-министр Николай Азаров

2023-11-20T09:54

2023-11-20T09:54

2023-11-20T09:54

сша

дональд трамп

зарубежье

николай азаров

новости

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"Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то прекратится конфликт на Украине. Не верю. Потому что Трамп в какой-то степени реалист. И если у Трампа считают Россию врагом и соперником, для чего им тогда прекращать конфликт, вот скажите?! Пусть он в каком угодно виде, но существует", - написал Азаров.По мнению Азарова, для США важно, чтобы продолжал расходоваться человеческий ресурс, отвлекались средства от вопросов развития, инфраструктуры, что "американцам на руку". Ранее бывший президент США Дональд Трамп предупреждал, что раздувание конфликта на Украине грозит Третьей мировой войной, и обещал восстановить мир в течение 24 часов в случае своего переизбрания.

https://ukraina.ru/20231120/1051153394.html

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сша, дональд трамп, зарубежье, николай азаров, новости