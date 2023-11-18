https://ukraina.ru/20231118/1051137467.html

Первая группа детей из Газы прибыла на КПП "Рафах" для отправки в ОАЭ – Rafah Online

Первая группа детей из Газы прибыла на КПП "Рафах" для отправки в ОАЭ – Rafah Online - 18.11.2023 Украина.ру

Первая группа детей из Газы прибыла на КПП "Рафах" для отправки в ОАЭ – Rafah Online

Первая группа палестинских детей, направляемых для лечения в Объединённые Арабские Эмираты, прибыла на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Об этом со ссылкой на источник в Египетском обществе Красного Полумесяца 18 ноября сообщает информационный портал Rafah Online

2023-11-18T07:25

2023-11-18T07:25

2023-11-18T07:26

новости

сектор газа

палестина

палестино-израильский конфликт

египет

оаэ

израиль

турция

ближний восток

эвакуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101507/42/1015074213_0:263:2970:1933_1920x0_80_0_0_33838ddcb986b84a567d058155eab88a.jpg

"Первая группа палестинских больных детей, которые должны пройти лечение в ОАЭ, прибыла на КПП "Рафах", - говорится в сообщении.Этих детей повезут в международный аэропорт Эль-Ариш в Египте для перелёта в Эмираты. В аэропорту их уже ожидают представители минздрава ОАЭ.По информации источника портала, на КПП "Рафах" вскоре ожидают прибытия недоношенных детей из больниц Газы, их перевезут в Египет для лечения в клиниках на Синае.Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа ранее объявил, что Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа.

https://ukraina.ru/20231118/1051136624.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сектор газа, палестина, палестино-израильский конфликт, египет, оаэ, израиль, турция, ближний восток, эвакуация, дети, недоношенные дети, больницы