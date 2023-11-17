https://ukraina.ru/20231117/1051099801.html
Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 17.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 36 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-17T03:06
2023-11-17T03:06
2023-11-17T03:07
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Никольскому и Ясиноватскому району было выпущено 132 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 24 обстрела из артиллерии 152, 122 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 мм. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Никольском.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 60 раз. Всего было выпущено 192 единицы различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, артиллерия, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, артиллерия, ВСУ, Военные преступления, СВО
Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
03:06 17.11.2023 (обновлено: 03:07 17.11.2023)
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 36 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Никольскому и Ясиноватскому району было выпущено 132 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 24 обстрела из артиллерии 152, 122 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 мм. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Никольском.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 60 раз. Всего было выпущено 192 единицы различных боеприпасов.