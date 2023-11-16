"Мать Тереза": Симоньян высмеяла "жертвы личной жизнью" Пугачёвой
Главный редактор медиагруппы "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала попытки певицы Аллы Пугачёвой объясниться за свою фразу про "холопов и рабов"
"Оказывается, эта женщина несколько десятилетий жертвовала своим здоровьем, ладно, здоровьем, но личной жизнью! Ради нас с вами, чтобы петь для вас. Ни копеечки на этом не заработав, не став звездой, не построив на этом замки, нет, она — мать Тереза", — сыронизировала Симоньян.
Больше всего Симоньян возмутили слова о жертвах артистки в личной жизни. Ведь только официально Пугачёва была замужем пять раз. А помимо этого, у певицы были бесконечные любовные романы, за которыми "вся страна наблюдала годами и десятилетиями".
Симоньян предположила, что своими неискренними извинениями певица пытается обратно завоевать симпатию зрителей. Но бывшая звезда российской сцены столкнулась с тем, чего заслуживает.
"Алла Борисовна нас невзлюбила. Так у нас это с ней взаимно! Народная любовь — она не бывает в одну сторону. Народная любовь не бывает безответной. Когда ты народ не любишь, народ это чувствует и перестает тебя любить тоже", — пояснила Симоньян.
Беглая певица Пугачёва 11 ноября в своих соцсетях разместила пост. В нём артистка снова оскорбила россиян, заявив, что ей "смешно грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников".
Она попыталась оправдаться, что именно таких людей она и называла "рабами и холопами". Пугачёва также обвинила их в том, что они "своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью".
Пугачева и ее супруг Максим Галкин* бежали из России в прошлом году, семья обосновалась в Израиле. Муж певицы активно высказывался против СВО и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.
Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "рабами".
Посла атаки ХАМАС на Израиль, Галкин* заявил, что гордится, что он израильтянин, и они с супругой никуда не собираются уезжать. Но уже 16 октября шоумен объявил, что выезжает в большой гастрольный тур по Европе, а 23 октября певица Алла Пугачева, по сообщениям прессы, выехала с детьми на Кипр "в отпуск", где у семьи есть элитная недвижимость.
* Признан в РФ иноагентом.
16 октября, 05:47Бывшие наши в Израиле. Что говорят люди с "хорошими лицами", сбежавшие от войны из России?Они соревнуются наперебой в том, кто больше гордится "нашими солдатами", "нашей армией", "нашими патриотами". Они собирают деньги, предлагают любую помощь, едут на участки по сбору средств, еды и воды для армии и пострадавших