https://ukraina.ru/20231115/1051062788.html

Киевлянин и львовянин зарабатывали на уклонистах $5,5-10 тыс

Киевлянин и львовянин зарабатывали на уклонистах $5,5-10 тыс - 15.11.2023 Украина.ру

Киевлянин и львовянин зарабатывали на уклонистах $5,5-10 тыс

Житель Киева за $5,5 тыс продавал уклоняющимся от ВСУ поддельные временные удостоверения военнообязанного. Во Львовской области его коллега за $10 тыc планировал переправить мужчину за пределы Украины в обход КПП с документами для выезда в ЕС. Об этом сообщила Нацполиция Украины

2023-11-15T23:11

2023-11-15T23:11

2023-11-15T23:11

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Киевские полицейские при поддержке спецназа МВД и СБУ "разоблачили мужчину, который во время военного положения предоставлял призывникам документы о признании их непригодными к военной службе, чтобы беспрепятственно уехать из Украины". Киевлянин 52 лет изготовлял и продавал уклоняющимся от службы в ВСУ временное удостоверение военнообязанного. По фальшивым документам уклонисты были якобы непригодны к службе по состоянию здоровья, за что киевлянин просил $5,5 тыс.Во Львовской области задержали жоругого пособника бегству соотечественников от СВО. Следователи вышли на 51-летний жителя Самборщины, который планировал переправку военнообязанного через границу в Молдавию и затем изготовить ему документы для выезда в ЕС."Свои "услуги" оценил в 10 тысяч долларов США. Правоохранители задержали злоумышленника при получении им части средств – 5 тысяч долларов США", - сказано в официальном сообщении.Оба зарабатывавших на уклонистах задержаны.

https://ukraina.ru/20231115/1051062531.html

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