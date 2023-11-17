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В Одессе полицейские прикрыли схему вывоза уклонистов-молодожёнов
В Одессе полицейские прикрыли схему вывоза уклонистов-молодожёнов - 17.11.2023 Украина.ру
В Одессе полицейские прикрыли схему вывоза уклонистов-молодожёнов
В Одессе правоохранители задержали женщину, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. За 4500 долларов она женила уклонистов с женщинами с ограниченными физическими возможностями, сообщает МВД Украины
2023-11-17T01:47
2023-11-17T01:47
2023-11-17T01:47
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После того, как брак регистрировали, "супруги" покидали Украину вдвоём, а позже на родину возвращалась только невеста. Затем союз удалённо расторгали. Напомним, на Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, усиление которой ранее анонсировали неоднократно. Выезд разрешён некоторым категориям лиц, в том числе родственникам инвалидов. Ранее Нацполиция Украины сообщала о задержании жителя Киева, который за $5,5 тыс. продавал уклоняющимся от ВСУ поддельные временные удостоверения военнообязанного.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, сво, уклонисты, нацполиция, мвд украины
Новости, Украина, ВСУ, СВО, уклонисты, Нацполиция, МВД Украины
В Одессе полицейские прикрыли схему вывоза уклонистов-молодожёнов
В Одессе правоохранители задержали женщину, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. За 4500 долларов она женила уклонистов с женщинами с ограниченными физическими возможностями, сообщает МВД Украины
"В Одессе полиция и пограничники задержали организаторку схемы незаконного выезда мужчин за границу, которая подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала брак с мужчинами призывного возраста", – сказано в сообщении ведомства.
После того, как брак регистрировали, "супруги" покидали Украину вдвоём, а позже на родину возвращалась только невеста. Затем союз удалённо расторгали.
"Услуги такого "брачного агентства" оценивались в 4500 долларов США. Часть средств мужчины отдавали своей будущей фиктивной жене. Организатор преступной схемы и" невесте " объявлено о подозрении. Проводятся дальнейшие следственные действия для установления и привлечения всех участников сделки к ответственности", – уточнили в МВД.
Напомним, на Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, усиление которой ранее анонсировали неоднократно. Выезд разрешён некоторым категориям лиц, в том числе родственникам инвалидов.
Ранее Нацполиция Украины сообщала
о задержании жителя Киева, который за $5,5 тыс. продавал уклоняющимся от ВСУ поддельные временные удостоверения военнообязанного.