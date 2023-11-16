Бои под Купянском, Германия и Польша усиленно вооружаются. О чём говорили эксперты 16 ноября - 16.11.2023 Украина.ру
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Бои под Купянском, Германия и Польша усиленно вооружаются. О чём говорили эксперты 16 ноября
Бои под Купянском, Германия и Польша усиленно вооружаются. О чём говорили эксперты 16 ноября - 16.11.2023 Украина.ру
Бои под Купянском, Германия и Польша усиленно вооружаются. О чём говорили эксперты 16 ноября
Украина.ру, 16.11.2023
2023-11-16T16:57
2023-11-16T16:57
эксклюзив
бпла
сво
германия
польша
россия
украина
всу
купянское направление
алёхин
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"Противник идёт в нашу ловушку"В ночь на 16 ноября, по сообщениям местных жителей, в Харькове российские войска накрыли цех по сбору беспилотников.Там есть несколько цехов и частных предприятий, поясняет военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. На авиационном заводе собирают БПЛА "Лелека" и "Фурия". По этим цехам и были нанесены удары, как и по другой инфраструктуре.Что касается Купянского направления, российские силы, находясь в активной обороне, ведут наступательные действия. Это Петропавловка, Синьковка, Ивановка, перечислил Алёхин. Он предполагает, что основные события в районе Купянска будут вестись на Левобережье реки Оскол."Противнику вряд ли удастся его удержать, несмотря на непогоду.Многие почему-то уверены, что осенне-зимняя распутица не позволяет нам действовать. На самом деле продолжаются активные удары дальнобойной артиллерии, ВКС, вертолетов. Туда уже подтянули некоторые наши новые артсистемы.Насколько я владею информацией, туда прибыла САУ "Мальва". Незаменимое оружие в этих условиях – "Ланцеты". Ноябрь и декабрь не будут помехой для наших активных действий на Купянском направлении.Захват левобережного плацдарма будет одной из основных задач. Это позволит усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию. Это Изюм, Балаклея, Купянск-узловая – железнодорожный центр, откуда – прямая дорога на Харьков", – рассказал военный эксперт.При этом переправы через Оскол находятся под нашим огневым контролем, многие мосты и понтонно-мостовые переправы уничтожены. Там, кстати, действуют инженерные специалисты из Германии. Именно они руководят сооружением этих переправ."Сейчас противник тупо идет в нашу ловушку. Вполне возможно, ВСУ используют оставшиеся переправы, чтобы уйти на правый берег. А это хорошая мишень для нас, и мы будем их уничтожать, когда противник будет перевозить технику обратно", – заявил Алёхин.Планы Германии и Польши – угроза для РоссииМинистерство обороны Германии намерено развернуть в начале 2025 года танковую бригаду в Литве. Ранее министр обороны Польши объявил о формировании на востоке страны нового танкового батальона.Все обратили внимание на батальон, который формируется в Польше, но это верхушка айсберга, отмечает главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев.На самом деле, там формируется дивизия, а это четыре бригады или 16 батальонов. 1-я пехотная дивизия легионов имени Юзефа Пилсудского, формирование которой в Подляском воеводстве объявили еще в январе 2023 года.Помимо этого, южнее Варшавы поблизости от белорусской границы в начале ноября объявили о формировании еще одной дивизии. Кстати, название "пехотная" пусть вас не смущает, это все механизированные дивизии.Там будет еще одна 8-я пехотная дивизия Армии Крайовой имени Ромуальда Траугутта, который был диктатором Польского восстания против Российской империи в 1863–1864 годах и был повешен по приговору военного суда в Варшаве.С 18-го года формируется поближе к Белоруссии и Украине 18-я механизированная дивизия. На формирование каждой дивизии уйдет примерно 10 лет. Таким образом к 30-м годам нашего века у российской и белорусской границы с Польшей будет около 1500 польских танков, сообщил Зверев."Чтобы был понятен масштаб проблемы, в вооруженных силах Белоруссии по западным данным сейчас около 500 танков.Усиленно перевооружается и польская 16-я механизированная дивизия возле Калининградской области. Она получила первые образцы южнокорейских танков К2 "Черная пантера", самоходные гаубицы К9 "Тандер". А это одни из лучших образцов военной техники в своем классе. "Хаймарсы" уже появились около Калининградской области.Понятно, что формируются мощные группировки, у меня есть очень большие сомнения насчет их оборонительного характера. Немецкая танковая бригада на фоне польского перевооружения выглядит скромно.И на месте Германии я бы тоже напрягся, потому что немцев традиционно в Польше не любят, хотя и союзники по НАТО. А польская армия, по крайней мере сухопутная, будет мощнее немецкой", – сообщил эксперт.России же, считает он, нужно усиливать наши группировки на северо-западе и союзную Белоруссию. Но это не означает, что против каждого польского танка нужно выставить российский танк."Как показала СВО, с танками успешно справляются не только и не столько танки, хотя и они тоже, сколько противотанковые ракетные комплексы, минные заграждения, БПЛА-камикадзе. Боевые вертолеты всегда были традиционным противником танков.Ответ должен быть асимметричным. В Генштабе это понимают гораздо лучше. По критерию стоимость-эффективность, дешевле и эффективнее. Никто не отменял и тактическое ядерное оружие, которое в Белоруссии уже есть и есть в российских арсеналах на северо-западе", – сказал Зверев.
https://ukraina.ru/20231116/1051083866.html
https://ukraina.ru/20231116/1051072266.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
1
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, бпла, сво, германия, польша, россия, украина, всу, купянское направление, алёхин
Эксклюзив, БПЛА, СВО, Германия, Польша, Россия, Украина, ВСУ, Купянское направление, Алёхин

Бои под Купянском, Германия и Польша усиленно вооружаются. О чём говорили эксперты 16 ноября

16:57 16.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Противник идёт в нашу ловушку"
В ночь на 16 ноября, по сообщениям местных жителей, в Харькове российские войска накрыли цех по сбору беспилотников.
Там есть несколько цехов и частных предприятий, поясняет военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. На авиационном заводе собирают БПЛА "Лелека" и "Фурия". По этим цехам и были нанесены удары, как и по другой инфраструктуре.
Что касается Купянского направления, российские силы, находясь в активной обороне, ведут наступательные действия. Это Петропавловка, Синьковка, Ивановка, перечислил Алёхин. Он предполагает, что основные события в районе Купянска будут вестись на Левобережье реки Оскол.
"Противнику вряд ли удастся его удержать, несмотря на непогоду.
Многие почему-то уверены, что осенне-зимняя распутица не позволяет нам действовать. На самом деле продолжаются активные удары дальнобойной артиллерии, ВКС, вертолетов. Туда уже подтянули некоторые наши новые артсистемы.
Насколько я владею информацией, туда прибыла САУ "Мальва". Незаменимое оружие в этих условиях – "Ланцеты". Ноябрь и декабрь не будут помехой для наших активных действий на Купянском направлении.
Захват левобережного плацдарма будет одной из основных задач. Это позволит усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию. Это Изюм, Балаклея, Купянск-узловая – железнодорожный центр, откуда – прямая дорога на Харьков", – рассказал военный эксперт.
Геннадий Алехин интервью
15:57
Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерииСейчас обычное артиллерийское вооружение приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координатов и целеуказаний, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
При этом переправы через Оскол находятся под нашим огневым контролем, многие мосты и понтонно-мостовые переправы уничтожены. Там, кстати, действуют инженерные специалисты из Германии. Именно они руководят сооружением этих переправ.
"Сейчас противник тупо идет в нашу ловушку. Вполне возможно, ВСУ используют оставшиеся переправы, чтобы уйти на правый берег. А это хорошая мишень для нас, и мы будем их уничтожать, когда противник будет перевозить технику обратно", – заявил Алёхин.
Планы Германии и Польши – угроза для России
Министерство обороны Германии намерено развернуть в начале 2025 года танковую бригаду в Литве. Ранее министр обороны Польши объявил о формировании на востоке страны нового танкового батальона.
Все обратили внимание на батальон, который формируется в Польше, но это верхушка айсберга, отмечает главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев.
На самом деле, там формируется дивизия, а это четыре бригады или 16 батальонов. 1-я пехотная дивизия легионов имени Юзефа Пилсудского, формирование которой в Подляском воеводстве объявили еще в январе 2023 года.
Помимо этого, южнее Варшавы поблизости от белорусской границы в начале ноября объявили о формировании еще одной дивизии. Кстати, название "пехотная" пусть вас не смущает, это все механизированные дивизии.
Там будет еще одна 8-я пехотная дивизия Армии Крайовой имени Ромуальда Траугутта, который был диктатором Польского восстания против Российской империи в 1863–1864 годах и был повешен по приговору военного суда в Варшаве.
С 18-го года формируется поближе к Белоруссии и Украине 18-я механизированная дивизия. На формирование каждой дивизии уйдет примерно 10 лет. Таким образом к 30-м годам нашего века у российской и белорусской границы с Польшей будет около 1500 польских танков, сообщил Зверев.
Юрий Зверев интервью
12:30
Юрий Зверев: Польша создает танковый кулак на наших границах, но ответ России будет асимметричнымЧтобы разгромить российскую армию на Украине, туда нужно отправить войска НАТО, и не факт, что они справятся, считает главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
"Чтобы был понятен масштаб проблемы, в вооруженных силах Белоруссии по западным данным сейчас около 500 танков.
Усиленно перевооружается и польская 16-я механизированная дивизия возле Калининградской области. Она получила первые образцы южнокорейских танков К2 "Черная пантера", самоходные гаубицы К9 "Тандер". А это одни из лучших образцов военной техники в своем классе. "Хаймарсы" уже появились около Калининградской области.
Понятно, что формируются мощные группировки, у меня есть очень большие сомнения насчет их оборонительного характера. Немецкая танковая бригада на фоне польского перевооружения выглядит скромно.
И на месте Германии я бы тоже напрягся, потому что немцев традиционно в Польше не любят, хотя и союзники по НАТО. А польская армия, по крайней мере сухопутная, будет мощнее немецкой", – сообщил эксперт.
России же, считает он, нужно усиливать наши группировки на северо-западе и союзную Белоруссию. Но это не означает, что против каждого польского танка нужно выставить российский танк.
"Как показала СВО, с танками успешно справляются не только и не столько танки, хотя и они тоже, сколько противотанковые ракетные комплексы, минные заграждения, БПЛА-камикадзе. Боевые вертолеты всегда были традиционным противником танков.
Ответ должен быть асимметричным. В Генштабе это понимают гораздо лучше. По критерию стоимость-эффективность, дешевле и эффективнее. Никто не отменял и тактическое ядерное оружие, которое в Белоруссии уже есть и есть в российских арсеналах на северо-западе", – сказал Зверев.
 
ЭксклюзивБПЛАСВОГерманияПольшаРоссияУкраинаВСУКупянское направлениеАлёхин
 
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