https://ukraina.ru/20231117/1051099408.html

В Одессе полицейские прикрыли схему вывоза уклонистов-молодожёнов

В Одессе полицейские прикрыли схему вывоза уклонистов-молодожёнов - 17.11.2023 Украина.ру

В Одессе полицейские прикрыли схему вывоза уклонистов-молодожёнов

В Одессе правоохранители задержали женщину, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. За 4500 долларов она женила уклонистов с женщинами с ограниченными физическими возможностями, сообщает МВД Украины

2023-11-17T01:47

2023-11-17T01:47

2023-11-17T01:47

новости

украина

всу

сво

уклонисты

нацполиция

мвд украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/06/1041530977_100:0:900:450_1920x0_80_0_0_494aa0d3844275772243bbd2c25e3f18.jpg

После того, как брак регистрировали, "супруги" покидали Украину вдвоём, а позже на родину возвращалась только невеста. Затем союз удалённо расторгали. Напомним, на Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, усиление которой ранее анонсировали неоднократно. Выезд разрешён некоторым категориям лиц, в том числе родственникам инвалидов. Ранее Нацполиция Украины сообщала о задержании жителя Киева, который за $5,5 тыс. продавал уклоняющимся от ВСУ поддельные временные удостоверения военнообязанного.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, сво, уклонисты, нацполиция, мвд украины