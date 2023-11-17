Дмитрий Ефимов о прогнозе The Economist: России указали место, а Зеленскому дали билет в один конец - 17.11.2023 Украина.ру
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Дмитрий Ефимов о прогнозе The Economist: России указали место, а Зеленскому дали билет в один конец
Дмитрий Ефимов о прогнозе The Economist: России указали место, а Зеленскому дали билет в один конец - 17.11.2023 Украина.ру
Дмитрий Ефимов о прогнозе The Economist: России указали место, а Зеленскому дали билет в один конец
Новую обложку The Economist с прогнозом на 2024 год и с изображениями лидеров России, Китая, США и Украины, а также ее месседж России и миру в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру прокомментировал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
2023-11-17T09:42
2023-11-17T09:42
интервью
россия
украина
китай
запад
владимир путин
владимир зеленский
ядерное оружие
выборы
the economist
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Он также объяснил, почему в прогнозе The Economist не упомянут конфликт на Ближнем Востоке, который грозит перерасти в третью мировую войну.— Дмитрий Борисович, какие мысли у вас как у аналитика возникают при взгляде на новый cover The Economist "The World Ahead 2024" ("Главные тренды мира в 2024 году")?— Каждый ноябрь The Economist, а на самом деле аналитическая группа Ротшильдов, программирует развитие мира. Формирует его, строя единый эгрегор в головах у людей. Сбывается всё, о чем они думают или что понимают под руководством опытных кукловодов.В этом году число сюжетов значительно сократилось, что говорит о близости главной цели глобалистов — построение нового дивного мира после Четвертой промышленной революции.— Почему вообще эту обложку обсуждают в российских СМИ?— В прогнозе The Economist глобалисты предупреждают о запланированных на следующий год событиях. Хочется понимать картинку навязываемого нам будущего и предусмотреть необходимые ответы, чтобы замыслы противников не сбылись.Но пока, к сожалению, у России минимальный горизонт планирования и реактивная логика действий. Это надо менять, ведь наши извечные противники глядят на десятки лет вперед.— Почему "в парах" Путин и Зеленский, Байден и Си? При этом первые стоят лицом к лицу, а вторые отвернулись друг от друга?— Путин и Зеленский в 2024 году, видимо должны договориться. Сейчас англосаксы давят на Зеленского с целью вывести его на переговорный процесс, хотя кое-кто мечтает о "войне до последнего украинца".Но такое развитие событий приведет только к одному — полной победе России и разделу западных регионов Украины между интересантами – Польшей, Венгрией, возможно Румынией.Кроме этого, России указали на ее место: оно, по мнению британских аналитиков, соответствует уровню б/УССР. Только у нас есть ядерное оружие, а у них нет.Между главами стран, которые возглавляют двуполярный мир, на 2024 год намечено острое соперничество. Прошедшая 15 ноября встреча президента США и председателя Китая завершилась, оставив неотвеченным главный вопрос Си Цзиньпина — друзья ли китайцы и американцы, или геополитические соперники.— Над Зеленским изображена женщина. Кто это и почему именно она попала на эту картину мира британских глобалистов?— Главное событие 2024 года для США — выборы президента 5 ноября. Зеленского активно поддерживают члены демократической партии. Многие политологи в Америке предсказывают, что от этой партии будет выдвинута женщина.Нарисованный профиль напоминает самого молодого конгрессмена — Александрию Окасио-Кортес, 1989 года рождения. По версии американского журнала The National Interest, она возглавляет список потенциальных кандидатов в президенты от демократической партии.— Над Путиным изображен Трамп со знаком вопроса. Какой месседж несет его образ?— Близость республиканца Дональда Трампа к России, по мнению авторов прогноза, на его шансах избраться скажется отрицательно.— Есть ли там что-то про ядерное столкновение, о котором все время фантазируют британцы?— Управляемые бомбы нарисованы над Зеленским и к ним прикреплен квадратик "нашего" цвета.Получается, британцы ожидают, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Россию будут провоцировать на применение ТЯО всеми возможными способами.— Рядом с Владимиром Путиным нарисован ракетоноситель и космическая станция. Что это значит?— Россия все-таки станет участником международной космической программы. Вот только понять бы, в какой роли. Думать, что британские аналитики прочитали роман "Москва 2042" Войновича видимо не стоит.Хотя именно орбитальная станция использовалась как место, в котором пребывал достигший бессмертия глава Москорепа гениалиссимус в 2042 году. Игра с цифрами русскому человеку кажется достаточно прозрачной.— Интересен момент с посадочным лунным модулем и средством его доставки слева за Зеленским. Что скрывают эти символы?— На ум приходит шутка, что one way ticket to the moon для Зеленского уже подготовлен его кураторами. Но если серьезно, к этой детали картинки прикреплен белый квадратик, так что никто не знает, кто первым доберется до Луны в 2024 году. Мне кажется, что это будут тайконавты.— На картинке 34 кружка. Эта цифра тоже что-то значит?— Наверняка. Ведь 34 это 3+4=7. Учитывая принадлежность The Economist фонду Ротшильда, сразу приходит ассоциация с еврейским семисвечником. Согласно Ветхому Завету, иудеи взяли его с собой во время исхода из Египта, а затем та менора хранилась в Иерусалимском храме до его разрушения.Число 34 также обозначает изменение тверди земной через тайное воздействие огня, и преобразование сознания в твердь небесную. Это тоже из иудаизма, насколько помню.Можно предположить, что жителей Земли в 2024 году станут преобразовывать без их ведома. Возможно — через введение матричной РНК с последующей генной трансформацией.Причем делать это станут не через вакцинирование, как в случае с COVID-19, а через "модифицированные" продукты питания. Эти эксперименты давно спонсирует Билл Гейтс.— В прогнозе The Economist ни слова не сказано о войне на Ближнем Востоке, которая сейчас грозит превратиться в третью мировую. Почему?— Вероятно, предполагается, что она закончится до Нового года. Израиль успешно геноцидит в секторе Газа, на очереди Палестинская национальная автономия на Западном берегу Иордана и сирийские Голанские высоты.Задачи, при их последовательном решении вполне достижимые. Иран в войну вмешиваться не будет.— Как считаете, сбудется прогноз британских глобалистов?— Как говорится "пятьдесят на пятьдесят" — либо сбудется, либо нет. Однако сам подбор сюжетов показывает направление их мысли. В частности, роль искусственного интеллекта в следующем году будет точно расти в геометрической прогрессии.
https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html
https://ukraina.ru/20231116/1051049016.html
https://ukraina.ru/20231116/1051058378.html
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Анна Черкасова
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интервью, россия, украина, китай, запад, владимир путин, владимир зеленский, ядерное оружие, выборы, the economist
Интервью, Россия, Украина, Китай, Запад, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ядерное оружие, выборы, The Economist

Дмитрий Ефимов о прогнозе The Economist: России указали место, а Зеленскому дали билет в один конец

09:42 17.11.2023
 
© из личного архиваДмитрий Ефимов интервью
Дмитрий Ефимов интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Новую обложку The Economist с прогнозом на 2024 год и с изображениями лидеров России, Китая, США и Украины, а также ее месседж России и миру в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру прокомментировал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
Он также объяснил, почему в прогнозе The Economist не упомянут конфликт на Ближнем Востоке, который грозит перерасти в третью мировую войну.
— Дмитрий Борисович, какие мысли у вас как у аналитика возникают при взгляде на новый cover The Economist "The World Ahead 2024" ("Главные тренды мира в 2024 году")?
— Каждый ноябрь The Economist, а на самом деле аналитическая группа Ротшильдов, программирует развитие мира. Формирует его, строя единый эгрегор в головах у людей. Сбывается всё, о чем они думают или что понимают под руководством опытных кукловодов.
В этом году число сюжетов значительно сократилось, что говорит о близости главной цели глобалистов — построение нового дивного мира после Четвертой промышленной революции.
— Почему вообще эту обложку обсуждают в российских СМИ?
— В прогнозе The Economist глобалисты предупреждают о запланированных на следующий год событиях. Хочется понимать картинку навязываемого нам будущего и предусмотреть необходимые ответы, чтобы замыслы противников не сбылись.
Но пока, к сожалению, у России минимальный горизонт планирования и реактивная логика действий. Это надо менять, ведь наши извечные противники глядят на десятки лет вперед.
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— Почему "в парах" Путин и Зеленский, Байден и Си? При этом первые стоят лицом к лицу, а вторые отвернулись друг от друга?
— Путин и Зеленский в 2024 году, видимо должны договориться. Сейчас англосаксы давят на Зеленского с целью вывести его на переговорный процесс, хотя кое-кто мечтает о "войне до последнего украинца".
Но такое развитие событий приведет только к одному — полной победе России и разделу западных регионов Украины между интересантами – Польшей, Венгрией, возможно Румынией.
Кроме этого, России указали на ее место: оно, по мнению британских аналитиков, соответствует уровню б/УССР. Только у нас есть ядерное оружие, а у них нет.
Между главами стран, которые возглавляют двуполярный мир, на 2024 год намечено острое соперничество. Прошедшая 15 ноября встреча президента США и председателя Китая завершилась, оставив неотвеченным главный вопрос Си Цзиньпина — друзья ли китайцы и американцы, или геополитические соперники.
— Над Зеленским изображена женщина. Кто это и почему именно она попала на эту картину мира британских глобалистов?
— Главное событие 2024 года для США — выборы президента 5 ноября. Зеленского активно поддерживают члены демократической партии. Многие политологи в Америке предсказывают, что от этой партии будет выдвинута женщина.
Нарисованный профиль напоминает самого молодого конгрессмена — Александрию Окасио-Кортес, 1989 года рождения. По версии американского журнала The National Interest, она возглавляет список потенциальных кандидатов в президенты от демократической партии.
— Над Путиным изображен Трамп со знаком вопроса. Какой месседж несет его образ?
— Близость республиканца Дональда Трампа к России, по мнению авторов прогноза, на его шансах избраться скажется отрицательно.
— Есть ли там что-то про ядерное столкновение, о котором все время фантазируют британцы?
— Управляемые бомбы нарисованы над Зеленским и к ним прикреплен квадратик "нашего" цвета.
Получается, британцы ожидают, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Россию будут провоцировать на применение ТЯО всеми возможными способами.
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— Рядом с Владимиром Путиным нарисован ракетоноситель и космическая станция. Что это значит?
— Россия все-таки станет участником международной космической программы. Вот только понять бы, в какой роли. Думать, что британские аналитики прочитали роман "Москва 2042" Войновича видимо не стоит.
Хотя именно орбитальная станция использовалась как место, в котором пребывал достигший бессмертия глава Москорепа гениалиссимус в 2042 году. Игра с цифрами русскому человеку кажется достаточно прозрачной.
— Интересен момент с посадочным лунным модулем и средством его доставки слева за Зеленским. Что скрывают эти символы?
— На ум приходит шутка, что one way ticket to the moon для Зеленского уже подготовлен его кураторами. Но если серьезно, к этой детали картинки прикреплен белый квадратик, так что никто не знает, кто первым доберется до Луны в 2024 году. Мне кажется, что это будут тайконавты.
— На картинке 34 кружка. Эта цифра тоже что-то значит?
— Наверняка. Ведь 34 это 3+4=7. Учитывая принадлежность The Economist фонду Ротшильда, сразу приходит ассоциация с еврейским семисвечником. Согласно Ветхому Завету, иудеи взяли его с собой во время исхода из Египта, а затем та менора хранилась в Иерусалимском храме до его разрушения.
Число 34 также обозначает изменение тверди земной через тайное воздействие огня, и преобразование сознания в твердь небесную. Это тоже из иудаизма, насколько помню.
Можно предположить, что жителей Земли в 2024 году станут преобразовывать без их ведома. Возможно — через введение матричной РНК с последующей генной трансформацией.
Причем делать это станут не через вакцинирование, как в случае с COVID-19, а через "модифицированные" продукты питания. Эти эксперименты давно спонсирует Билл Гейтс.
— В прогнозе The Economist ни слова не сказано о войне на Ближнем Востоке, которая сейчас грозит превратиться в третью мировую. Почему?
— Вероятно, предполагается, что она закончится до Нового года. Израиль успешно геноцидит в секторе Газа, на очереди Палестинская национальная автономия на Западном берегу Иордана и сирийские Голанские высоты.
Задачи, при их последовательном решении вполне достижимые. Иран в войну вмешиваться не будет.
— Как считаете, сбудется прогноз британских глобалистов?
— Как говорится "пятьдесят на пятьдесят" — либо сбудется, либо нет. Однако сам подбор сюжетов показывает направление их мысли. В частности, роль искусственного интеллекта в следующем году будет точно расти в геометрической прогрессии.
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