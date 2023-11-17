"Остаётся пустота". Генерал ВСУ рассказал об эффективности российских снарядов - 17.11.2023 Украина.ру
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"Остаётся пустота". Генерал ВСУ рассказал об эффективности российских снарядов
"Остаётся пустота". Генерал ВСУ рассказал об эффективности российских снарядов - 17.11.2023 Украина.ру
"Остаётся пустота". Генерал ВСУ рассказал об эффективности российских снарядов
Фугасные авиабомбы, которые используют ВС РФ, не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой"
2023-11-17T15:04
2023-11-17T15:04
новости
украина
всу
вооруженные силы украины
оружие
пво
вооружения
вооружение
генерал
кривонос
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Кривонос посетовал на нехватку мощных систем ПВО и истребителей-перехватчики, которые могли бы исправить положение ВСУ. Но любая поставленная Западом техника не будет гарантировать успех, поскольку их тоже могут легко уничтожить российские военные, подчеркнул он.Американский журнал Newsweek ранее сообщал, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 окажут давление на украинские системы противовоздушной обороны.Глава Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы заявил, что ЕС не удастся поставить миллион снарядов для Украины к марту 2024 года. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель не будет достигнуть и поставил под сомнение смысл ставить её на первое место. На данный момент страны ЕС отправили на Украину около 300 тысяч снарядов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, оружие, пво, вооружения, вооружение, генерал, кривонос
Новости, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, оружие, ПВО, вооружения, вооружение, генерал, Кривонос

"Остаётся пустота". Генерал ВСУ рассказал об эффективности российских снарядов

15:04 17.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Фугасные авиабомбы, которые используют ВС РФ, не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой"
"Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тон, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и не важно, как хорошо зарылись наши солдаты", — указал он.
Кривонос посетовал на нехватку мощных систем ПВО и истребителей-перехватчики, которые могли бы исправить положение ВСУ. Но любая поставленная Западом техника не будет гарантировать успех, поскольку их тоже могут легко уничтожить российские военные, подчеркнул он.
Американский журнал Newsweek ранее сообщал, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 окажут давление на украинские системы противовоздушной обороны.
Глава Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы заявил, что ЕС не удастся поставить миллион снарядов для Украины к марту 2024 года. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель не будет достигнуть и поставил под сомнение смысл ставить её на первое место. На данный момент страны ЕС отправили на Украину около 300 тысяч снарядов.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
09:28
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