Американский журнал назвал "неприятную истину" для Украины и Запада - 17.11.2023 Украина.ру
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Американский журнал назвал "неприятную истину" для Украины и Запада
Американский журнал назвал "неприятную истину" для Украины и Запада - 17.11.2023 Украина.ру
Американский журнал назвал "неприятную истину" для Украины и Запада
Украина и Запад идут по неустойчивой траектории, характеризующейся вопиющим несоответствием между целями и доступными средствами. Об этой "неприятной истине" написали 17 ноября журналисты Foreign Affairs
2023-11-17T10:24
2023-11-17T10:24
сша
зарубежье
украина
новости
россия
цели
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Журнал перечислил цели Киева, в том числе возвращение новых российских регионов. Однако журналисты указали, что ему не хватает для этого средств: ВСУ несут огромные потери, разрекламированное контрнаступление провалилось, "украинские военные не проявляют никаких признаков способности прорвать мощную оборону России", сторонники Украины устали помогать.Журнал считает, что Вашингтон должен возглавить усилия по выработке новой политики, "которая устанавливает достижимые цели и приводит средства и цели в соответствие"."Соединенным Штатам следует начать консультации с Украиной и ее европейскими партнерами по стратегии, основанной на готовности Украины вести переговоры о прекращении огня с Россией и одновременно переключить свой военный акцент с нападения на оборону", - сказано в тексте.Автор также предупредил, что после выборов в США Украина может оказаться "в беде".
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сша, зарубежье, украина, новости, россия, цели
США, Зарубежье, Украина, Новости, Россия, цели

Американский журнал назвал "неприятную истину" для Украины и Запада

10:24 17.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Украина и Запад идут по неустойчивой траектории, характеризующейся вопиющим несоответствием между целями и доступными средствами. Об этой "неприятной истине" написали 17 ноября журналисты Foreign Affairs
Журнал перечислил цели Киева, в том числе возвращение новых российских регионов. Однако журналисты указали, что ему не хватает для этого средств: ВСУ несут огромные потери, разрекламированное контрнаступление провалилось, "украинские военные не проявляют никаких признаков способности прорвать мощную оборону России", сторонники Украины устали помогать.
"Время будет не на стороне Украины, если война высокой интенсивности затянется на неопределенный срок. Российская экономика и ее оборонно-промышленная база находятся на военном положении", - говорится в материале.
Журнал считает, что Вашингтон должен возглавить усилия по выработке новой политики, "которая устанавливает достижимые цели и приводит средства и цели в соответствие".
"Соединенным Штатам следует начать консультации с Украиной и ее европейскими партнерами по стратегии, основанной на готовности Украины вести переговоры о прекращении огня с Россией и одновременно переключить свой военный акцент с нападения на оборону", - сказано в тексте.
Автор также предупредил, что после выборов в США Украина может оказаться "в беде".
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
07:29
США грозит распад из-за поддержки Украины — ШереметПоддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри американского общества и распаду США. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 17 ноября РИА Новости
 
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