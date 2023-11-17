"Остаётся пустота". Генерал ВСУ рассказал об эффективности российских снарядов
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Фугасные авиабомбы, которые используют ВС РФ, не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой"
"Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тон, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и не важно, как хорошо зарылись наши солдаты", — указал он.
Кривонос посетовал на нехватку мощных систем ПВО и истребителей-перехватчики, которые могли бы исправить положение ВСУ. Но любая поставленная Западом техника не будет гарантировать успех, поскольку их тоже могут легко уничтожить российские военные, подчеркнул он.
Американский журнал Newsweek ранее сообщал, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 окажут давление на украинские системы противовоздушной обороны.
Глава Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы заявил, что ЕС не удастся поставить миллион снарядов для Украины к марту 2024 года. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель не будет достигнуть и поставил под сомнение смысл ставить её на первое место. На данный момент страны ЕС отправили на Украину около 300 тысяч снарядов.
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