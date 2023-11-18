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Первая группа детей из Газы прибыла на КПП "Рафах" для отправки в ОАЭ – Rafah Online
Первая группа детей из Газы прибыла на КПП "Рафах" для отправки в ОАЭ – Rafah Online - 18.11.2023 Украина.ру
Первая группа детей из Газы прибыла на КПП "Рафах" для отправки в ОАЭ – Rafah Online
Первая группа палестинских детей, направляемых для лечения в Объединённые Арабские Эмираты, прибыла на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Об этом со ссылкой на источник в Египетском обществе Красного Полумесяца 18 ноября сообщает информационный портал Rafah Online
2023-11-18T07:25
2023-11-18T07:25
2023-11-18T07:26
новости
сектор газа
палестина
палестино-израильский конфликт
египет
оаэ
израиль
турция
ближний восток
эвакуация
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"Первая группа палестинских больных детей, которые должны пройти лечение в ОАЭ, прибыла на КПП "Рафах", - говорится в сообщении.Этих детей повезут в международный аэропорт Эль-Ариш в Египте для перелёта в Эмираты. В аэропорту их уже ожидают представители минздрава ОАЭ.По информации источника портала, на КПП "Рафах" вскоре ожидают прибытия недоношенных детей из больниц Газы, их перевезут в Египет для лечения в клиниках на Синае.Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа ранее объявил, что Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа.
https://ukraina.ru/20231118/1051136624.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сектор газа, палестина, палестино-израильский конфликт, египет, оаэ, израиль, турция, ближний восток, эвакуация, дети, недоношенные дети, больницы
Новости, сектор Газа, Палестина, Палестино-израильский конфликт, Египет, ОАЭ, Израиль, Турция, Ближний Восток, эвакуация, дети, недоношенные дети, больницы
Первая группа детей из Газы прибыла на КПП "Рафах" для отправки в ОАЭ – Rafah Online
07:25 18.11.2023 (обновлено: 07:26 18.11.2023)
Первая группа палестинских детей, направляемых для лечения в Объединённые Арабские Эмираты, прибыла на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Об этом со ссылкой на источник в Египетском обществе Красного Полумесяца 18 ноября сообщает информационный портал Rafah Online