Ещё 46 граждан России и членов их семей выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир – МЧС - 18.11.2023 Украина.ру
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Ещё 46 граждан России и членов их семей выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир – МЧС
Ещё 46 граждан России и членов их семей выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир – МЧС - 18.11.2023 Украина.ру
Ещё 46 граждан России и членов их семей выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир – МЧС
В столицу Египта выдвинулась дополнительная колонна, которая доставит в аэропорт Каира ещё 46 российских граждан и членов их семей, пересёкших 17 ноября пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Об этом в ночь на 18 ноября сообщает пресс-служба МЧС России
2023-11-18T05:02
2023-11-18T05:03
новости
сектор газа
египет
россия
палестино-израильский конфликт
ближний восток
мчс рф
эвакуация
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"Всего в Каир двумя колоннами направлено 216 человек. Первая группа из 170 человек ранее выдвинулась в столицу Египта, вторая из 46 человек - только что покинула КПП "Рафах", - говорится в сообщении ведомства.В оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегомОтмечается, что из Газы ранее в Россию уже удалось эвакуировать более 500 человек.Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадало более 29 тысяч человек. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадало более пяти тысяч человек.
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новости, сектор газа, египет, россия, палестино-израильский конфликт, ближний восток, мчс рф, эвакуация
Новости, сектор Газа, Египет, Россия, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, МЧС РФ, эвакуация

Ещё 46 граждан России и членов их семей выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир – МЧС

05:02 18.11.2023 (обновлено: 05:03 18.11.2023)
 
© РИА Новости . Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости . Тарек Алиян
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В столицу Египта выдвинулась дополнительная колонна, которая доставит в аэропорт Каира ещё 46 российских граждан и членов их семей, пересёкших 17 ноября пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом. Об этом в ночь на 18 ноября сообщает пресс-служба МЧС России
"Всего в Каир двумя колоннами направлено 216 человек. Первая группа из 170 человек ранее выдвинулась в столицу Египта, вторая из 46 человек - только что покинула КПП "Рафах", - говорится в сообщении ведомства.
В оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом
Отмечается, что из Газы ранее в Россию уже удалось эвакуировать более 500 человек.
Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадало более 29 тысяч человек. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадало более пяти тысяч человек.
Батюк - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Вчера, 14:17
США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - БатюкГлавный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк в эфире Украина.ру рассказал об итогах встречи лидеров стран США и КНР, а также о главных страхах Джо Байдена и предстоящих выборах на Тайване
 
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