https://ukraina.ru/20231117/1051110592.html
Куда движется фронт, чем Россия удивляет противника и что нужно армии в первую очередь - Алёхин
Куда движется фронт, чем Россия удивляет противника и что нужно армии в первую очередь - Алёхин - 17.11.2023 Украина.ру
Куда движется фронт, чем Россия удивляет противника и что нужно армии в первую очередь - Алёхин
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал, в чём более всего сейчас нуждается российская армия, в чём отличие боевых частей ДНР и ЛНР от остальных подразделений РФ и что нужно для того, чтобы сделать дух российских войск ещё более сильным
2023-11-17T11:04
2023-11-17T11:04
2023-11-17T11:32
видео
роман алёхин
авдеевка
днр
донецкая народная республика
россия
сво
спецоперация
минобороны
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00:21 – о первоочерёдных потребностях российской армии; 08:15 – бережливое производство: что это такое в реалиях нашего ВПК? 10:32 – как быстро авиация и реактивная артиллерия реагируют на потребности фронта?12:47 – как отличается организация военных частей ДНР и ЛНР от обычных подразделений Минобороны РФ? 18:47 – успехи и проблемы российской армии на линии соприкосновения; 23:02 – о моральной поддержке бойцов и институте замполитов; 28:05 – какие тактические задачи сейчас нужно ставить в СВО?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, роман алёхин , авдеевка, днр, донецкая народная республика, россия, сво, спецоперация, минобороны, минобороны рф, армия, связь, снабжение, авиация, артиллерия, производство, видео
Видео, Роман Алёхин , Авдеевка, ДНР, Донецкая Народная Республика, Россия, СВО, Спецоперация, Минобороны, Минобороны РФ, армия, связь, снабжение, авиация, артиллерия, производство
Куда движется фронт, чем Россия удивляет противника и что нужно армии в первую очередь - Алёхин
11:04 17.11.2023 (обновлено: 11:32 17.11.2023)
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал, в чём более всего сейчас нуждается российская армия, в чём отличие боевых частей ДНР и ЛНР от остальных подразделений РФ и что нужно для того, чтобы сделать дух российских войск ещё более сильным
00:21 – о первоочерёдных потребностях российской армии;
08:15 – бережливое производство: что это такое в реалиях нашего ВПК?
10:32 – как быстро авиация и реактивная артиллерия реагируют на потребности фронта?
12:47 – как отличается организация военных частей ДНР и ЛНР от обычных подразделений Минобороны РФ?
18:47 – успехи и проблемы российской армии на линии соприкосновения;
23:02 – о моральной поддержке бойцов и институте замполитов;
28:05 – какие тактические задачи сейчас нужно ставить в СВО?