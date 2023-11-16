https://ukraina.ru/20231116/1051086369.html

"Мать Тереза": Симоньян высмеяла "жертвы личной жизнью" Пугачёвой

"Мать Тереза": Симоньян высмеяла "жертвы личной жизнью" Пугачёвой - 16.11.2023 Украина.ру

"Мать Тереза": Симоньян высмеяла "жертвы личной жизнью" Пугачёвой

Главный редактор медиагруппы "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала попытки певицы Аллы Пугачёвой объясниться за свою фразу про "холопов и рабов"

2023-11-16T16:20

2023-11-16T16:20

2023-11-16T16:20

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Больше всего Симоньян возмутили слова о жертвах артистки в личной жизни. Ведь только официально Пугачёва была замужем пять раз. А помимо этого, у певицы были бесконечные любовные романы, за которыми "вся страна наблюдала годами и десятилетиями".Симоньян предположила, что своими неискренними извинениями певица пытается обратно завоевать симпатию зрителей. Но бывшая звезда российской сцены столкнулась с тем, чего заслуживает.Беглая певица Пугачёва 11 ноября в своих соцсетях разместила пост. В нём артистка снова оскорбила россиян, заявив, что ей "смешно грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников".Она попыталась оправдаться, что именно таких людей она и называла "рабами и холопами". Пугачёва также обвинила их в том, что они "своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью".Пугачева и ее супруг Максим Галкин* бежали из России в прошлом году, семья обосновалась в Израиле. Муж певицы активно высказывался против СВО и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента.Пугачева поддержала своего супруга и просила, чтобы ей тоже дали статус иноагента. Кроме того, певица негативно высказывалась в адрес россиян, в том числе назвав их "рабами".Посла атаки ХАМАС на Израиль, Галкин* заявил, что гордится, что он израильтянин, и они с супругой никуда не собираются уезжать. Но уже 16 октября шоумен объявил, что выезжает в большой гастрольный тур по Европе, а 23 октября певица Алла Пугачева, по сообщениям прессы, выехала с детьми на Кипр "в отпуск", где у семьи есть элитная недвижимость.* Признан в РФ иноагентом.

https://ukraina.ru/20231016/1050203438.html

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новости, россия, миа "россия сегодня", rt, маргарита симоньян, алла пугачева, высказывание