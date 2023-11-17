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"Остаётся пустота". Генерал ВСУ рассказал об эффективности российских снарядов

"Остаётся пустота". Генерал ВСУ рассказал об эффективности российских снарядов - 17.11.2023 Украина.ру

"Остаётся пустота". Генерал ВСУ рассказал об эффективности российских снарядов

Фугасные авиабомбы, которые используют ВС РФ, не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой"

2023-11-17T15:04

2023-11-17T15:04

2023-11-17T15:04

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Кривонос посетовал на нехватку мощных систем ПВО и истребителей-перехватчики, которые могли бы исправить положение ВСУ. Но любая поставленная Западом техника не будет гарантировать успех, поскольку их тоже могут легко уничтожить российские военные, подчеркнул он.Американский журнал Newsweek ранее сообщал, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 окажут давление на украинские системы противовоздушной обороны.Глава Европейского оборонного агентства Иржи Шедивы заявил, что ЕС не удастся поставить миллион снарядов для Украины к марту 2024 года. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель не будет достигнуть и поставил под сомнение смысл ставить её на первое место. На данный момент страны ЕС отправили на Украину около 300 тысяч снарядов.

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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, оружие, пво, вооружения, вооружение, генерал, кривонос