https://ukraina.ru/20231116/1051088245.html

Бои под Купянском, Германия и Польша усиленно вооружаются. О чём говорили эксперты 16 ноября

Бои под Купянском, Германия и Польша усиленно вооружаются. О чём говорили эксперты 16 ноября - 16.11.2023 Украина.ру

Бои под Купянском, Германия и Польша усиленно вооружаются. О чём говорили эксперты 16 ноября

Украина.ру, 16.11.2023

2023-11-16T16:57

2023-11-16T16:57

2023-11-16T16:57

эксклюзив

бпла

сво

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всу

купянское направление

алёхин

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"Противник идёт в нашу ловушку"В ночь на 16 ноября, по сообщениям местных жителей, в Харькове российские войска накрыли цех по сбору беспилотников.Там есть несколько цехов и частных предприятий, поясняет военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. На авиационном заводе собирают БПЛА "Лелека" и "Фурия". По этим цехам и были нанесены удары, как и по другой инфраструктуре.Что касается Купянского направления, российские силы, находясь в активной обороне, ведут наступательные действия. Это Петропавловка, Синьковка, Ивановка, перечислил Алёхин. Он предполагает, что основные события в районе Купянска будут вестись на Левобережье реки Оскол."Противнику вряд ли удастся его удержать, несмотря на непогоду.Многие почему-то уверены, что осенне-зимняя распутица не позволяет нам действовать. На самом деле продолжаются активные удары дальнобойной артиллерии, ВКС, вертолетов. Туда уже подтянули некоторые наши новые артсистемы.Насколько я владею информацией, туда прибыла САУ "Мальва". Незаменимое оружие в этих условиях – "Ланцеты". Ноябрь и декабрь не будут помехой для наших активных действий на Купянском направлении.Захват левобережного плацдарма будет одной из основных задач. Это позволит усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию. Это Изюм, Балаклея, Купянск-узловая – железнодорожный центр, откуда – прямая дорога на Харьков", – рассказал военный эксперт.При этом переправы через Оскол находятся под нашим огневым контролем, многие мосты и понтонно-мостовые переправы уничтожены. Там, кстати, действуют инженерные специалисты из Германии. Именно они руководят сооружением этих переправ."Сейчас противник тупо идет в нашу ловушку. Вполне возможно, ВСУ используют оставшиеся переправы, чтобы уйти на правый берег. А это хорошая мишень для нас, и мы будем их уничтожать, когда противник будет перевозить технику обратно", – заявил Алёхин.Планы Германии и Польши – угроза для РоссииМинистерство обороны Германии намерено развернуть в начале 2025 года танковую бригаду в Литве. Ранее министр обороны Польши объявил о формировании на востоке страны нового танкового батальона.Все обратили внимание на батальон, который формируется в Польше, но это верхушка айсберга, отмечает главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев.На самом деле, там формируется дивизия, а это четыре бригады или 16 батальонов. 1-я пехотная дивизия легионов имени Юзефа Пилсудского, формирование которой в Подляском воеводстве объявили еще в январе 2023 года.Помимо этого, южнее Варшавы поблизости от белорусской границы в начале ноября объявили о формировании еще одной дивизии. Кстати, название "пехотная" пусть вас не смущает, это все механизированные дивизии.Там будет еще одна 8-я пехотная дивизия Армии Крайовой имени Ромуальда Траугутта, который был диктатором Польского восстания против Российской империи в 1863–1864 годах и был повешен по приговору военного суда в Варшаве.С 18-го года формируется поближе к Белоруссии и Украине 18-я механизированная дивизия. На формирование каждой дивизии уйдет примерно 10 лет. Таким образом к 30-м годам нашего века у российской и белорусской границы с Польшей будет около 1500 польских танков, сообщил Зверев."Чтобы был понятен масштаб проблемы, в вооруженных силах Белоруссии по западным данным сейчас около 500 танков.Усиленно перевооружается и польская 16-я механизированная дивизия возле Калининградской области. Она получила первые образцы южнокорейских танков К2 "Черная пантера", самоходные гаубицы К9 "Тандер". А это одни из лучших образцов военной техники в своем классе. "Хаймарсы" уже появились около Калининградской области.Понятно, что формируются мощные группировки, у меня есть очень большие сомнения насчет их оборонительного характера. Немецкая танковая бригада на фоне польского перевооружения выглядит скромно.И на месте Германии я бы тоже напрягся, потому что немцев традиционно в Польше не любят, хотя и союзники по НАТО. А польская армия, по крайней мере сухопутная, будет мощнее немецкой", – сообщил эксперт.России же, считает он, нужно усиливать наши группировки на северо-западе и союзную Белоруссию. Но это не означает, что против каждого польского танка нужно выставить российский танк."Как показала СВО, с танками успешно справляются не только и не столько танки, хотя и они тоже, сколько противотанковые ракетные комплексы, минные заграждения, БПЛА-камикадзе. Боевые вертолеты всегда были традиционным противником танков.Ответ должен быть асимметричным. В Генштабе это понимают гораздо лучше. По критерию стоимость-эффективность, дешевле и эффективнее. Никто не отменял и тактическое ядерное оружие, которое в Белоруссии уже есть и есть в российских арсеналах на северо-западе", – сказал Зверев.

https://ukraina.ru/20231116/1051083866.html

https://ukraina.ru/20231116/1051072266.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, бпла, сво, германия, польша, россия, украина, всу, купянское направление, алёхин