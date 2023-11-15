Киевлянин и львовянин зарабатывали на уклонистах $5,5-10 тыс - 15.11.2023 Украина.ру
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Киевлянин и львовянин зарабатывали на уклонистах $5,5-10 тыс
Киевлянин и львовянин зарабатывали на уклонистах $5,5-10 тыс - 15.11.2023 Украина.ру
Киевлянин и львовянин зарабатывали на уклонистах $5,5-10 тыс
Житель Киева за $5,5 тыс продавал уклоняющимся от ВСУ поддельные временные удостоверения военнообязанного. Во Львовской области его коллега за $10 тыc планировал переправить мужчину за пределы Украины в обход КПП с документами для выезда в ЕС. Об этом сообщила Нацполиция Украины
2023-11-15T23:11
2023-11-15T23:11
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мобилизация
призывники
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Киевские полицейские при поддержке спецназа МВД и СБУ "разоблачили мужчину, который во время военного положения предоставлял призывникам документы о признании их непригодными к военной службе, чтобы беспрепятственно уехать из Украины". Киевлянин 52 лет изготовлял и продавал уклоняющимся от службы в ВСУ временное удостоверение военнообязанного. По фальшивым документам уклонисты были якобы непригодны к службе по состоянию здоровья, за что киевлянин просил $5,5 тыс.Во Львовской области задержали жоругого пособника бегству соотечественников от СВО. Следователи вышли на 51-летний жителя Самборщины, который планировал переправку военнообязанного через границу в Молдавию и затем изготовить ему документы для выезда в ЕС."Свои "услуги" оценил в 10 тысяч долларов США. Правоохранители задержали злоумышленника при получении им части средств – 5 тысяч долларов США", - сказано в официальном сообщении.Оба зарабатывавших на уклонистах задержаны.
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новости, новости украины, украина, киев, западная украина, львовская область, уклонисты, мобилизация, призывники, всу, украина-ес, ес, румыния, молдавия, сво, украинские беженцы, гуманитарный кризис, гуманитарный коридор
Новости, Новости Украины, Украина, Киев, Западная Украина, Львовская область, уклонисты, мобилизация, призывники, ВСУ, Украина-ЕС, ЕС, Румыния, Молдавия, СВО, украинские беженцы, гуманитарный кризис, гуманитарный коридор

Киевлянин и львовянин зарабатывали на уклонистах $5,5-10 тыс

23:11 15.11.2023
 
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Перший козацький"уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре
уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Перший козацький"
Читать в
Житель Киева за $5,5 тыс продавал уклоняющимся от ВСУ поддельные временные удостоверения военнообязанного. Во Львовской области его коллега за $10 тыc планировал переправить мужчину за пределы Украины в обход КПП с документами для выезда в ЕС. Об этом сообщила Нацполиция Украины
Киевские полицейские при поддержке спецназа МВД и СБУ "разоблачили мужчину, который во время военного положения предоставлял призывникам документы о признании их непригодными к военной службе, чтобы беспрепятственно уехать из Украины". Киевлянин 52 лет изготовлял и продавал уклоняющимся от службы в ВСУ временное удостоверение военнообязанного. По фальшивым документам уклонисты были якобы непригодны к службе по состоянию здоровья, за что киевлянин просил $5,5 тыс.
Во Львовской области задержали жоругого пособника бегству соотечественников от СВО. Следователи вышли на 51-летний жителя Самборщины, который планировал переправку военнообязанного через границу в Молдавию и затем изготовить ему документы для выезда в ЕС.
"Свои "услуги" оценил в 10 тысяч долларов США. Правоохранители задержали злоумышленника при получении им части средств – 5 тысяч долларов США", - сказано в официальном сообщении.
Оба зарабатывавших на уклонистах задержаны.
Вчера, 22:50
Львовский предприниматель зарабатывал на бегстве от ВСУ в ЕС до $7 тыс с соотечественникаПолицейские Львовщины заблокировали канал незаконного выезда в Евросоюз уклоняющихся от рекрутирования в ВСУ ("ухилянцев"). Об этом сообщили особисты украинской Нацполиции
 
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