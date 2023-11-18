https://ukraina.ru/20231118/1051136624.html
Ещё 46 граждан России и членов их семей выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир – МЧС
Ещё 46 граждан России и членов их семей выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир – МЧС - 18.11.2023 Украина.ру
Ещё 46 граждан России и членов их семей выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир – МЧС
В столицу Египта выдвинулась дополнительная колонна, которая доставит в аэропорт Каира ещё 46 российских граждан и членов их семей, пересёкших 17 ноября пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Об этом в ночь на 18 ноября сообщает пресс-служба МЧС России
2023-11-18T05:02
2023-11-18T05:02
2023-11-18T05:03
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"Всего в Каир двумя колоннами направлено 216 человек. Первая группа из 170 человек ранее выдвинулась в столицу Египта, вторая из 46 человек - только что покинула КПП "Рафах", - говорится в сообщении ведомства.В оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегомОтмечается, что из Газы ранее в Россию уже удалось эвакуировать более 500 человек.Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадало более 29 тысяч человек. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадало более пяти тысяч человек.
https://ukraina.ru/20231117/1051117874.html
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новости, сектор газа, египет, россия, палестино-израильский конфликт, ближний восток, мчс рф, эвакуация
Новости, сектор Газа, Египет, Россия, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, МЧС РФ, эвакуация
Ещё 46 граждан России и членов их семей выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир – МЧС
05:02 18.11.2023 (обновлено: 05:03 18.11.2023)
В столицу Египта выдвинулась дополнительная колонна, которая доставит в аэропорт Каира ещё 46 российских граждан и членов их семей, пересёкших 17 ноября пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Об этом в ночь на 18 ноября сообщает пресс-служба МЧС России
"Всего в Каир двумя колоннами направлено 216 человек. Первая группа из 170 человек ранее выдвинулась в столицу Египта, вторая из 46 человек - только что покинула КПП "Рафах", - говорится в сообщении ведомства.
В оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом
Отмечается, что из Газы ранее в Россию уже удалось эвакуировать более 500 человек.
Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадало более 29 тысяч человек. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадало более пяти тысяч человек.