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"Во имя спасения всей России". Как была провозглашена Украинская Народная Республика

"Во имя спасения всей России". Как была провозглашена Украинская Народная Республика - 20.11.2023 Украина.ру

"Во имя спасения всей России". Как была провозглашена Украинская Народная Республика

Центральная Рада была создана 17 марта 1917 года, но вот Украинская народная республика была учреждена только её III Универсалом 20 ноября. Его принятие было спровоцировано вооруженным захватом власти большевиками в столицах. Вакуум власти в центре, образовавшийся после свержения Временного правительства, спровоцировал ответную реакцию на местах

2023-11-20T08:32

2023-11-20T08:32

2023-11-20T08:32

история

история

1917 г

центральная рада

унр

революция

октябрьская революция (1917)

история украины

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После февральской революции 1917 года в Киеве представителями украинских политических партий и движений был образован орган, именуемый Центральной Радой. Подобные объединения, представляющие граждан по профессиональному, национальному, территориальному и иным признакам появлялись тогда по всей России.Постепенно Центральная Рада все больше перенимала на себя функции органа территориальной власти, получая поддержку со стороны иных общественных объединений. Первые два универсала Рады закрепляли этот статус.Переговоры о статусе Украины, которые Центральная Рада вела с Временным Правительством были прерваны его свержением большевиками.Рада отреагировала на это созданием "Краевого комитета охраны революции на Украине", аналогичного комитетам, противостоявшим ранее выступлению генерала Корнилова. Во главе комитета встал украинский эсер Никита Шаповал.В этот консультативный орган вошли представители украинских политических партий, Украинского генерального войскового комитета и Всеукраинского совета солдатских депутатов, профсоюза железнодорожников, а также крупных центров Новороссии и Слобожанщины — Одессы, Екатеринослава и Харькова.Именно тогда власть Центральной Рады распространилась за пределы Малороссии и охватила в общей сложности 9 губерний.Независимо от Центральной Рады действовал штаб Киевского военного округа, сохранявший ориентацию на общероссийское правительство.Его силами были атакованы местные большевики и предотвращено их вооружённое выступление в Киеве. В конечном счёте, и командование КВО и Ревком большевиков, прекратили боевые действия, и в городе установилась власть Центральной Рады.Универсал был принят т.н. Малой радой, своеобразным президиумом ЦР, в составе 47 человек, из которых за документ было отдано 42 голоса и ни одного — против. Через пять дней Универсал был ратифицирован на VIII сессии Центральной Рады."Отныне Украина становится Украинской Народной Республикой", — гласил документ.Универсал провозглашал верховенство Центральной Рады в вопросах внутренней жизни: "власть хранить порядок на землях наших, издавать законы и править". Высшим органом исполнительной власти объявлялся Генеральный секретариат.Документ был выдержан в логике Февральской революции — власть Центральной Рады носила временный характер до созыва украинского Учредительного собрания. Выборы в него должны были пройти 27 декабря 1917 года, а началом работы должно было стать 9 января 1918 года (обе даты по старому стилю).Территориальные претензии УНР распространялись на 9 губерний и ряд соседних территорий, которые определялись в документе как "заселённые в основном украинцами". А именно: "Киевщина, Подолье, Волынь, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина, Екатеринославщина, Херсонщина, Таврия (без Крыма)".Несколькими месяцами ранее, в августе 1917 года Временное правительство согласилось признавать полномочия Генерального секретариата Центральной Рады, как своего краевого органа, на территории 5 губерний — Киевской, Подольской, Волынской, Черниговской и Полтавской, без Новороссии и Слобожанщины.С резким неприятием притязаний Киева на северные уезды Таврической губернии выступило краевое правительство сформированное к тому времени в Крыму.Однако суверенитет провозглашенной республики имел ограниченный характер.Первые же строки документа расставляют акценты:"Тяжёлое и трудное время выпало для земли республики Российской. На севере в столицах идет междоусобная и кровавая борьба. Центрального правительства нет, и по государству ширится безвластие, бардак и разруха. Наш край также в опасности".Ниже по тексту документа авторы документа вновь поминают "тяжёлое и грозное время, которое переживает вся Россия, а с ней и наша Украина". В такое время авторы Универсала заявляют: "мы (…) станем (…) на страже прав и революции не только нашей земли, но всей России". Один из социально-экономических пунктов универсала обещает действовать "придерживаясь интересов как Украины, так и целой России".УНР принимала на себя ключевое обязательство, в рамках общерусского государственного единства — продовольственные поставки: "Украинская Народная Республика должна напрячь все свои силы и спасать как себя, так и фронт и части Российской Республики, нуждающиеся в нашей помощи".Таким образом, Украина в III универсале Центральной Рады самоопределяется как край "республики Российской", столицами в тексте названы Петроград и Москва, а находившееся в них правительство именуется центральным, а сама Рада видела себя органом краевым.Формула государственности содержится в самом документе, авторы которого обращаются к гражданам "именем Народной Республики в федеративной России".УНР, согласно тексту универсала провозглашалась "во имя спасения всей России":"Не отделяясь от республики Российской и сохраняя единство её, мы твёрдо станем на нашей земле, чтобы силами нашими помочь всей России, чтобы вся республика Российская стала федерацией равных и свободных народов".Такая позиция украинских политиков, даже в условиях падения центральной власти остававшихся на принципах единства с Россией сама по себе очень показательна. Идея полной независимости Украины, выхода её из состава России и образования собственного отдельного национального государства была в тот момент уделом немногочисленных радикальных маргиналов.Показательно, что даже этот документ, подчёркивающий статус Украины в составе федеративной России председатель Рады, лидер украинского движения М.С. Грушевский называл "победным знаменем… важнейшим актом, когда-либо появлявшимся на нашей земле".Помимо вопросов самоопределения значительное место в Универсале занимала и социально-экономическая проблематика.Одним из самых острых политических вопросов России начала ХХ века был аграрный. Центральная Рада провозглашала национализацию помещичьих и иных сельскохозяйственных земель "нетрудовых хозяйств". Однако если у большевиков был простой и понятный массам лозунг "земля — крестьянам", то формулировка III универсала ЦР выглядит довольно расплывчато:"Признавая, что земли те являются собственностью всего трудового народа и должны перейти к нему без выкупа, Украинская Центральная рада поручает генеральному секретарю по земельным делам немедленно выработать закон о том, как управляться земельным комитетам, избранным народом, теми землями до Украинского Учредительного собрания".В сфере рабочего законодательства непосредственно универсалом устанавливался 8 часовой рабочий день и контроль за производственными процессами и распределением продуктов потребления со стороны государства совместно с представителями рабочих.Тема участия в продолжающейся Мировой войне явно не стояла для Рады в числе первоочередных.Декларируя желание скорейшего мира, при этом вопрос о его заключении делегировался "центральному правительству". За собой Рада, как орган национального представительства, оставляет лишь заботу о соблюдении прав украинцев, как "в России и вне России" в будущем послевоенном переустройстве Европы.Однако ни о каком сепаратном выходе из войны речи не шло: "каждый гражданин Республики Украина, вместе с гражданами всех народов Российской Республики, должен стоять твёрдо на своих позициях, как на фронте, так и в тылу".Универсалом декларировались общедемократические права и свободы "завоёванные всероссийской революцией".Отменялась смертная казнь и объявлялась политическая амнистия. Рада предписывала профильным органам Генерального Секретариата развивать местное самоуправление и взаимодействовать с "органами революционной демократии", т.е. – советами.Наконец всем народам, проживающим на территории, на которую претендовала УНР, и прежде всего русским, евреям и полякам, гарантировались "свобода национального развития" и "национально-персональная автономия".22 ноября III Универсал был торжественно оглашён на Софийской площади Киева. Был отлужен торжественный молебен и проведён парад верных Раде украинизированных частей: полк украинской молодежи, полк георгиевских кавалеров, две сотни кубанских казаков, полки им. гетмана Полуботка, Богдана Хмельницкого, Тараса Шевченко, вольное казачество Киева, боевые отряды украинских эсеров и т.д.Однако всего через несколько месяцев, когда Центральной Раде потребовалось остановить наступление большевиков, оказалось, что сделать это некому кроме кучки киевских студентов и гимназистов.Тогда, в условиях неумолимого наступления красных, Рада приняла свой последний, IV универсал, которым уже провозглашалась полная независимость Украины. Однако защищать эту независимость желающих оказалось немного.

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_b726577f61530e40df7b4e8ec93d5296.jpg.webp

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история, 1917 г, центральная рада, унр, революция, октябрьская революция (1917), история украины