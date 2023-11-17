https://ukraina.ru/20231117/1051110592.html

Куда движется фронт, чем Россия удивляет противника и что нужно армии в первую очередь - Алёхин

Куда движется фронт, чем Россия удивляет противника и что нужно армии в первую очередь - Алёхин - 17.11.2023 Украина.ру

Куда движется фронт, чем Россия удивляет противника и что нужно армии в первую очередь - Алёхин

Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал, в чём более всего сейчас нуждается российская армия, в чём отличие боевых частей ДНР и ЛНР от остальных подразделений РФ и что нужно для того, чтобы сделать дух российских войск ещё более сильным

2023-11-17T11:04

2023-11-17T11:04

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00:21 – о первоочерёдных потребностях российской армии; 08:15 – бережливое производство: что это такое в реалиях нашего ВПК? 10:32 – как быстро авиация и реактивная артиллерия реагируют на потребности фронта?12:47 – как отличается организация военных частей ДНР и ЛНР от обычных подразделений Минобороны РФ? 18:47 – успехи и проблемы российской армии на линии соприкосновения; 23:02 – о моральной поддержке бойцов и институте замполитов; 28:05 – какие тактические задачи сейчас нужно ставить в СВО?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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